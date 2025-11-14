Skuteczna profilaktyka wymaga twarzy, które młodzież zna; świadomie angażujemy wpływowe, również kontrowersyjne, osobowości - przekazała Fundacja Chaber Polski w oświadczeniu dotyczącym udziału Damiana Zduńczyka, ps. Stifler w kampanii społecznej „Sieci na dzieci: stop cyberprzemocy”.
Inicjatywa - jak informują jej inicjatorzy - ma na celu przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej w przestrzeni cyfrowej, edukowanie młodych ludzi, nauczycieli i rodziców oraz budowanie bezpiecznego, empatycznego środowiska online.
W konferencji inaugurującej kampanię wziął udział Damian „Stifler” Zduńczyk, znany z programu „Warsaw Shore”, co wzbudziło falę komentarzy.
Oświadczenie Fundacji Chaber
Fundacja Chaber Polski odniosła się do sprawy w oświadczeniu przekazanym dzisiaj PAP.
Do promowania idei cyberbezpieczeństwa nasza Fundacja świadomie angażuje wpływowe – a w niektórych przypadkach również kontrowersyjne – osobowości medialne, które realnie docierają do młodych ludzi
— wskazały podpisane pod oświadczeniem prezes fundacji Marlena Wilbik i koordynatorka projektu Małgorzata Janus.
Wierzymy, że skuteczna profilaktyka wymaga autentycznego języka i twarzy, które młodzież naprawdę zna i rozumie
— dodały.
Podkreśliły też, że decyzję o zaproszeniu Damiana Zduńczyka fundacja podjęła „z pełnym przekonaniem”.
Zależało nam, aby w kampanii zabrzmiał głos osoby, która zna z autopsji mechanizmy hejtu, doświadczyła jego skutków i potrafi o tym mówić szczerze, bez moralizowania. Pan Damian Zduńczyk w swoich wypowiedziach dzieli się osobistą historią – mówi o błędach, konsekwencjach i o tym, jak ważna jest refleksja i zmiana w świecie mediów społecznościowych. Podkreślamy przy tym, że nie jest autorytetem dla młodzieży w tradycyjnym sensie, ale jego doświadczenie - z tzw. hejtem w Internecie - czyni go wiarygodnym głosem w sprawach cyberprzemocy
— wskazano w oświadczeniu fundacji.
„Szczere historie ludzi”
Jak przyznały reprezentantki Fundacji, przeszłość Damiana Zduńczyka „budzi kontrowersje”, jednak – ich zdaniem – „największą siłę mają szczere historie ludzi, którzy potrafili się zmienić”. Dodały, że Zduńczyk od dłuższego czasu „konsekwentnie pracuje nad sobą – zrezygnował z alkoholu, prowadzi aktywny tryb życia, a swoją drogę opisał w książce”.
To dowód, że jego postawa jest autentyczna, a nie wizerunkowa (…). Jesteśmy przekonani, że tak wpływowy influencer, jak pan Damian Zduńczyk (480 500 obserwujących na Instagramie), skutecznie dotrze do młodzieży, formułując przekaz jej językiem
— podsumowała Fundacja.
Fundacja informowała, że realizuje kampanię „Sieci na dzieci: stop cyberprzemocy” na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.
MEN się dystansuje
Minister edukacji Barbara Nowacka wczoraj na portalu X zaznaczyła jednak, że MEN nie zleciło takiej kampanii.
Jej „kształt” i „twarz” uważam za co najmniej niedobry i niemądry pomysł
— napisała szefowa MEN.
Napisaliśmy do fundacji (która jako jeden z beneficjentów konkursu »Młodzi Obywatele« dostała wsparcie na przeciwdziałanie cyberprzemocy) o natychmiastowe usunięcie nieprawdziwych informacji. O refleksję i zdrowy rozsądek apelujemy również. Bo tego ewidentnie zabrakło
— dodała.
Resort edukacji poinformował, że wezwał fundację odpowiedzialną za projekt „Sieci na dzieci: stop cyberprzemocy” do usunięcia Zduńczyka z kampanii.
Damian Zduńczyk, ps. Stifler to influencer znany m.in. z licznych tatuaży. W 2015 r. wystąpił w trzeciej edycji programu „Warsaw Shore. Ekipa z Warszawy”, którego uczestnicy mieszkali razem, nawiązywali związki, pili alkohol i uczestniczyli w imprezach. Na profilu na Instagramie „Stiflera” obserwuje go 425 tys. osób. Konferencja inaugurująca kampanię odbyła się pod koniec października w wynajętym komercyjnie Centrum Prasowym PAP.
CZYTAJ TEŻ:
— Damian „Stifler” Zduńczyk twarzą akcji przeciw cyberprzemocy. MEN umywa w tej sprawie ręce. „Dostaję takim czymś, prosto w mordę”
— Oto co oglądają wasze dzieci. Warsaw Shore hitem MTV. Czy można upaść niżej?
maz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/745756-fundacja-chaber-broni-decyzji-ws-stiflera-znana-twarz
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.