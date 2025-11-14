Paulina Matysiak, która przedwczoraj została wyrzucona z partii Razem, na kanale YouTube u Bogdana Rymanowskiego przyznała, że po decyzji Zarządu Krajowego… pojawiły się u niej łzy. „Generalnie jestem bardzo emocjonalna. Może tego w programach, jak występuję w mediach, nie widać, ponieważ staram się być bardzo spokojna. Natomiast to, że na ekranie czy telewizora, czy komputera widać ten mój spokój, nie oznacza, że nie ma we mnie emocji i że się te emocje we mnie nie kłębią” - mówiła. „Dzisiaj złożyłam odwołanie od tej decyzji tak zupełnie formalnie. Więc zobaczymy, jaka będzie decyzja” - dodała polityk.
CZYTAJ WIĘCEJ: Paulina Matysiak wyrzucona z partii Razem! Dosadna odpowiedź posłanki: Potrzebujemy lewicy otwartej a nie sekciarskiej. Burza w sieci
Paulina Matysiak w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim stwierdziła, że po decyzji o wyrzuceniu jej z partii Razem nie było w niej wściekłości.
To jest takie duże określenie. Prędzej trochę złości. Zastanawiam się, czy w ogóle ta historia mogłaby się skończyć inaczej, bo być może mogłaby. To faktycznie można byłoby tak pogdybać. Pewnie potrzebne byłoby do tego więcej chęci i ze strony władz partii, pewnie też z mojej strony, bo to nie jest tak, że tutaj nie ma za uszami każda ze stron czegoś
— powiedziała polityk na kanale „Rymanowski Live”.
„Nie ma konkretów w tej uchwale”
Jak wyjaśniła, uchwała, którą otrzymała, miała bardzo krótkie uzasadnienie i jest bardzo ogólna.
Tam pojawia się takie sformułowanie dotyczące tego, że podejmowałam działania, które nie były uzgodnione z władzami partii - natomiast nie są wyszczególnione te działania, konkretne sytuacje. Wydaje mi się, że tego po prostu brakuje, że nie ma konkretów w tej uchwale
— podkreśliła Paulina Matysiak.
Rada Gabinetowa u prezydenta
Na pytanie o to, czy uzgodniła z Adrianem Zandbergiem to, że będzie uczestniczyć w sierpniowej Radzie Gabinetowej u prezydenta Nawrockiego, wskazała, że „tak”.
Poinformowałam o tym władze partii. I faktycznie nie dostałam na to zgody
— przyznała.
Dopytywana o to, dlaczego tam poszła, zaznaczyła, że dlatego, że „temat dotyczył Centralnego Portu Komunikacyjnego”.
To oczywiście można uznać z perspektywy, patrząc z boku, że skoro władze partii powiedziały, że nie mogę uczestniczyć w takiej Radzie, a w zasadzie nawet to nie była personalna uchwała, tylko bardzo ogólna, bo dotyczyła wszystkich członków partii Razem, że bez zgody władz partii nie można uczestniczyć w Radach Gabinetowych, Radach Bezpieczeństwa Narodowego, w posiedzeniach Rady Ministrów. Ta uchwała została podjęta dzień przed Radą Gabinetową, czyli w tym dniu, w którym ja informowałam o tym, że takie zaproszenie jako współprzewodnicząca stowarzyszenia „Tak! Dla rozwoju” dostałam
— mówiła dalej Paulina Matysiak.
Kilkanaście dni późnej czy miesiąc później, kiedy była zwołana RBN, pojawiła się uchwała, że w takiej radzie może uczestniczyć Adrian Zandberg albo Marcelina Zawisza, imiennie wskazani. Więc być może chodziło o to, że to ja nie mogę pójść na tę Radę Gabinetową
— oceniła.
Natomiast z mojej perspektywy wydawało się to po prostu bardzo dziwne, ponieważ na początku sierpnia uczestniczyłam w wiecu z prezydentem Karolem Nawrockim w Kaliszu, wtedy kiedy składał, opowiadał o prezydenckiej ustawie o CPK. Władze partii wiedziały o tym, że mam zaproszenie na to wydarzenie i nie miały z tym problemu. Uznały to za oczywiste, skoro zajmuję się CPK, jestem twarzą partii Razem w tym temacie, to jest oczywiste, że w takim wydarzeniu mogę, powinnam wziąć udział
— wskazała.
To, co się stało pomiędzy jednym a drugim wydarzeniem?
— zapytał Bogdan Rymanowski.
Nie wiem
— powiedziała polityk.
„Złożyłam odwołanie od tej decyzji”
Dzisiaj złożyłam odwołanie od tej decyzji [o usunięciu z partii Razem] tak zupełnie formalnie. Więc zobaczymy, jaka będzie decyzja Rady Krajowej
— dodała Paulina Matysiak.
CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Paulina Matysiak: Na przestrzeni ostatnich miesięcy premier co najmniej mijał się z prawdą ws. CPK, jeśli nie manipulował
tt/YouTube/„Rymanowski Live”/300polityka.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/745746-matysiak-o-usunieciu-z-razem-zlozylam-odwolanie-byly-lzy
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.