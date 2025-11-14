„Mamy do czynienia z ‘demokracją walczącą’ i potężnym bezprawiem, więc jeśli prezydent przeciwstawia się bezprawiu, m.in. stosując weta, to można tylko temu przyklasnąć, bo pamiętajmy, że puszczanie tego wszystkiego na żywioł dawałoby jeszcze gorsze owoce” - mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl profesor Mieczysław Ryba, politolog, historyk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Prezydent Karol Nawrocki obchodzi swój jubileusz. Dzisiaj mija 100 dni sprawowania przez niego najważniejszego urzędu w państwie.
CZYTAJ TAKŻE: 100 dni prezydentury Karola Nawrockiego w liczbach. Ile ustaw podpisał? Ile zawetował? Czy dotrzymał kampanijnych obietnic?
Twardy prezydent
Pytamy profesora Mieczysława Rybę, o to jak ocenia pierwsze 100 dni prezydentury Karola Nawrockiego. Nasz rozmówca zwraca uwagę, że prezydent Karol Nawrocki robi dokładnie to, co zapowiadał w swojej kampanii wyborczej.
Dynamika kampanii dokładnie jest odzwierciedlona w dynamice sprawowania urzędu prezydenta RP. To widać po statystykach i w sensie spraw zagranicznych, i w sensie pewnych inicjatyw ustawodawczych, a zarazem bardzo takiego racjonalnego podejścia do tego, co podpisuje, a co wetuje
— mówi prof. Ryba.
I wydaje się, że ten strach Donalda Tuska - przypominam w ostatnim tygodniu kampanii wyborczej, jak się zachowywał w wywiadzie dla Rymanowskiego - był nieprzypadkowy. Tusk zdawał sobie sprawę, że będzie miał do czynienia z graczem niesamowicie twardym i bardzo dynamicznym z politykiem. To jest na prawicy w tej chwili najmocniejsza postać. Wszyscy to widzą
— dodaje.
CZYTAJ TAKŻE: Marzena Nykiel: 100 dni prezydenta. Tusk już wie, że walka o praworządność nie była pustą obietnicą Nawrockiego. Działania będą stanowcze
Weta wobec bezprawia
Koalicja Obywatelska opublikowała w mediach społecznościowych materiał, w którym przekonywała, że prezydent Karol Nawrocki zajmuje się głównie wetowaniem ustaw koalicji 13 grudnia, określając go mianem „wetomata”. Pytamy profesora Rybę, czy w jego ocenie prezydent Nawrocki jest często wetującym prezydentem.
Statystyki pokazują, że prezydent większość ustaw podpisuje. Chciałbym zapytać, które z inicjatyw prezydenckich ustawodawczych, które zapowiadane były w kampanii, są procedowane i wpuszczane przez parlament na zasadzie pozytywnej? Jeśli oskarżają go o wetowanie, to powinni dawać przykład. Dodatkowo warto przypomnieć, że to prezydent Nawrocki ma świeższy mandat społeczny
— zauważa nasz rozmówca.
Pamiętajmy o tym, że mamy do czynienia z „demokracją walczącą” i potężnym bezprawiem, więc jeśli prezydent przeciwstawia się bezprawiu, m.in. stosując weta, to można tylko temu przyklasnąć, bo pamiętajmy, że puszczanie tego wszystkiego na żywioł dawałoby jeszcze gorsze owoce
— podsumowuje.
CZYTAJ TAKŻE: Prezydent tylko wetuje? Ekipa Tuska publikuje spot i dostaje rykoszetem! „100 konkretów w sto dni? Bo jeśli nie to hej! Ktoś z Was drwi!”
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/745761-tylko-u-nas-prof-ryba-o-prezydencie-najmocniejsza-postac
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.