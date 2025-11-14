Fundacja Chaber Polski broni decyzji o zaangażowaniu "Stiflera" do akcji społecznej. "Skuteczna profilaktyka wymaga twarzy, które młodzież zna"

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Szkolne szafki / autor: Fratria/Facebook: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1072000707588841&set=a.775887350533513
Szkolne szafki / autor: Fratria/Facebook: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1072000707588841&set=a.775887350533513

Skuteczna profilaktyka wymaga twarzy, które młodzież zna; świadomie angażujemy wpływowe, również kontrowersyjne, osobowości - przekazała Fundacja Chaber Polski w oświadczeniu dotyczącym udziału Damiana Zduńczyka, ps. Stifler w kampanii społecznej „Sieci na dzieci: stop cyberprzemocy”.

Inicjatywa - jak informują jej inicjatorzy - ma na celu przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej w przestrzeni cyfrowej, edukowanie młodych ludzi, nauczycieli i rodziców oraz budowanie bezpiecznego, empatycznego środowiska online.

W konferencji inaugurującej kampanię wziął udział Damian „Stifler” Zduńczyk, znany z programu „Warsaw Shore”, co wzbudziło falę komentarzy.

Oświadczenie Fundacji Chaber

Fundacja Chaber Polski odniosła się do sprawy w oświadczeniu przekazanym dzisiaj PAP.

Do promowania idei cyberbezpieczeństwa nasza Fundacja świadomie angażuje wpływowe – a w niektórych przypadkach również kontrowersyjne – osobowości medialne, które realnie docierają do młodych ludzi

— wskazały podpisane pod oświadczeniem prezes fundacji Marlena Wilbik i koordynatorka projektu Małgorzata Janus.

Wierzymy, że skuteczna profilaktyka wymaga autentycznego języka i twarzy, które młodzież naprawdę zna i rozumie

— dodały.

Podkreśliły też, że decyzję o zaproszeniu Damiana Zduńczyka fundacja podjęła „z pełnym przekonaniem”.

Zależało nam, aby w kampanii zabrzmiał głos osoby, która zna z autopsji mechanizmy hejtu, doświadczyła jego skutków i potrafi o tym mówić szczerze, bez moralizowania. Pan Damian Zduńczyk w swoich wypowiedziach dzieli się osobistą historią – mówi o błędach, konsekwencjach i o tym, jak ważna jest refleksja i zmiana w świecie mediów społecznościowych. Podkreślamy przy tym, że nie jest autorytetem dla młodzieży w tradycyjnym sensie, ale jego doświadczenie - z tzw. hejtem w Internecie - czyni go wiarygodnym głosem w sprawach cyberprzemocy

— wskazano w oświadczeniu fundacji.

Szczere historie ludzi”

Jak przyznały reprezentantki Fundacji, przeszłość Damiana Zduńczyka „budzi kontrowersje”, jednak – ich zdaniem – „największą siłę mają szczere historie ludzi, którzy potrafili się zmienić”. Dodały, że Zduńczyk od dłuższego czasu „konsekwentnie pracuje nad sobą – zrezygnował z alkoholu, prowadzi aktywny tryb życia, a swoją drogę opisał w książce”.

To dowód, że jego postawa jest autentyczna, a nie wizerunkowa (…). Jesteśmy przekonani, że tak wpływowy influencer, jak pan Damian Zduńczyk (480 500 obserwujących na Instagramie), skutecznie dotrze do młodzieży, formułując przekaz jej językiem

— podsumowała Fundacja.

Fundacja informowała, że realizuje kampanię „Sieci na dzieci: stop cyberprzemocy” na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

MEN się dystansuje

Minister edukacji Barbara Nowacka wczoraj na portalu X zaznaczyła jednak, że MEN nie zleciło takiej kampanii.

Jej „kształt” i „twarz” uważam za co najmniej niedobry i niemądry pomysł

— napisała szefowa MEN.

Napisaliśmy do fundacji (która jako jeden z beneficjentów konkursu »Młodzi Obywatele« dostała wsparcie na przeciwdziałanie cyberprzemocy) o natychmiastowe usunięcie nieprawdziwych informacji. O refleksję i zdrowy rozsądek apelujemy również. Bo tego ewidentnie zabrakło

— dodała.

Resort edukacji poinformował, że wezwał fundację odpowiedzialną za projekt „Sieci na dzieci: stop cyberprzemocy” do usunięcia Zduńczyka z kampanii.

Damian Zduńczyk, ps. Stifler to influencer znany m.in. z licznych tatuaży. W 2015 r. wystąpił w trzeciej edycji programu „Warsaw Shore. Ekipa z Warszawy”, którego uczestnicy mieszkali razem, nawiązywali związki, pili alkohol i uczestniczyli w imprezach. Na profilu na Instagramie „Stiflera” obserwuje go 425 tys. osób. Konferencja inaugurująca kampanię odbyła się pod koniec października w wynajętym komercyjnie Centrum Prasowym PAP.

CZYTAJ TEŻ:

Damian „Stifler” Zduńczyk twarzą akcji przeciw cyberprzemocy. MEN umywa w tej sprawie ręce. „Dostaję takim czymś, prosto w mordę”

Oto co oglądają wasze dzieci. Warsaw Shore hitem MTV. Czy można upaść niżej?

maz/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych