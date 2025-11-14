TYLKO U NAS

Pierwsza Dama: 100 dni prezydentury męża? To tytan pracy. Jego siłą jest autentyczność i dzięki temu wygrał wybory

Pierwsza Dama Marta Nawrocka w rozmowie z red. Marcinem Wikłą / autor: Alicja Stefaniuk/KPRP

100 dni prezydentury męża? Myślę, że jest teraz numerem jeden na polskiej scenie politycznej. Wszystkie badania na to wskazują. Zasłużył na to uznanie swoją ciężką pracą. To jest tytan pracy” – powiedziała w specjalnym wydaniu programu „Rozmowa Wikły” na antenie Telewizji wPolsce24 Pierwsza Dama Marta Nawrocka.

Tę pracowitość ma w sobie od 20 lat, to się nie zmieniało do dzisiaj. (…) To jest tytan pracy i jeszcze wczoraj z nim rozmawiałam i mówiłam, jak go podziwiam za tę jego ciężką pracę, jak on to wszystko łączy - życie zawodowe, pracę, dom i dzieci, jest na bieżąco w każdym temacie. Czy Daniel, czy Kasia, czy Antek, czy nawet moja działalność społeczna. Jest naprawdę na bieżąco ze wszystkim

— podkreśliła Pierwsza Dama Marta Nawrocka w rozmowie z red. Marcinem Wikłą.

„Jego siłą jest autentyczność”

Myślę, że jego siłą właśnie jest autentyczność i dzięki temu wygrał wybory. Jak został kandydatem, to powiedziałam, że jak się nie zmienisz przez całą kampanię, to wygrasz te wybory, bo jak cię ludzie poznają, to cię pokochają

— powiedziała.

Zaznaczyła także, że w Marszach Niepodległości z Karolem Nawrockim uczestniczą w Gdańsku lub w Warszawie, od kiedy się znają, od 20 lat.

To jest jego środowisko i to było naturalne, że on w tym marszu pójdzie

— mówiła Marta Nawrocka.

„Chodzimy później spać”

Przyznała też, że ich życie rodzinne się tak naprawdę nie zmieniło.

Żyjemy, tak jak żyliśmy w Gdańsku. Mamy oboje swoje zawodowe zadania. Wiadomo, Polska wielka sprawa i tej pracy jest na pewno więcej, ale zawsze udawało nam się łączyć życie zawodowe z tym życiem prywatnym. Mamy małe dzieci i musimy im pokazać, że mimo stanowisk, jakie zajmujemy, jesteśmy cały czas ich rodzicami i poświęcać im czas, tak jak dotychczas, żeby one też na tym nie ucierpiały. Chodzimy później spać, to tyle się zmieniło

— wskazała Pierwsza Dama.

Dopytywana przez Marcina Wikłę, czy brakuje jej adrenaliny z czasów pracy w  Krajowej Administracji Skarbowej, wskazała, że „ten etap już jest skończony”.

Mam go za sobą i pogodziłam się z tym. Przede mną wielka sprawa, fundacja, prezydentura męża, wielkie zadania i to też jest kolejna adrenalina, która mnie napędza do działania

— powiedziała i przyznała, że jakiś żal za poprzednią pracą jest.

18 lat w zwalczaniu hazardu w Trójmieście. Mieliśmy wspaniałą ekipę wyszkolonych funkcjonariuszy, więc podjęłam świadomie tę decyzję o odejściu z pracy. Już w trakcie kampanii przeszłam na urlop bezpłatny, a od 6 sierpnia jestem oficjalnie emerytką

— zaznaczyła Marta Nawrocka.

„Tam po prostu jest wielka nadzieja”

Pierwsza Dama mówiła również, że w czasie kampanii prezydenckiej zbliżyła się z rodzinami osób z niepełnosprawnościami.

Odwiedziłam w kampanii trochę tych ośrodków. Już teraz po zaprzysiężeniu męża też odwiedziłam m.in. Fundację Budzik. Uważam, że to wsparcie jest potrzebne, nawiązywanie kontaktów, rozmowy z nimi i realna pomoc, jak już fundacja powstanie. Warto by było odwiedzić Fundację Budzik i zobaczyć, ile dobra stamtąd płynie. Jak jechałam na tę wizytę, to nie powiem, że nie byłam zestresowana, bo nie wiedziałam, co tam zostanę. A tam po prostu jest wielka nadzieja w tych ludziach, w tych oczach wybudzających się ludzi i ich rodzin. Tam jest szczęście

— podkreśliła Marta Nawrocka.

Zdradziła też, jak wygląda jej forma fizyczna.

Od dziecka trenuję, trenowałam balet przez 6 lat, później fitness, rower, siłownia. W służbie mieliśmy też różne zajęcia, więc cały czas jestem w trybie sportowym. Rower i siłownia i czasami wrotki

— przyznała Pierwsza Dama.

