„Trzeba powiedzieć, że to jest dopiero 100 dni prezydentury, jeszcze daleko do końca kadencji, więc rozkręcamy się” - powiedziała na antenie Telewizji wPolsce24 Barbara Socha, doradca prezydenta, była wiceminister rodziny.
CZYTAJ WIĘCEJ: TYLKO U NAS. Pierwsza Dama o najbliższych planach: Otwieram fundację i chcę skupić się na 4 celach. „Widzę, że system nie działa”
Pierwsza Dama Marta Nawrocka otwiera fundację, która – jak ujawniła w rozmowie z red. Marcinem Wikłą na antenie Telewizji wPolsce24 – będzie nosiła nazwę Blisko Ludzkich Spraw. Jednym z celów jej działalności ma być walka z hejtem, który dotknął również rodzinę Nawrockich.
„Każdy z nas ma do czynienia z hejtem”
O hejcie, który może przyjmować m.in. postać zniesławienia, gróźb lub innych form obraźliwych komentarzy, mówiła na antenie Telewizji wPolsce24 Barbara Socha, doradca prezydenta, była wiceminister rodziny.…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/745720-tylko-u-nas-socha-to-dopiero-100-dni-rozkrecamy-sie