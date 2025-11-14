„Już niedługo rozliczymy tę przestępczą grupę, trzymającą dziś władzę. Zrobimy to stanowczo, ale zgodnie z prawem” - podkreślił poseł PiS Zbigniew Ziobro, odnosząc się do wniosku prokuratury o jego areszt. Były minister sprawiedliwości przebywa na Węgrzech.
Trwa bezpardonowy atak na byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę. Teraz prokuratura skierowała do sądu wniosek o aresztowanie chorującego na nowotwór posła, po tym jak w Sejmie przegłosowano uchylenie immunitetu. Przypomnijmy, Zbigniew Ziobro aktualnie przebywa na Węgrzech.
Sam zainteresowany postanowił odnieść się do sprawy. Ziobro opublikował na platformie X wpis.
Zawsze działałem zgodnie z prawem. Wszystkie decyzje dotyczące Funduszu Sprawiedliwości miały oparcie w ustawach. Dziś u steru władzy w Polsce są przestępcy. Wniosek o mój areszt to czysta zemsta Tuska za śledztwa ujawniające gigantyczne złodziejstwo w jego otoczeniu - od Nowaka, przez Giertycha i Grodzkiego, po Gawłowskiego. To także odwet za postępowania dotyczące podejrzeń korupcji jego samego
— napisał.
Ziobro zwrócił uwagę na działania ekipy Tuska oraz samego premiera. Były minister sprawiedliwości wprost stwierdził, że wyrok na niego został już wydany przez samego Tuska.
Zanim moje akta ruszyły z prokuratury, Tusk już ogłosił „wyrok”. Publicznie napisał, że zostanę aresztowany. Wiedział to wcześniej niż sprawa trafiła do sądu. W normalnym państwie to niemożliwe. W autorytarnych, jak Białoruś, aż za dobrze znane
— dodał.
Ziobro: „Rozliczymy tę przestępczą grupę”
Ziobro przypomniał modus operandi ludzi Tuska, którzy w swoim bezprawiu działają metodycznie.
Tusk i jego szajka, gwałcąc prawo, przejęli prokuraturę. Potem, łamiąc ustawy, opanowali władzę w sądach. Na końcu zlikwidowali losowy przydział sędziów. Wszystko po to, by mieć pełną kontrolę nad tym, kogo i na jak długo się „wsadzi” za kraty. Nie uznają też wyroków Sądu Najwyższego, gdy im nie pasują, ani Trybunału Konstytucyjnego, który sparaliżowali
— wyjaśnił.
Na koniec Ziobro zapewnił, że nie uchyla się przed prawem, tylko bezprawiem. Były minister sprawiedliwości stwierdził wprost, że hucpa polityczna Tuska służy tylko jednemu, odsunięciu uwagi publicznej od fatalnych rządów Koalicji 13 Grudnia.
Prawu zawsze się podporządkowuję. Ale mafijne działania Tuska to nie są rządy prawa. Przestępcom należy stawiać opór, a nie im ulegać. Tusk, aresztując mnie, chciałby zamknąć mi usta i miesiącami odwracać uwagę od swych nieudolnych rządów. Jak ostatnio, gdy wyszło, że chorzy na raka umierają, bo rząd blokuje pieniądze na onkologię. Groźby oraz nagonka nie przyniosą efektu
— skomentował.
Już niedługo rozliczymy tę przestępczą grupę, trzymającą dziś władzę. Zrobimy to stanowczo, ale zgodnie z prawem
— zapewnił.
