KOMENTARZE

Sędzia z "Iustitii" i sprawa Ziobry. Kaleta: "Losowanie ds. aresztowych w tym przypadku jest po prostu ustawione". Mocne KOMENTARZE!

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Zbigniew Ziobro / autor: Fratria/wPolityce.pl/X
Zbigniew Ziobro / autor: Fratria/wPolityce.pl/X

Do informacji, którą jako pierwszy podał portal wPolityce.pl, o tym, że sędzia Agnieszka Prokopowicz (zaangażowania w „Iustitii”) została wylosowana do rozpatrzenia sprawy wniosku o tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry, odnieśli się w mediach społecznościowych politycy PiS. „Co za ‘niespodzianka’! Czy ktoś ma jeszcze wątpliwości co do uczciwości całej sprawy wymierzonej przeciwko Zbigniewowi Ziobro? Wniosek o areszt ‘wylosowała’ sędzia z Iustitii. Tej samej ‘Iustitii’, która kilka dni temu otrzymała solidne wsparcie finansowe z rządu” - napisał na platformie X były wicepremier Mariusz Błaszczak.

Jak dowiedział się portal wPolityce.pl, sędzia Agnieszka Prokopowicz wylosowała sprawę wniosku o tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry, byłego ministra sprawiedliwości. Sędzia orzekająca w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa związana jest ze Stowarzyszeniem „Iustitia” - silnie upolitycznionego i krytycznego wobec rządów PiS.

W 2021 r. uniewinniła Wojciecha Sadurskiego w procesie, w którym TVP oskarżyła profesora o zniesławienie. Chodziło o wpis, w którym prawnik porównał telewizję publiczną do nazistowskich mediów propagandowych.

CZYTAJ WIĘCEJ: NASZ NEWS. Sprawę Ziobry wylosowała sędzia z „Iustitii”! Prokopowicz w 2021 r. uniewinniła prof. Sadurskiego od zniesławienia TVP

Po prostu ustawione”

Do wylosowania sędzi Agnieszki Prokopowicz z „Iustitii” do rozpatrywania sprawy Zbigniewa Ziobry, do czego dotarł portal wPolityce.pl, odnieśli się w mediach społecznościowych politycy PiS.

Co za „niespodzianka”! Czy ktoś ma jeszcze wątpliwości co do uczciwości całej sprawy wymierzonej przeciwko Zbigniewowi Ziobro? Wniosek o areszt „wylosowała” sędzia z „Iustitii”. Tej samej „Iustitii”, która kilka dni temu otrzymała solidne wsparcie finansowe z rządu

— napisał szef klubu PiS Mariusz Błaszczak.

Nikogo ta informacja nie powinna dziwić, ponieważ wydziały karne w warszawskich sądach zostały „wyczyszczone” z sędziów, którzy nie budzą zaufania władzy. Zatem losowanie do spraw aresztowych w tym przypadku jest po prostu ustawione

— wskazał były wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.

Sprawę Zbigniewa Ziobro „wylosowała” sędzia z „Iustitii”. Taki mamy klimat w państwie Tuska

— wskazywał poseł PiS Janusz Kowalski.

CZYTAJ TEŻ:

Teatr władzy trwa! Prokuratura skierowała do sądu wniosek o aresztowanie Ziobry. Polityk PiS przebywa teraz na Węgrzech

Ziobro o hucpie z wnioskiem o areszt. „Czysta zemsta Tuska za śledztwa ujawniające gigantyczne złodziejstwo w jego otoczeniu”

maz/wPolityce.pl/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych