TYLKO U NAS. Prof. Ryba podsumowuje 100 dni prezydenta Nawrockiego: To jest na prawicy w tej chwili najmocniejsza postać

Profesor Mieczysław Ryba zwraca uwagę, że prezydent Nawrocki w swojej prezydenturze realizuje zapowiedzi z kampanii / autor: Fratria

Mamy do czynienia z ‘demokracją walczącą’ i potężnym bezprawiem, więc jeśli prezydent przeciwstawia się bezprawiu, m.in. stosując weta, to można tylko temu przyklasnąć, bo pamiętajmy, że puszczanie tego wszystkiego na żywioł dawałoby jeszcze gorsze owoce” - mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl profesor Mieczysław Ryba, politolog, historyk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Prezydent Karol Nawrocki obchodzi swój jubileusz. Dzisiaj mija 100 dni sprawowania przez niego najważniejszego urzędu w państwie.

Twardy prezydent

Pytamy profesora Mieczysława Rybę, o to jak ocenia pierwsze 100 dni prezydentury Karola Nawrockiego. Nasz rozmówca zwraca uwagę, że prezydent Karol Nawrocki robi dokładnie to, co zapowiadał w swojej kampanii wyborczej.

Dynamika kampanii dokładnie jest odzwierciedlona w dynamice sprawowania urzędu prezydenta RP. To widać po statystykach i w sensie spraw zagranicznych, i w sensie pewnych inicjatyw ustawodawczych, a zarazem bardzo takiego racjonalnego podejścia do tego, co podpisuje, a co wetuje

— mówi prof. Ryba.

I wydaje się, że ten strach Donalda Tuska - przypominam w ostatnim tygodniu kampanii wyborczej, jak się zachowywał w wywiadzie dla Rymanowskiego - był nieprzypadkowy. Tusk zdawał sobie sprawę, że będzie miał do czynienia z graczem niesamowicie twardym i bardzo dynamicznym z politykiem. To jest na prawicy w tej chwili najmocniejsza postać. Wszyscy to widzą

— dodaje.

Weta wobec bezprawia

Koalicja Obywatelska opublikowała w mediach społecznościowych materiał, w którym przekonywała, że prezydent Karol Nawrocki zajmuje się głównie wetowaniem ustaw koalicji 13 grudnia, określając go mianem „wetomata”. Pytamy profesora Rybę, czy w jego ocenie prezydent Nawrocki jest często wetującym prezydentem.

Statystyki pokazują, że prezydent większość ustaw podpisuje. Chciałbym zapytać, które z inicjatyw prezydenckich ustawodawczych, które zapowiadane były w kampanii, są procedowane i wpuszczane przez parlament na zasadzie pozytywnej? Jeśli oskarżają go o wetowanie, to powinni dawać przykład. Dodatkowo warto przypomnieć, że to prezydent Nawrocki ma świeższy mandat społeczny

— zauważa nasz rozmówca.

Pamiętajmy o tym, że mamy do czynienia z „demokracją walczącą” i potężnym bezprawiem, więc jeśli prezydent przeciwstawia się bezprawiu, m.in. stosując weta, to można tylko temu przyklasnąć, bo pamiętajmy, że puszczanie tego wszystkiego na żywioł dawałoby jeszcze gorsze owoce

— podsumowuje.

