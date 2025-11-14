Jak dowiedział się portal wPolityce.pl, sędzia Agnieszka Prokopowicz wylosowała sprawę wniosku o tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry, byłego ministra sprawiedliwości. Sędzia orzekająca w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa związana jest ze Stowarzyszeniem „Iustitia”, które za rządów PiS uderzało w działania ówczesnych władz.
Wczoraj neo-PK skierowała do sądu wniosek o aresztowanie Zbigniewa Ziobry, ministra sprawiedliwości w latach 2015-2023. Jak ustalił dziś portal wPolityce.pl, orzekać w tej sprawie będzie sędzia Agnieszka Prokopowicz.
Kim jest sędzia, która będzie orzekać ws. wniosku o aresztowanie Ziobry?
Sędzia Agnieszka Prokopowicz, kierownik Sekcji Postępowania Przygotowawczego XIV Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa, zaangażowana jest również w działania Stowarzyszenia Sędziów „Iustitia” - silnie upolitycznionego i krytycznego wobec rządów PiS.
W 2021 r. uniewinniła Wojciecha Sadurskiego w procesie, w którym TVP oskarżyła profesora o zniesławienie. Chodziło o wpis, w którym prawnik porównał telewizję publiczną do nazistowskich mediów propagandowych.
Po tym, jak zaszczuty przez rządowe media polityk został zamordowany, żaden demokrata, żaden polityk opozycyjny, nie powinien przekroczyć progu Gebelsowskich mediów. Niech się kiszą we własnym sosie: nieudaczników, arywistów i tow Marka Króla, jak bojkot TV przez artystów po 1981
— pisał profesor w styczniu 2019 r., kilka dni po brutalnym zamordowaniu prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza przez kryminalistę Stefana Willmonta.
W związku z tym wpisem TVP skierowała przeciwko prawnikowi prywatny akt oskarżenia, w którym zarzuciła mu zniesławienie. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa uniewinnił Sadurskiego 5 marca 2021 r. Jak podkreśliła w obszernym uzasadnieniu sędzia Agnieszka Prokopowicz, prof. Sadurski wypowiadając swój wartościujący osąd, mający – zdaniem sądu - podstawy faktyczne, korzystał z prawa do krytyki i tym samym nie popełnił przestępstwa. Jak tłumaczyła, nie dopatrzyła się w wypowiedzi profesora motywacji wyłącznego poniżenia i zniesławienia telewizji publicznej. Przekonywała wówczas, że TVP musi liczyć się z krytyką swojego postępowania, zastrzegając przy tym, iż dopuszczalność tej krytyki musi mieć granice.
Według sądu, wypowiedź Sadurskiego była ostra, zuchwała, obraźliwa i przesadzona.
Jednocześnie w ocenie sądu stanowiła ona bardzo emocjonalną reakcję na dramatyczne bezprecedensowe w wolnej Polsce wydarzenie, jakim było zabójstwo prezydenta miasta
— wskazał sąd.
Prokopowicz przekonywała ponadto, że „zasada wolności wyrażania opinii ma zastosowanie także do informacji i idei, które obrażają, szokują i niepokoją”.
Iustitia uderzyła później w TVP, która skrytykowała sędzię za uniewinnienie Sadurskiego.
Kolejny propagandowy atak rządowej TVP na sędzię, która wydała wyrok nie po myśli władzy. Ataki osobiste na sędziego, który wydał wyrok (nieprawomocny) są niedopuszczalne, tym bardziej, że TVP we własnej sprawie realizuje propagandę są pieniądze i zasoby publiczne. >„Jeszcze w piątek TVP opublikowała na swojej stronie sążniste oświadczenie w sprawie tego wyroku. Dezawuuje tam sędzię Prokopowicz i jej wyrok. W oświadczeniu sygnowanym jedynie „Telewizja Polska S.A.” czytamy, że „skandaliczny wyrok uniewinniający oskarżonego Wojciecha Sadurskiego, wydany w dniu 05.03.2021 r. przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa, wpisuje się w nieakceptowalną społecznie linię serwilizmu polskich sądów wobec dyktatu liberalnego salonu III RP”.”
„Dalej spółka atakuje sędzię, która wydała wyrok. „Sędzia Agnieszka Prokopowicz w ustnym uzasadnieniu wyroku przyznała, że wypowiedź oskarżonego mogła narazić Telewizję Publiczną na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania działalności, jednak nie miała odwagi uznać winy Wojciecha Sadurskiego - czytamy w oświadczeniu. - Akceptując porównanie Telewizji Polskiej z ‘goebbelsowskimi mediami’, sędzia postawiła znak równości pomiędzy nadawcą publicznym a odpowiedzialnym za unicestwienie milionów ludzkich istnień zbrodniarzem hitlerowskim, kpiąc sobie z ofiar niemieckiego totalitaryzmu. Powołując się na historyczną autentyczność postaci Goebbelsa, sąd w majestacie prawa, wydał przyzwolenie na stosowanie tego typu porównań. Decyzja ta jest przykładem instrumentalnego wykorzystywania norm prawnych w celu pogwałcenia powszechnie przyjętych norm moralnych i stanowi przejaw ustawowego bezprawia”.
