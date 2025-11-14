Prof. Pawłowicz wygrywa z Nitrasem w drugiej instancji. "Sąd oddalił jego powództwo i nakazał zwrot wszystkich moich kosztów"

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Sławomir Nitras z KO/Wpis Krystyny Pawłowicz (screen z X) / autor: Fratria/X-Krystyna Pawłowicz
Sławomir Nitras z KO/Wpis Krystyny Pawłowicz (screen z X) / autor: Fratria/X-Krystyna Pawłowicz

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego prof. Krystyna Pawłowicz wygrała ze Sławomirem Nitrasem w sądzie. „W 2017 r. wytoczył mi proces za uprawnioną opinię o nim, przegrał właśnie tę sprawę ostatecznie w II instancji” - przekazała prof. Pawłowicz na X.

Prof. Krystyna Pawłowicz ogłosiła zwycięstwo w sądowej batalii ze Sławomirem Nitrasem. Sprawa miała swój początek w 2017 roku za sprawą wpisu prof. Pawłowicz na Twitterze (obecnie X). Polityk ówczesnej PO (obecnie KO) zaprzeczył, jakoby miał kiedykolwiek przyjmować narkotyki. Wytoczył również Pawłowicz sprawę o zniesławienie.

Sąd Okręgowy w Warszawie w I instancji opowiedział się za Nitrasem i nakazał przeprosić posła, lecz wyrok nie był prawomocny. Prof. Pawłowicz odwołała się od decyzji i tym razem wygrała w II instancji, a wyrok się uprawomocnił.

Zmienia zaskarżony wyrok w punkcie I w ten sposób, że powództwo oddala i w punkcie III w ten sposób, że zasądza od powoda Sławomira Nitrasa na rzecz pozwanej Krystyny Pawłowicz kwotę 2520 (dwa tysiące pięćset dwadzieścia) zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

Zasądza od powoda Sławomira Nitrasa na rzecz pozwanej Krystyny Pawłowicz kwotę 1140 (jeden tysiąc sto czterdzieści) zł tytułem zwrotu kosztów procesu w instancji apelacyjnej wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia o kosztach do dnia zapłaty

— czytamy w uzasadnieniu Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydziału Cywilnego, którego treść podała sędzia TK.

Koniec sądowej batalii Pawłowicz

Sławomir NITRAS, który w 2017 r. wytoczył mi proces za uprawnioną opinię o nim, przegrał właśnie tę sprawę ostatecznie w II instancji. Sąd ODDALIŁ jego powództwo i nakazał zwrot wszystkich moich kosztów. Dziękuję mec. ARTUROWI WDOWCZYKOWI i Pani Marysi za pomoc

— skomentowała prof. Pawłowicz na portalu X.

xyz/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych