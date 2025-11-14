Nieoficjalnie! Prezydent Nawrocki rozważa zwołanie Rady Gabinetowej ws. dramatycznej sytuacji w służbie zdrowia

Prezydent Karol Nawrocki rozważa zwołanie posiedzenia Rady Gabinetowej ws. kryzysu w służbie zdrowia, do którego doszło w czasach rządów koalicji 13 grudnia. Te nieoficjalne ustalenia podał portal Polsat News.

Portal opierając się na swoich źródłach z Pałacu Prezydenckiego wskazał, że prezydent Karol Nawrocki uznaje sytuację w ochronie zdrowia za „dramatyczną” i uważa, że zaistniała potrzeba dialogu z rządem w tej sprawie.

Według ustaleń mediów prezydent ma rozważać zwołanie posiedzenia Rady Gabinetowej w sprawie tej sytuacji.

Obecnie - zdaniem Polsat News - Pałac Prezydent ma ustalać datę Rady Gabinetowej i niebawem ma pojawić się konkretny termin.

