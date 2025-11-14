„100 dni Prezydenta to 100 dni spełnionych obietnic” - napisał w serwisie X prezes PiS Jarosław Kaczyński, podsumowując w swoim wpisie sto dni prezydentury Karola Nawrockiego.
Jak podkreślił lider największej partii opozycyjnej, która popierała kandydata obywatelskiego Karola Nawrockiego, jego zwycięstwo „dało Polakom nadzieję, że da się zatrzymać zło, jakim jest rząd Tuska”.
Mamy dobrego Prezydenta - niezwykle aktywnego także na arenie międzynarodowej - którego drogowskazem zawsze jest interes naszej Ojczyzny. Ciężka praca w kampanii i ciężka praca od pierwszego dnia prezydentury przynoszą efekty: 11 projektów ważnych ustaw oraz zablokowanie złych przepisów, które chciał przyjąć rząd
— napisał prezes PiS w serwisie X.
100 dni Nawrockiego
Przypomnijmy, przez pierwsze 100 dni swojej prezydentury Karol Nawrocki podpisał 70 ustaw, 13 razy zastosował weto, odbył 11 wizyt zagranicznych i złożył w Sejmie 11 inicjatyw ustawodawczych, w dużej mierze wypełniając swoje obietnice wyborcze i realizując tzw. „Plan 21”. Wśród nich znalazły się m.in. projekty dotyczące realizacji inwestycji CPK czy waloryzacji emerytur.
