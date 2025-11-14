Do informacji, którą jako pierwszy podał portal wPolityce.pl, o tym, że sędzia Agnieszka Prokopowicz (zaangażowania w „Iustitii”) została wylosowana do rozpatrzenia sprawy wniosku o tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry, odnieśli się w mediach społecznościowych politycy PiS. „Co za ‘niespodzianka’! Czy ktoś ma jeszcze wątpliwości co do uczciwości całej sprawy wymierzonej przeciwko Zbigniewowi Ziobro? Wniosek o areszt ‘wylosowała’ sędzia z Iustitii. Tej samej ‘Iustitii’, która kilka dni temu otrzymała solidne wsparcie finansowe z rządu” - napisał na platformie X były wicepremier Mariusz Błaszczak.
Jak dowiedział się portal wPolityce.pl, sędzia Agnieszka Prokopowicz wylosowała sprawę wniosku o tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry, byłego ministra sprawiedliwości. Sędzia orzekająca w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa związana jest ze Stowarzyszeniem „Iustitia” - silnie upolitycznionego i krytycznego wobec rządów PiS.
W 2021 r. uniewinniła Wojciecha Sadurskiego w procesie, w którym TVP oskarżyła profesora o zniesławienie. Chodziło o wpis, w którym prawnik porównał telewizję publiczną do nazistowskich mediów propagandowych.
Do wylosowania sędzi Agnieszki Prokopowicz z „Iustitii” do rozpatrywania sprawy Zbigniewa Ziobry, do czego dotarł portal wPolityce.pl, odnieśli się w mediach społecznościowych politycy PiS.
Co za „niespodzianka”! Czy ktoś ma jeszcze wątpliwości co do uczciwości całej sprawy wymierzonej przeciwko Zbigniewowi Ziobro? Wniosek o areszt „wylosowała” sędzia z „Iustitii”. Tej samej „Iustitii”, która kilka dni temu otrzymała solidne wsparcie finansowe z rządu
— napisał szef klubu PiS Mariusz Błaszczak.
Nikogo ta informacja nie powinna dziwić, ponieważ wydziały karne w warszawskich sądach zostały „wyczyszczone” z sędziów, którzy nie budzą zaufania władzy. Zatem losowanie do spraw aresztowych w tym przypadku jest po prostu ustawione
— wskazał były wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.
Sprawę Zbigniewa Ziobro „wylosowała” sędzia z „Iustitii”. Taki mamy klimat w państwie Tuska
— wskazywał poseł PiS Janusz Kowalski.
