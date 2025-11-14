Prezydent Karol Nawrocki obchodzi 100 dni sprawowania urzędu. Ostatnie sondaże dowodzą, że głowa państwa cieszy się zaufaniem Polaków. Innego zdania jest oczywiście Donald Tusk i jego Koalicja Obywatelska, która w mediach społecznościowych postanowiła uderzyć w prezydenta Nawrockiego wypuszczonym spotem. Według ekipy Tuska prezydent kojarzony jest z „wetomatem”, gdyż ma wetować mnóstwo ustaw rządu. Rzeczywistość jest jednak inna, ponieważ Nawrocki odmówił podpisania jedynie 13 z nich, akceptując w tym czasie aż 70. „Wy jesteście szkodomat. Czego nie dotknięcie to zepsujecie. Na szczęście Prezydent jest tarczą normalności” - zripostował poseł PiS Jan Kanthak.
Prezydent Karol Nawrocki obchodzi swój jubileusz. Dziś mija 100 dni sprawowania przez niego najważniejszego urzędu w państwie. Kolejne sondaże pokazują, że Polacy są zadowoleni z wyboru Nawrockiego. Prezydent cieszy się największą popularnością wśród polskich polityków, ponadto, gdyby wybory prezydenckie odbyły się dziś to, wygrałby je z jeszcze większą przewagą.
Donald Tusk i lewicowo-liberalna strona najwidoczniej nie może tego przeboleć…
CZYTAJ TAKŻE: 100 dni prezydentury Karola Nawrockiego w liczbach. Ile ustaw podpisał? Ile zawetował? Czy dotrzymał kampanijnych obietnic?
Ekipa Tuska uderza w prezydenta „wetomatem”
Partia Donalda Tuska nie mogła więc przepuścić takiej okazji, żeby nie zaatakować prezydenta Nawrockiego. Koalicja Obywatelska opublikowała w mediach społecznościowych materiał, gdzie próbuje przeforsować narrację, jakoby głowa państwa zajmowała się głównie wetowaniem ustaw rządu Koalicji 13 Grudnia…
100 dni temu urząd prezydenta objął Karol Nawrocki. Miał złożyć 21 ustaw, a nie złożył nawet połowy z nich. Ważne dla Polski projekty ma za nic. Jego działalność można określić jednym słowem - wetomat. Nie podpisał awansów oficerskich w służbach. Nie podpisał nominacji sędziowskich. On nie jest prezydentem Polski. Jest kolejnym rezydentem Kaczyńskiego
— słyszymy lektora w zamieszczonym spocie wideo.
KO utworzyła również stronę internetową, gdzie sprawdzić można weta prezydenta Nawrockiego.
Jest to oczywiście kłamstwo, ponieważ prezydent Nawrocki podpisał aż 70 ustaw, wetując jedynie 13 z nich. Wśród nich znajdowały się takie „szkodniki” jak „ustawa wiatrakowa”, czy też „ustawa o parku narodowym na terenach dolnej odry”.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Dosadny wpis szefa gabinetu prezydenta. „Rządowe media od rana kłamią”. W tle 100 dni prezydentury i weta Karola Nawrockiego
Spin o „wetomacie” spalił na panewce
Aktywność KO na 100 dni prezydentury Karola Nawrockiego spotkała się z ciętymi ripostami w sieci.
Wy jesteście szkodomat. Czego nie dotknięcie to zepsujecie. Na szczęście Prezydent jest tarczą normalności
— stwierdził poseł PiS Jan Kanthak.
Banda hipokrytów, która dokonała największego w historii Polski oszustwa wyborczego, ma teraz czelność rozliczać innych z realizacji zobowiązań […] 100 dni Prezydenta to 100 dni dotrzymanych obietnic, a Koalicja Obywatelska utraciła moralne prawo do jakiejkolwiek oceny tego czy inni realizują zobowiązania wyborcze
— skomentował wicerzecznik PiS Mateusz Kurzejewski.
Prawie co do każdej są spore wątpliwości, ale weźmy dwie z brzegu:
„Ustawa wiatrakowa” - dobrze, że zawetował. To była wrzutka zamrożenia cen energii przy wiatrakach. Po drugie, zamrożenie ceny nie powoduje, że jest niższa, to iluzja, dopłaca się z innych podatków a ustawa miała na celu liberalizację stawiania wiatraków.
Dolna Odra - tutaj to już nawet nie trzeba wiele pisać. Ustawa zagrażała rozwojowi żeglugi po Odrze a terminal w Świnoujściu przecież rozbudowujemy
— dodał poseł Konfederacji Ryszard Wilk.
Chciałam się tylko upewnić, czy to prawdziwe konto Koalicji Obywatelskiej. Tej od 100 konkretów w sto dni? Bo jeśli nie to hej! Ktoś z Was drwi!
— dopytała dziennikarka Kanału Zero Joanna Pinkwart.
Tonący brzytwy się chwyta. Koalicja Obywatelska raczej nie przemyślała swojego działania. To ich sztandarowym hasłem było „100 konkretów w 100 dni”, a jak to się skończyło, doskonale wiemy i pamiętamy.
CZYTAJ TAKŻE: 100 dni prezydentury Karol Nawrockiego. Jak oceniają je Polacy? Nawet 12 proc. wyborców koalicji Tuska uważa, że się „sprawdził”
xyz/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/745718-prezydencki-wetomat-blazenada-ekipy-tuska-wypunktowana
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.