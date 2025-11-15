„Niestety miałem rację. Prokurator nie dysponował aktualnymi dokumentami, ani pełną dokumentacją medyczną min. Ziobry. Sprawę bada Naczelna Izba Lekarska” - napisał na platformie X europoseł PiS Jacek Ozdoba. Odniósł się tym samym do stwierdzeń Dariusza Korneluka, który twierdził, że miało być jakoby odwrotnie.
Prokuratura skierowała dziś do sądu wniosek o aresztowanie chorującego na nowotwór posła Zbigniewa Ziobrę po tym jak w Sejmie przegłosowano uchylenie jego immunitetu. Przypomnijmy, że były minister sprawiedliwości aktualnie przebywa na Węgrzech.
Europoseł PiS Jacek Ozdoba już w ubiegłym tygodniu domagał się od prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej wyjaśnienia okoliczności wydania opinii lekarskiej dotyczącej stanu zdrowia Zbigniewa Ziobry, którą sporządzono bez fizycznego kontaktu z byłym ministrem sprawiedliwości.
Podający się za prokuratora krajowego Dariusz Korneluk oświadczył w RMF FM w kontekście Zbigniewa Ziobry, że „prokurator zgromadził pełną możliwą, dostępną mu dokumentację medyczną, do której mógł mieć dostęp”.
Jak będzie przesłuchany p. Zbigniew Z., z całą pewnością zostanie o to zapytany i być może doręczy jeszcze jakąś dokumentację medyczną. Dostępna dzisiaj dla prokuratora, w ramach procedury karnej, została do akt dołączona i przedstawiona biegłemu, który na podstawie tej dokumentacji medycznej wydał opinię
— powiedział Dariusz Korneluk.
Prokurator bez pełnej dokumentacji
Do tych słów odniósł się w mediach społecznościowych europoseł PiS Jacek Ozdoba, który podkreślił, że prokurator jednak nie posiadał pełnej dokumentacji medycznej Ziobry.
Niestety miałem rację. Prokurator nie dysponował aktualnymi dokumentami ani pełną dokumentacją medyczną min. Ziobry. Sprawę bada Naczelna Izba Lekarska. W skrócie: lekarz nie wiedział, jaki jest stan pacjenta, nie widział go? Na to wszystko wskazuje… nie mógł tego wiedzieć. Bo nie miał wszystkich dokumentów!
— napisał na X Jacek Ozdoba.
