100 dni prezydentury podsumowuje dziś zarówno sam prezydent Karol Nawrocki, jak i jego otoczenie w KPRP czy środowisko polityczne, które udzieliło mu poparcia, ale także obecny rząd i większość parlamentarna, zwłaszcza Koalicja Obywatelska. Specjalnie dla Państwa zebraliśmy najlepsze komentarze na temat 100 dni prezydentury Nawrockiego.
Prezydent Karol Nawrocki ma za sobą już 100 dni urzędowania. Zamieścił w mediach społecznościowych klip „100 dni dla Polski” podsumowujący m.in. prezydenckie inicjatywy ustawodawcze, podpisane i zawetowane ustawy, awanse generalskie, wizyty krajowe i zagraniczne, spotkania z przywódcami, ale też wyborcami i zwolennikami.
Dziękuję
— napisał.
Koalicja Obywatelska ruszyła natomiast z kampanią „Wetomat”, uderzającą w prezydenta Nawrockiego, który… zawetował dotychczas zaledwie 13 ustaw, a podpisał 70.
„Jedziemy dalej!”
Zarówno sam fakt 100 dni prezydentury Nawrockiego, jak i toporny spin KO wywołały liczne komentarze internautów, w tym m.in. polityków i współpracowników głowy państwa.
Oto, jak minione 100 dni podsumowują ministrowie z Kancelarii Prezydenta RP.
Dziś mija 100 dni prezydentury Karola Nawrockiego! PO PIERWSZE POLSKA, PO PIERWSZE POLACY! Jedziemy dalej!
— napisał Paweł Szefernaker, szef Gabinetu Prezydenta RP. Do wpisu dołączył infografikę
To było bardzo intensywne i konkretne 100 dni, z wielkim wsparciem Polaków. Dziękujemy
— podkreślił Adam Andruszkiewicz, wiceszef KPRP.
100 dni Karola Nawrockiego już za nami! To sto dni dotrzymanego słowa. Taka będzie cała prezydentura. 11 ważnych projektów ustaw:
TAK! dla CPK
PIT Zero. Rodzina na plus
Ochrona polskiej wsi
Ustawa dotycząca zamrożenia cen energii
Projekt zmian w ustawie o IPN i Kodeksie karnym
Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy
Projekt ustawy o Funduszu Rozwoju Technologii Przełomowych
Projekt zmiany ustawy o obywatelstwie polskim
Tak! Dla Polskich Portów
Godna emerytura
Tani prąd –33 proc.
— wyliczał Mariusz Błaszczak, szef klubu parlamentarnego PiS.
100 dni Prezydenta Karola Nawrockiego to 100 dni dotrzymanego słowa. 11 inicjatyw ustawodawczych, 13 wet, 70 podpisanych ustaw, 22 generałów, 64 nowych sędziów, 11 wizyt zagranicznych i jasny kurs: suwerenna, bezpieczna, silna Polska. To prezydentura 100 dni działania
— podkreśliła europoseł Marlena Maląg.
100 dni prezydentury Karola Nawrockiego to czas pracy, realizacji zobowiązań wyborczych i obrony interesów polskich obywateli przed złymi, szkodliwymi decyzjami rządu Tuska. Wiarygodność i konsekwencja. Gratulacje Panie Prezydencie
— pisze poseł Rafał Bochenek, rzecznik PiS.
Mądre i zdecydowane decyzje pierwszych 100 dni Prezydenta Karola Nawrockiego mocno kontrastują z 2 latami chaosu, nieudolności i błędnych decyzji rządów Tuska
— komentuje europoseł Maciej Wąsik.
100 dni prezydentury Karola Nawrockiego. Nie zawiódł!
— ocenia krakowska radna Agnieszka Paderewska.
Te 100 dni pokazało, że polityka w Polsce może wyglądać inaczej, lepiej! Szacun Panie Prezydencie!
— pisze internauta Wojciech Gnat.
„100 dni walki o interes Polski, nie Niemiec”
Pojawiło się także kilka komentarzy na temat „przekazu dnia” Koalicji Obywatelskiej o „wetomacie”.
Banda hipokrytów, która dokonała największego w historii Polski oszustwa wyborczego, ma teraz czelność rozliczać innych z realizacji zobowiązań. Prezydent Karol Nawrocki złożył 11 projektów ustaw w 100 dni. Tusk nie spełnił nawet 30 proc. swoich obietnic w ciągu dwóch lat. Dzięki prezydentowi nie weszły w życie szkodliwe rozwiązania przeciskane przez ten rząd, takie jak np. ustawa wiatrakowa, ustawa obniżająca ochronę praw dzieci czy ustawa osłabiająca ochronę obywateli przed bezprawnymi praktykami dużych korporacji. 100 dni Prezydenta to 100 dni dotrzymanych obietnic, a Koalicja Obywatelska utraciła moralne prawo do jakiejkolwiek oceny tego czy inni realizują zobowiązania wyborcze
— napisał Mateusz Kurzejewski, b. zastępca dyrektora Centrum Operacyjnego MON.
Donald Tusk 3 dni temu: „To nie Rafał Trzaskowski jest największym przegranym wyborów prezydenckich, tylko Jarosław Kaczyński.” Koalicja Obywatelska dzisiaj: „Nawrocki jest kolejnym prezydentem Kaczyńskiego”
— zwraca uwagę internauta „Antek”.
O doskonałych 100 dniach Prezydenta Nawrockiego rząd i sekta Tuska piszą „100 dni chaosu”. To ci sami, co obiecywali 100 konkretów na 100 dni, a okazało się to być największym dymaniem Polaków w historii. Ich boli, że to było 100 dni walki o interes POLSKI, a nie NIemiec
— pisze Max Hubner.
