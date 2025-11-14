TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Barbara Socha: To dopiero 100 dni. Rozkręcamy się. "Prezydent tam, gdzie chce zagonić rząd do pracy, wetuje ustawy"

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Barbara Socha / autor: Telewizja wPolsce24
Barbara Socha / autor: Telewizja wPolsce24

Trzeba powiedzieć, że to jest dopiero 100 dni prezydentury, jeszcze daleko do końca kadencji, więc rozkręcamy się” - powiedziała na antenie Telewizji wPolsce24 Barbara Socha, doradca prezydenta, była wiceminister rodziny.

CZYTAJ WIĘCEJ: TYLKO U NAS. Pierwsza Dama o najbliższych planach: Otwieram fundację i chcę skupić się na 4 celach. „Widzę, że system nie działa”

Pierwsza Dama Marta Nawrocka otwiera fundację, która – jak ujawniła w rozmowie z red. Marcinem Wikłą na antenie Telewizji wPolsce24 – będzie nosiła nazwę Blisko Ludzkich Spraw. Jednym z celów jej działalności ma być walka z hejtem, który dotknął również rodzinę Nawrockich.

„Każdy z nas ma do czynienia z hejtem”

O hejcie, który może przyjmować m.in. postać zniesławienia, gróźb lub innych form obraźliwych komentarzy, mówiła na antenie Telewizji wPolsce24 Barbara Socha, doradca prezydenta, była wiceminister rodziny.…

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych