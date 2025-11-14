„Ustępujący marszałek Sejmu jest na krótkiej liście kandydatów na komisarza ONZ do spraw uchodźców; jest jednym z trzech głównych kandydatów na tę funkcję” – przekazały PAP źródła dyplomatyczne. Według informacji PAP Ministerstwo Spraw Zagranicznych będzie finansować podróże Szymona Hołowni, w trakcie których będzie on lobbował poza granicami Polski na rzecz swojej kandydatury.
Hołownia podpisał wczoraj rezygnację z funkcji marszałka Sejmu. Wybór nowego ma odbyć się na najbliższym posiedzeniu niższej izby, które rozpoczyna się 18 listopada.
Hołownia komisarzem ONZ?
Pod koniec września polityk poinformował o złożeniu aplikacji w naborze na funkcję Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców. Poza nim o to stanowisko ubiegają się m.in. stały przedstawiciel Turcji przy ONZ czy obecna mer Paryża.
Według informacji PAP Ministerstwo Spraw Zagranicznych będzie finansować podróże Szymona Hołowni, w trakcie których będzie on lobbował poza granicami Polski na rzecz swojej kandydatury. Jeśli jednak nie uda mu się objąć stanowiska w ONZ, rząd nie zamierza zabiegać o inne stanowisko dla Hołowni. Jak zaznaczają źródła dyplomatyczne, polityk nie deklarował chęci starania się o stanowisko ambasadora w jakimkolwiek kraju, są też wątpliwości, czy taka funkcja byłaby odpowiednia dla jego ambicji.
Hołownia ocenił niedawno, że jego szanse na zostanie Wysokim Komisarzem Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców znacząco wzrosły; podkreślał, że kolejne państwa deklarują poparcie dla jego kandydatury.
Urząd Wysokiego Komisarza
Urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców został powołany w 1950 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. UNHCR odpowiada za kierowanie międzynarodowymi działaniami na rzecz ochrony uchodźców i rozwiązywania ich problemów na całym świecie. Wysoki Komisarz dąży też do zapewnienia każdemu prawa do ubiegania się o azyl i znalezienia bezpiecznego schronienia w innym państwie, z możliwością dobrowolnego powrotu do domu, integracji lub przesiedlenia do państwa trzeciego. Ma również mandat do pomocy osobom ze statusem bezpaństwowca.
Za wybór Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców odpowiada sekretarz generalny ONZ, który po ogłoszeniu rekrutacji i weryfikacji kandydatów nominuje jednego lub jedną z nich do zatwierdzenia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.
