„Przyjeżdżam po tych stu dniach z informacją także do tych mieszkańców powiatu mińskiego i całej Polski, którzy nie oddali na mnie głosu, byli sceptyczni. Ja każdego dnia pracuję także dla państwa – bezpieczeństwo, dobrobyt, rozwój i przyszłość. Mimo tego, że wielu Polaków nie zaufało – więcej mi zaufało w czasie kampanii wyborczej – ale są tacy, co nie zaufali i chcę wszystkich państwa zapewnić, że pracuję ciężko dla wszystkich Polek i Polaków, żebyśmy byli bezpieczni, żebyśmy żyli w normalnym kraju i żeby Polska się rozwijała” - mówił prezydent Karol Nawrocki w Mińsku Mazowieckim w 100 dni po swoim zaprzysiężeniu.
To drodzy państwo w zasadzie powrót do przeszłości, całkiem niedalekiej przeszłości bowiem do kampanii wyborczej. Nie dziwię się, że ta emocja pełna patriotyzmu, państwa energii zawiodła mnie do zwycięstwa i do Pałacu Prezydenckiego. Dzisiaj wchodząc tutaj, przypomniałem sobie kampanię wyborczą, w której właśnie ta emocja, umiłowanie do Polski i nadzieja na zwycięstwo niosła nas przez sześć miesięcy i dzisiaj dzięki państwu tę energię mogłem jeszcze raz poczuć po stu dniach, więc bardzo wszystkim państwu dziękuję
— zaczął prezydent Karol Nawrocki.
Prezydent podkreślił, że wyzwolona została wielka społeczna energia, która niosła przez kolejne miesiące.
Przyjeżdżam po tych stu dniach z informacją także do tych mieszkańców powiatu mińskiego i całej Polski, którzy nie oddali na mnie głosu, byli sceptyczni. Ja każdego dnia pracuję także dla państwa – bezpieczeństwo, dobrobyt, rozwój i przyszłość. Mimo tego, że wielu Polaków nie zaufało – więcej mi zaufało w czasie kampanii wyborczej – ale są tacy, co nie zaufali i chcę wszystkich państwa zapewnić, że pracuję ciężko dla wszystkich Polek i Polaków, żebyśmy byli bezpieczni, żebyśmy żyli w normalnym kraju i żeby Polska się rozwijała. Takie było w istocie te 100 dni
— dodał.
Miłość do Polski
Karol Nawrocki podkreślił, że patriotyzm rodzi się we wspólnotach rodzinnych, regionalnych, lokalnych, a nie tylko w wielkich polskich aglomeracjach.
Po tych stu dniach mam głębokie przekonanie, że każdy prezydent Polski i każda osoba w życiu publicznym, także premier, także ministrowie – pierwsze co powinni mieć w swoim sercu to miłość do Polski, bo polityka to nie jest zwykły zawód
— wskazał.
Każdy dzień z tych 100 dni, był dla mnie dniem wielkiej miłości do Polski, do Polek, do Polaków. I był nie tylko realizacją hasła z kampanii wyborczej, ale był także dla mnie zobowiązaniem. I zobowiązaniem było dla mnie to, że powtarzałem w każdej swojej decyzji: „po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy”. Tak powinna wyglądać każda prezydentura i tak będzie wyglądało kolejne 100, 200 i 300 dni mojej prezydentury
— zapewnił.
Publiczność zaczęła skandować hasło „druga kadencja”.
Mija dopiero sto dni, a już walka o drugą, ale jesteście naprawdę kochani i wierzycie w swojego prezydenta moi drodzy
— podkreślił.
Obok miłości do Polski i patriotyzmu myślę i jestem też przekonany, gdy wczoraj przeglądałem swój kalendarz po tych stu dniach, że obok miłości do Polski ważna jest pracowitość
— wskazał.
