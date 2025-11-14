WIDEO I KOMENTARZE

Rolnicy wyruszają na drogi przeciwko Mercosur i importowi z Ukrainy! "To protest nas wszystkich"; "Rząd Tuska jest obojętny"

Sprawdź Protest rolników / autor: PAP/Marian Zubrzycki/X
Protest rolników / autor: PAP/Marian Zubrzycki/X

W południe rozpoczął się ogólnopolski protest rolników, którzy sprzeciwiają się m.in. umowie Mercosur oraz importowi produktów z Ukrainy. Pikiety i przejazdy traktorów zaplanowane są w ok. 50 miejscach kraju, większość w woj. zachodniopomorskim. Organizatorzy zapewniają, że drogi nie będą blokowane. „Rolnicy walczą o przetrwanie, nie przywileje. Zamiast wsparcia – mniejsze dotacje, zalew importu z Ukrainy i umowa Mercosur. Gospodarstwa upadają, koszty rosną a rząd Tuska jest obojętny” - napisał na X Maciej Wąsik. „Widmo upadku rolnictwa - protestujmy!” - apelował prof. Przemysław Czarnek.

Akcję organizuje Oddolny Ogólnopolski Protest Rolników, w którym uczestniczą m.in. kółka rolnicze, Solidarność RI, Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego. Oflagowane ciągniki ustawiły się przy drogach krajowych, m.in. DK10, DK20 w woj. zachodniopomorskim, DK22 w woj. lubuskim, S5 w Wielkopolsce, DK20 w woj. pomorskim, DK59 w woj. warmińsko-mazurskim, w miejscowości Skąpe pod Radomskiem (woj. łódzkie) i w Sochaczewie (woj. mazowieckie).

W całej Polsce zgłoszonych jest około 50 zgromadzeń, w Zachodniopomorskiem ponad 40 

— poinformował dzisiaj PAP współorganizator protestu Stanisław Barna, rolnik z powiatu choszczeńskiego.

Sytuacja w rolnictwie jest coraz trudniejsza. Domagamy się rozmów z ministrem

— podkreślił Barna.

Ukraina i Mercosur

Podkreślił, że celem protestu jest zwrócenie uwagi na problemy polskiego rolnictwa, wynikające m.in. z importu produktów z Ukrainy oraz polityki rolnej Unii Europejskiej, w tym umowy z krajami Mercosur

Ale nie chcemy utrudniać życia obywatelom, więc dziś nie będzie blokować dróg. Np. w Pełczycach ciągniki stoją na placu przez urzędem gminy

— przekazał Barna.

W kilku miejscach zaplanowane przejazdy traktorów

— dodał.

Barna poinformował, że na DK10 pod Stargardem i w Reczu kierowcy mogą spodziewać się czasowego wstrzymania ruchu, kiedy protestujący będą chodzić po przejściach dla pieszych.

Rolnicy biorą sprawy w swoje ręce

W woj. zachodniopomorskim akcje protestacyjne zgłoszone są też m.in. Węgorzynie, Drawsku (DK20), Radowie Małym, Resku, Łobzie, Pyrzycach, Szczecinku, Karlinie, Gościnie, Kołobrzegu. Traktory ustawione zostały przy kilku drogach wojewódzkich wokół Koszalina, m.in. w Sławnie, Biesiekierzu, Świeszynie, Sianowie, Będzinie, Mielnie. Większość protestów zaplanowano na dwie godziny.

Tak samo ma wyglądać rolniczy protest w wielkopolskim Żninie, przy drodze S5. - Dwie godziny postoimy, żeby kierowcy nas zobaczyli. Później będzie krótki przejazd, ale nie chcemy powodować dużych utrudnień. Naszym problemem jest Bruksela, nie konsumenci

— powiedział PAP organizator protestu w Żninie Marcin Bereźnicki.

Traktory pojawić się mają też na DK20 w Egiertowie i Hopowie między Kościerzyną a Trójmiastem, na DK21 w Łosinie pod Słupskiem (woj. pomorskie) oraz na DK59 między Mrągowem a Giżyckiem (woj. warmińsko-mazurskie). Rolniczy protest zgłoszony jest również w Strzelcach Krajeńskich (DK22) w woj. lubuskim.

Zgromadzenia zgłosiliśmy na miesiąc, więc możemy zmienić formę protestów

— zaznacza Barna.

Na początku września złożyliśmy pismo z 22 postulatami do ministra rolnictwa. Nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Oczekujemy rozmów z rządem i stworzenia systemowych mechanizmów ochrony polskiego rynku

— powiedział Barna.

Mapa protestów / autor: Google
Mapa protestów / autor: Google

Spadek cen

Organizator protestów podkreślił, że umowa z krajami Mercosur (m.in. chodzi o import zbóż, mięsa itd.) oraz napływ produktów z Ukrainy oznaczają problemy dla europejskich rolników.

Już teraz obserwowany jest duży spadek cen, m.in. pszenicy, kukurydzy, cukru. Produkcja rolna w Polsce staje nieopłacalna.

Czym byśmy nie obsiali, nie mamy nawet zwrotu kosztów, a co dopiero spłaty kredytów itd. — powiedział Barna.

Teraz kosimy kukurydzę. Cena za tonę to ok. 400 zł, czasem tylko 300 zł. Średnia wydajność z hektara to 7 ton, więc uzyskujemy z tego niespełna 3 tysiące zł, a koszty wyprodukowania to 4 tysiące

— podsumował Barna.

Rząd Tuska jest obojętny”

Rolnicze protesty spotkały się ze zrozumieniem polityków opozycji w mediach społecznościowych.

Dziś rozpoczyna się ogólnopolski protest rolników, który będzie trwał cały miesiąc! Rolnicy walczą o przetrwanie, nie przywileje. Zamiast wsparcia – mniejsze dotacje, zalew importu z Ukrainy i umowa Mercosur. Gospodarstwa upadają, koszty rosną a rząd Tuska jest obojętny. Kulminacja w Brukseli 18 grudnia – tysiące rolników na traktorach z całej UE pokażą swój sprzeciw!

— napisał Maciej Wąsik.

W całym kraju ruszają dziś protesty rolników. Nie tak dawno z Mateuszem Morawieckim poruszaliśmy kwestię tego, co zrobić, żeby realnie poprawić ich sytuację. Zachęcam do obejrzenia całej rozmowy

— podkreślił Daniel Obajtek.

Widmo upadku rolnictwa - protestujmy!

— zaznaczył na X Przemysław Czarnek i zamieścił nagranie wideo.

STOP UE, MERCOSUR. POPIERAJ ROLNIKÓW. Takie napisy dziś w Brukseli na chodnikach w pobliżu Parlamentu Europejskiego

— zauważył Jacek Saryusz-Wolski.

Rusza protest rolników. To protest nas wszystkich. Umowa z Mercosur i horrendalne koszty produkcji prowadzą do upadku rolnictwa. Bez niego nie będzie żywności. A bez polskiej żywności nie będzie Polski. Rząd musi zacząć chronić rolników, a nie wymyślać nowe podatki za samozbiory!

— podkreślił Grzegorz Lorek.

