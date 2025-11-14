„Wiemy dobrze, że kwestia Collegium Humanum już dość długo jest sprawdzana. Uważam, że służby powinny mieć spokój i czas na to, aby rzeczywiście stanąć po stronie prawdy, sprawdzić wszystkie dokumenty i po prostu dla mnie jest to niewątpliwe, że pan Szymon Hołownia tu się jako prawy człowiek zachowuje i to, co mówi, ma pokrycie w faktach. Jest to człowiek o niesamowitej erudycji i inteligencji” - powiedziała na antenie Telewizji wPolsce24 Ewa Schädler z Polski 2050.
CZYTAJ WIĘCEJ: TYLKO U NAS. Pierwsza Dama: 100 dni prezydentury męża? To tytan pracy. Jego siłą jest autentyczność i dzięki temu wygrał wybory
Mija 100 dni prezydentury Karola Nawrockiego. W tym czasie złożył on 11 inicjatyw ustawodawczych, 13 ustaw zawetował i 70 podpisał. Ewa Schädler wspominała na antenie Telewizji wPolsce24 dzień zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na Prezydenta RP.…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/745757-sluzby-na-tropie-holowni-posel-polski-2050-ocenia