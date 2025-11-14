Premiera Donalda Tuska rozwścieczyło pytanie dziennikarza Telewizji wPolsce24 o zapaść w systemie ochrony zdrowia i szpitale, które odsyłają pacjentów - także tych onkologicznych. „Prostowaliśmy te informacje i proszę ich nie powtarzać, a jeśli ma pan źródło informacji, to proszę podać to źródło informacji, bo inaczej będzie pan miał problem ze swoją wiarygodnością” - podkreślił. „Nie mówię do pana, ale to jest podłe wykorzystywanie takiego argumentu, jeśli nie ma takich faktów, bo to jest granie ludźmi ciężko chorymi na bardzo poważne choroby, taka gra polityczna” - powiedział Donald Tusk, który najwyraźniej zapomniał, jak cynicznie jego własna partia rozgrywała za rządów PiS sprawę rekompensat dla mediów publicznych.
Opozycja od dłuższego czasu alarmuje ws. alarmującej sytuacji w służbie zdrowia. Zły stan finansów dotyka także, a może przede wszystkim pacjentów onkologicznych. Czyli tych, za którymi partia Donalda Tuska tak bardzo „ujmowała się” podczas rządów PiS. Po rekompensatach dla mediów publicznych ówczesny rząd PiS był nieustannie atakowany za to, że rzekomo woli finansować propagandę niż onkologię.
Jak o pacjentów onkologicznych dba dziś rząd Donalda Tuska?
„To jest podłe”
Dziennikarz Telewizji wPolsce24, Krzysztof Nowina Konopka, zapytał dziś o to premiera na konferencji prasowej w Retkowie. Najpierw jednak przypomniał towarzyszącej Tuskowi pani minister, że nazwała byłego szefa MS „Zbigniewem Z.”, podczas gdy Ziobrze nie przedstawiono jeszcze zarzutów, należy więc używać pełnego nazwiska polityka. Dziennikarz zapytał, czy darmowe mieszkania dla ministrów są dobrym pomysłem w momencie, gdy mamy do czynienia z olbrzymią zapaścią finansów publicznych, a pacjenci – także onkologiczni – są odsyłani sprzed szpitali.
Nie są pacjenci onkologiczni odsyłani. To jest kłamstwo. Prostowaliśmy te informacje i proszę ich nie nie powtarzać, a jeśli ma pan źródło informacji, to proszę je podać, bo inaczej będzie pan miał problem ze swoją wiarygodnością. Więc proszę się nie krępować. W ciągu godziny będziemy informowali o sytuacji w każdym konkretnym szpitalu. Do tej pory informacje, jakie przekazywano, były sprawdzane natychmiast i okazywały się nieprawdziwe. Szpital nie ma prawa [odsyłać pacjentów] i będziemy interweniowali w każdej takiej sytuacji. Na razie takich nie ma
— powiedział Tusk, podnosząc głos.
Nowina-Konopka wskazał, że mówił o tym m.in. przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej.
Ja znam tę wypowiedź, wycofał się z niej, ponieważ natychmiast zostało to sprostowane. Nie podał żadnego przykładu. Nie mówię do pana, ale to jest podłe wykorzystywanie takiego argumentu, jeśli nie ma takich faktów, bo to jest granie ludźmi ciężko chorymi na bardzo poważne choroby, taka gra polityczna
— stwierdził premier.
Jak się pojawi choćby jeden taki przypadek, pani minister zdrowia, z którą długo o tym rozmawiałem, będzie interweniowała osobiście w każdym takim przypadku i szpital nie ma prawa tego robić
— dodał.
„Nie ma mowy o darmowych mieszkaniach”
Ministrowie, którzy są spoza Warszawy, to relacja, jeśli chodzi o czynsz, jaki płacą za służbowe mieszkanie do ich pensji jest mniej więcej 1 do 2,5 czy 1 do 3. I to jest dość poważne obciążenie z ich punktu widzenia. Nie ma mowy o darmowych mieszkaniach dla ministrów. Dyskutujemy o tym, jak obniżyć ewentualny czynsz, który jest rzeczywiście wysoki z ich punktu widzenia. Nie mówię tutaj o ministrach, tylko w ogóle o wyższych urzędnikach państwowych. Jeśli ktoś mieszka w miejscowości X i musi wynająć mieszkanie w Warszawie, ponieważ został ministrem, bo musi gdzieś mieszkać. Minister, który wynajmuje mieszkanie, jego wynagrodzenie netto to jest gdzieś 7000 miesięcznie. Powiecie, że to nie jest mało. Zgadzam się. Ale uwierzcie mi, coraz trudniej nakłonić tych, którzy mają wybitne kompetencje.
— dodał szef rządu.
Na przykład dla pani minister zdrowia była to rezygnacja z czterokrotnie wyższych dochodów, więc szukam jakichś rozwiązań, ale nie ma mowy o żadnych darmowych mieszkaniach. Jeśli w ogóle, to będziemy mówili o zredukowaniu czynszu za mieszkanie służbowe
— zapewnił Tusk.
Cóż za szlachetność i poświęcenie, ta rezygnacja z wyższych zarobków, doprawdy!
