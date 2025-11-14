Sędzia Trybunału Konstytucyjnego prof. Krystyna Pawłowicz wygrała ze Sławomirem Nitrasem w sądzie. „W 2017 r. wytoczył mi proces za uprawnioną opinię o nim, przegrał właśnie tę sprawę ostatecznie w II instancji” - przekazała prof. Pawłowicz na X.
Prof. Krystyna Pawłowicz ogłosiła zwycięstwo w sądowej batalii ze Sławomirem Nitrasem. Sprawa miała swój początek w 2017 roku za sprawą wpisu prof. Pawłowicz na Twitterze (obecnie X). Polityk ówczesnej PO (obecnie KO) zaprzeczył, jakoby miał kiedykolwiek przyjmować narkotyki. Wytoczył również Pawłowicz sprawę o zniesławienie.
Sąd Okręgowy w Warszawie w I instancji opowiedział się za Nitrasem i nakazał przeprosić posła, lecz wyrok nie był prawomocny. Prof. Pawłowicz odwołała się od decyzji i tym razem wygrała w II instancji, a wyrok się uprawomocnił.
Zmienia zaskarżony wyrok w punkcie I w ten sposób, że powództwo oddala i w punkcie III w ten sposób, że zasądza od powoda Sławomira Nitrasa na rzecz pozwanej Krystyny Pawłowicz kwotę 2520 (dwa tysiące pięćset dwadzieścia) zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;
Zasądza od powoda Sławomira Nitrasa na rzecz pozwanej Krystyny Pawłowicz kwotę 1140 (jeden tysiąc sto czterdzieści) zł tytułem zwrotu kosztów procesu w instancji apelacyjnej wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia o kosztach do dnia zapłaty
— czytamy w uzasadnieniu Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydziału Cywilnego, którego treść podała sędzia TK.
Koniec sądowej batalii Pawłowicz
Sławomir NITRAS, który w 2017 r. wytoczył mi proces za uprawnioną opinię o nim, przegrał właśnie tę sprawę ostatecznie w II instancji. Sąd ODDALIŁ jego powództwo i nakazał zwrot wszystkich moich kosztów. Dziękuję mec. ARTUROWI WDOWCZYKOWI i Pani Marysi za pomoc
— skomentowała prof. Pawłowicz na portalu X.
xyz/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/745760-prof-pawlowicz-wygrywa-z-nitrasem-w-drugiej-instancji
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.