Wydaję mi się, że każdy z tych stu dni wypełniłem ciężką pracą dla Polski. Naprawdę nie oszczędzałem się – ani ja, ani moi współpracownicy, wykonując każdego dnia swoje zadania
— dodał.
11 inicjatyw
Prezydent wskazał, że skierował 11 inicjatyw ustawodawczych, które odnoszą się do wielu zakresów działania państwa polskiego.
Jak gwarantowałem i powiedziałem 6 sierpnia – jestem tylko i aż głosem Polek i Polaków i tak cały czas po tych 100 dniach uznaję i z takimi inicjatywami ustawodawczymi wychodziłem w ciągu tych 100 dni
— mówił.
Z jednej strony inicjatywy ustawodawcze pokazujące rodzaj wrażliwości społecznej i konieczności rozwiązania najważniejszych dla Polski obecne spraw. Tak, rodzina jest fundamentem Rzeczpospolitej, dlatego wyszedłem z inicjatywą ustawodawczą o zwolnieniu z podatku PIT rodziców dwójki i więcej dzieci. Taka inicjatywa bardzo szybko trafiła do polskiego Sejmu
— zaznaczył.
Tak bardzo cenię i rozumiem polskich emerytów,. Tych, którzy całe życie ciężko pracowali, a kilka lat temu rządy liberalne zaproponowały im podwyżkę emerytur o 3 i o 7 złotych. Nie godzę się na to i dlatego wyszedłem z inicjatywą ustawodawczą, z konkretnym projektem dobrej emerytury, a więc nie tylko procentowego zwiększanie emerytur, ale upomniałem się także o tych emerytów, którzy dostają najmniejsze emerytury i o to, żeby do procentowego naliczania emerytur dać także konkretną kwotę 150 złotych. Polska nie będzie się rozwijać, jeżeli tego typu inicjatywy ustawodawcze nie zostaną przyznane przez polski parlament, bo wielkość państwa polega na tym, że to jest państwo silne wobec silnych, ale empatyczne wobec tych, którzy potrzebują interwencji państwa. Stąd moja inicjatywa ustawodawcza
— wskazał.
Wśród tych inicjatyw ustawodawczych upomniałem się także o polskich rolników. O to, aby pod presją rozwiązań europejskich i zielonego ładu, polski rolnik nie był pod ciągłą presją, bo nas żywi. A jak historia pokazuje polski chłop i polski rolnik nas broni. Więc jedną z pierwszych moich inicjatyw ustawodawczych, już 8 sierpnia, była inicjatywa o ochronie polskiej wsi, aby polski rolnik mógł liczyć na wsparcie państwa polskiego
— powiedział.
Ale upomniałem się także o to, co jest w największym zainteresowaniu niektórych mediów i które podsumowują, że nie wywiązałem się z tej obietnicy, o to, żebyśmy mniej płacili za energię elektryczną. Nie możemy tyle płacić za prąd. Grono wspaniałych ekspertów, profesjonalistów pracowało nad tymi rozwiązaniami od początku roku 2025. Przed upływem 100 dni przedstawiłem inicjatywę ustawodawczą kompleksową do tego, jak mieczem, a nie tylko tarczą, wyciąć wszystko to, co nie jest w naszych rachunkach za prąd potrzebne. Polski parlament może podjąć tą przygotowaną skrupulatnie inicjatywę ustawodawczą i od razu ulżyć Polakom, odrzucając te wydatki w naszych rachunkach za prąd, które naprawdę nie są potrzebne. I ci, którzy często zapomnieli, że powiedzieli, że w ciągu 100 dni zrealizują 100 konkretów, a mijają dwa lata, mówią, że się nie wyrobiłem. To nie prawda. Wyrobiłem się
— podkreślił.
Prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że szczególnie bliska jest mu polska młodzież nie tylko dlatego, że jest ojcem, ale także dlatego, że wiele wsparcia dostaje od młodzieży.
Wiem, że na mnie liczycie, a ja wam mówię, że was nie zawiodę, obiecuję wam
— wskazał
7 sierpnia głośno powiedziałem to, co mówiłem w kampanii wyborczej - tak dla CPK. Inicjatywa ustawodawcza przygotowana pod to, żeby zainteresować się także polską lokalną, polską powiatową, aby nie zabrać nam możliwości rozwoju i żeby ci młodzi ludzie, którzy są dzisiaj na tej sali w Mińsku Mazowieckim, nie mieli możliwości z Polski wylatywać na cały świat. Tak, my musimy być narodem ambitnym i dlatego powiedziałem – nie tylko w słowach, ale także w inicjatywie ustawodawczej - tak dla Centralnego Portu Komunikacyjnego
— zaznaczył.
Wokół tych projektów, a przypomnę, że wśród nich są także: tak dla polskich portów, tak dla rozwoju polskiej gospodarki morskiej, tak dla polskiej żeglugi śródlądowej, to także zamknięty w konkretny projekt, w konkretną ustawę postulat rozwijania naszych możliwości, rozwoju wokół Morza Bałtyckiego, żeglugi śródlądowej. Ta ambicja odbija się także w inicjatywie ustawodawczej przygotowanej w sposób perfekcyjny – do zbudowania Funduszu Technologii Przełomowych, abyśmy nie przespali naszej przyszłości i tego, co dzieje się dzisiaj w geopolityce i na całym świecie. Jesteśmy w rewolucji 4.0., w rewolucji przemysłowej. Złożyłem konkretne propozycje, abyśmy nie zostali z tyłu
— podkreślił.
Nie wszystkimi tymi projektami zajął się polski parlament, polski Sejm, ale jest to tak kompleksowo przygotowane polskie prawo, że wierzę, że niezależnie od pewnych wizji politycznych, partyjnych i pewnych różnic, jeśli nie teraz, to w przyszłości znajdzie się taki polski Sejm i parlament, który powie, że „zgodnie z tym, co proponuje prezydent Nawrocki, jesteśmy za rozwojem, za rodziną, za pokonaniem kryzysu demograficznego, za ochroną polskich rolników, za emerytami”. Jak nie dziś, to za jakiś czas i w to głęboko wierzę, bo widzę waszą energię
— zapewnił Karol Nawrocki.
Ustawy Sejmu
Prezydent zwrócił uwagę, że zajmował się także ustawami, które przychodzą z polskiego parlamentu. Zauważył, że został nazwany „wetomatem” przez Koalicję Obywatelską.
Kalkulacje, statystyka i matematyka się tam nie zgadza. Podpisałem 70 ustaw, które przyszły z polskiego parlamentu, a zawetowałem tych ustaw 13. A więc 70 podpisanych, 13 zawetowanych. Statystyka jasno pokazuje mimo tego określenia - chyba zbyt mało zawetowanych, żeby nazwać kogoś „wetomatem”
— zauważył.
Gdy przychodzi dobre prawo do polskiego prezydenta, przychodzą kwestie deregulacji, które wpływają na rozwój polskiej przedsiębiorczości, gdy przychodzą ustawy, które są wypełnianiem pewnych relacji międzynarodowych, współpracy z instytucjami międzynarodowymi, czy z innymi państwami, jeśli przychodzą ustawy, które albo są wynikiem kompromisu parlamentarnego różnych środowisk politycznych, a nie wynikiem zmian na ostatnią chwilę w komisjach parlamentarnych, czyli są to ustawy dobre dla Polek i Polaków, to po prostu je podpisuję
— powiedział.
Natomiast jeśli stara się mnie przekonać polski parlament, żeby kolejne tarcze na energię elektryczną obudować 96 stronami o tym, żeby ludziom stawiać wiatraki pod domami, to takiej ustawy podpisywać nie będę. Nie pozwala mi na to ani urząd, ani inteligencja
— podkreślił.