TVP powód do krytyki sędzi sądu rejonowego znalazła nawet w geografii i historii: „Bezrefleksyjna sędzia wydała ten skandaliczny wyrok w budynku sądu mieszczącego się w samym sercu dawnego Getta, miejsca związanego z największą, osłanianą przez propagandę Goebbelsa, zbrodnią niemiecką - ludobójstwem Żydów, wydała ten wyrok przyzwalający na żonglerkę nazwiskami oprawców hitlerowskich w mieście, w którym Niemcy, zanim zrównali je z ziemią, wymordowali 200 tys. Polaków w Powstaniu i Rzezi Woli”„
— podkreślono w oświadczeniu Iustitii, obficie cytując… artykuł Agnieszki Kublik na łamach „Gazety Wyborczej”.
Gdzie jeszcze pojawiała się Prokopowicz?
Sędzia Agnieszka Prokopowicz była jednym z sygnatariuszy „Apelu sędziów warszawskich”, w której domagano się „natychmiastowego zaprzestania działania Izby Dyscyplinarnej”.
My niżej podpisani sędziowie warszawscy wzywamy wszystkie zobowiązane organy państwa do pełnego wykonania postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 14 lipca 2021 r.(C-204/21) oraz wyroku tego Sądu z dnia 15 lipca 2021 r.(C-719/19), w tym do natychmiastowego zaprzestania działania Izby Dyscyplinarnej SN. Odmowa wykonania wskazanych orzeczeń stanowi nie tylko jaskrawe naruszenie obowiązującego nas prawa unijnego (art. 19 ust.1 akapit drugi Traktatu o Unii Europejskiej ), ale godzi również w krajowy porządek konstytucyjny (art. 91 ust.2 Konstytucji RP)
— podkreślono.
Kolejna sprawa, w której pojawia się Agnieszka Prokopowicz, to śledztwo wszczęte w październiku 2024 r. przez neo-PK.
Wydział spraw wewnętrznych nielegalnie przejętej przez obecne władze PK miał ocenić - jak podawał portal OKO.Press - „działania głównego rzecznika dyscyplinarnego Piotra Schaba i jego dwóch zastępców Michała Lasoty oraz Przemysława Radzika”.
Wszczęte teraz śledztwo ws. Schaba, Radzika i Lasoty to efekt orzeczenia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z 9 października 2024 roku. Sędzia Agnieszka Prokopowicz uchyliła wtedy decyzję Prokuratury Krajowej o odmowie śledztwa w tej sprawie
— podkreślono.
Sędzia dała wówczas neo-PK wytyczne: m.in. przesłuchanie Waldemara Żurka, obecnego szefa MS jako pokrzywdzonego, a także ocenia wszystkich dyscyplinarek przeciwko sędziemu.
Ziobro: Mafijne działania Tuska to nie rządy prawa
Tymczasem poseł Zbigniew Ziobro zwraca uwagę, że obecne władze kierują się wyłącznie zemstą polityczną, a premier Donald Tusk w zasadzie już wydał na niego „wyrok”.
Wniosek o mój areszt to czysta zemsta Tuska za śledztwa ujawniające gigantyczne złodziejstwo w jego otoczeniu - od Nowaka, przez Giertycha i Grodzkiego, po Gawłowskiego. To także odwet za postępowania dotyczące podejrzeń korupcji jego samego
— napisał dziś na platformie X.
Zanim moje akta ruszyły z prokuratury, Tusk już ogłosił „wyrok”. Publicznie napisał, że zostanę aresztowany. Wiedział to wcześniej niż sprawa trafiła do sądu. W normalnym państwie to niemożliwe. W autorytarnych, jak Białoruś, aż za dobrze znane
— przypomniał były szef MS.
Ziobro zaznaczył, że nie zamierza uciekać przed wymiarem sprawiedliwości.
Prawu zawsze się podporządkowuję. Ale mafijne działania Tuska to nie są rządy prawa. Przestępcom należy stawiać opór, a nie im ulegać. Tusk, aresztując mnie, chciałby zamknąć mi usta i miesiącami odwracać uwagę od swych nieudolnych rządów. Jak ostatnio, gdy wyszło, że chorzy na raka umierają, bo rząd blokuje pieniądze na onkologię. Groźby oraz nagonka nie przyniosą efektu
— napisał były minister sprawiedliwości.
