Donald Tusk odniósł się do wczorajszej akcji służb w otwockim magistracie, której celem było przejęcie dokumentów z podpisem Szymona Hołowni. „Nie zajmuję się zadaniowaniem służb specjalnych wobec polityków obozu rządzącego czy opozycji. To jakieś magiczne myślenie” - podkreślił premier. Innego zdania są liczni komentatorzy w mediach społecznościowych, którzy jednoznacznie ocenili, że akcja w Otwocku ma związek z polityczną zemstą Donalda Tuska na byłym marszałku Sejmu. „Tusk nie przebacza” - ocenił Paweł Jabłoński. „Kierownik dał sygnał, żeby go skończyć” - wtórował mu Waldemar Buda.
Premier Donald Tusk był dziś pytany w Retkowie o Szymona Hołownię i sprawę wczorajszego wejścia do otwockiego magistratu służb na polecenie prokuratury. Akcja ma związek z tzw. afera Collegium Humanum.
Nie zajmuję się zadaniowaniem służb specjalnych wobec polityków obozu rządzącego czy opozycji. To jakieś magiczne myślenie. Jeżeli jest jakaś decyzja prokuratury, nigdy się w to nie wtrącam
— powiedział szef rządu.
Podkreślał za to, że koalicja parlamentarna jest trwała, na czym mu bardzo zależy, i może nazwać Szymona Hołownię swoim przyjacielem.
Tego typu działania, jeśli miałyby jakiś efekt polityczny, to bardzo szkodliwy dla mnie, a nie korzystny. Na niczym mi tak bardzo nie zależy jak na trwałości koalicji i także na dobrych relacjach. One wynikają z mojego dużego szacunku dla marszałka Hołowni i także osobistej bardzo dobrej relacji. Chyba mogę powiedzieć, że się przyjaźnimy
— mówił Donald Tusk.
Jest dla mnie informacją, która mi psuje humor, a nie poprawia
— zapewniał.
„Kierownik dał sygnał, żeby go skończyć”
Stanowczo innego zdania są liczni komentatorzy w mediach społecznościowych, którzy jednoznacznie ocenili, że akcja w Otwocku ma związek z polityczną zemstą Donalda Tuska na byłym marszałku Sejmu.
Tusk nie przebacza. A swoją drogą – zeznania w śledztwie dotyczącym tego kto podżegał Szymon Hołownia do zamachu stanu muszą być bardzo ciekawe…
— napisał na X Paweł Jabłoński.
Kierownik dał sygnał, żeby go skończyć
— ocenił Waldemar Buda.
Brutalnie. Ale oczywiście prokuratura nie działała za wiedzą i zgodą prokuratora generalnego Żurka i on pewnie o niczym nie wiedział i jest bardzo zaskoczony że takie nieładne rzeczy się dzieją…
— zauważył Przemysław Wipler.
Pan Marszalek Holownia: „Nie bacząc na skutki (Zaprzysiężenie Prezydenta Karola Nawrockiego), czy cenę polityczną, którą przyszło mi za tę decyzję zapłacić, jestem z niej dumny”. A tymczasem…
— napisał Bogdan Rzońca.
