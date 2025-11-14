Rzecznik prasowy Prezydenta RP Rafał Leśkiewicz we wpisie zamieszczonym w serwisie X nie zostawił suchej nitki na atakach obozu polityczno-medialnego koalicji 13 grudnia na prezydenta Karola Nawrockiego, który nastąpił przy okazji 100 dni jego prezydentury.
CZYTAJ TAKŻE: 100 dni prezydentury Karola Nawrockiego w liczbach. Ile ustaw podpisał? Ile zawetował? Czy dotrzymał kampanijnych obietnic?
Koalicja Obywatelska opublikowała w mediach społecznościowych materiał, w którym przekonywała, że prezydent Karol Nawrocki zajmuje się głównie wetowaniem ustaw koalicji 13 grudnia, określając go mianem „wetomata”.
CZYTAJ TAKŻE: Prezydent tylko wetuje? Ekipa Tuska publikuje spot i dostaje rykoszetem! „100 konkretów w sto dni? Bo jeśli nie to hej! Ktoś z Was drwi!”
Fake makerzy z koalicji rządzącej mocno się dzisiaj uaktywnili. Długo się zastanawiali, czym odwrócić uwagę od podsumowania 100 dni prezydentury Karola Nawrockiego. Gdyby tyle samo energii wkładali w tworzenie dobrego prawa, co w kreowanie manipulacji, żyłoby nam się na pewno dużo lepiej. Cóż, każdy robi to, w czym jest najlepszy. Tymczasem Prezydent Karol Nawrocki, korzystając z konstytucyjnych prerogatyw, odmawiał podpisania złych dla Polaków ustaw
— zaznaczył Rafał Leśkiewicz.
Prezydenckie weta
Minister z KPRP dokonał następnie podsumowania ustaw, które prezydent RP uznał za szkodliwe i w konsekwencji zawetował.
— Ustawa wiatrakowa – Prezydent stanął w obronie Polaków, blokując przepisy umożliwiające stawianie turbin wiatrowych tuż przy zabudowaniach mieszkalnych, chroniąc obywateli przed interesami lobbystów oraz zagranicznych koncernów.
— Ustawa deregulacyjna w energetyce – Prezydent powstrzymał rozwiązania uderzające w osoby wykluczone cyfrowo, dbając o to, aby miały pełny i równy dostęp do usług energetycznych.
— Nowelizacja Kodeksu karnego skarbowego oraz Ordynacji podatkowej – Prezydent zapobiegł zmniejszeniu kar za przestępstwa skarbowe, zabezpieczając interes finansowy państwa.
— Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – Prezydent, kierując się oczekiwaniami obywateli, stanął po stronie Polaków, którzy oczekują traktowania przedstawicieli innych państw zamieszkujących nasz kraj na równych warunkach.
— Nowelizacja ustawy o środkach ochrony roślin – Prezydent ochronił rolników przed kolejną falą biurokratycznych wymogów, które mogłyby osłabić konkurencyjność polskiej wsi.
— Nowelizacja ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego – swoim wetem Prezydent wzmocnił bezpieczeństwo energetyczne Polski.
— Lex Kamilek – Prezydent odpowiedział na apel Rzecznika Praw Dziecka i zatrzymał przepisy narażające dzieci na kontakt z osobami skazanymi za poważne przestępstwa.
— Nowelizacja ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym – Prezydent przychylił się do opinii językoznawców i ekspertów, blokując projekt przygotowany w sposób nierzetelny i nacechowany politycznie.
— Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych – Prezydent wsparł poszkodowanych, a nie korporacje, uniemożliwiając wdrożenie reformy, która w praktyce uprzywilejowałaby ubezpieczycieli kosztem obywateli oczekujących terminowych wypłat.
— Ustawa o utworzeniu Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry – Prezydent stanął po stronie mieszkańców i lokalnej gospodarki, przeciwdziałając ograniczeniom zagrażającym żegludze śródlądowej i dostępowi do portów w Szczecinie oraz Świnoujściu.
— Nowelizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę – Prezydent zatrzymał rozwiązania grożące wzrostem cen wody dla mieszkańców oraz nakładające nadmierne obowiązki na samorządy.
— Nowelizacja ustawy – Prawo o ruchu drogowym – Prezydent obronił interesy mieszkańców obszarów słabiej zurbanizowanych, przeciwdziałając regulacjom, które pogłębiłyby wykluczenie transportowe.
— Nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym – Prezydent uniemożliwił dopuszczenie do zarządów spółek osób skazanych za przestępstwa, chroniąc standardy życia publicznego i gospodarczego
— wymieniał.
as/x
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/745753-leskiewicz-o-zawetowanych-ustawach-zle-dla-polakow
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.