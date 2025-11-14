Prezydent Karol Nawrocki rozważa zwołanie posiedzenia Rady Gabinetowej ws. kryzysu w służbie zdrowia, do którego doszło w czasach rządów koalicji 13 grudnia. Te nieoficjalne ustalenia podał portal Polsat News.
Portal opierając się na swoich źródłach z Pałacu Prezydenckiego wskazał, że prezydent Karol Nawrocki uznaje sytuację w ochronie zdrowia za „dramatyczną” i uważa, że zaistniała potrzeba dialogu z rządem w tej sprawie.
Według ustaleń mediów prezydent ma rozważać zwołanie posiedzenia Rady Gabinetowej w sprawie tej sytuacji.
Obecnie - zdaniem Polsat News - Pałac Prezydent ma ustalać datę Rady Gabinetowej i niebawem ma pojawić się konkretny termin.
CZYTAJ TAKŻE:
— PiS alarmuje ws. kryzysu w służbie zdrowia. Marcin Horała: Ile jeszcze tragedii musi się wydarzyć, zanim rząd zareaguje?
— Wstyd dla państwa! Zdesperowani rodzice zbierają pieniądze na sprzęt dla szpitala. „Przestała chodzić, bo na czas nie została wykonana operacja”
— Gorąco w Sejmie! Sójka do koalicji Tuska: „Szpitale stoją na krawędzi, a wy bawicie się w polityczne widowisko”. Zawisza: „Wstydźcie się!”
as/Polsat News
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/745750-nieoficjalnie-prezydent-rozwaza-rade-gabinetowa-ws-zdrowia
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.