Dziś mija 100 dni prezydentury Karola Nawrockiego. Z tej okazji Państwowa Agencja Prasowa dokonała podsumowania tego okresu. PAP popełniła jednak błąd ws. wet prezydenta. Według agencji prezydent Nawrocki dokonał ich 19. Do sprawy odniósł się szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker. „Rządowe media od rana kłamią: PAP podała informacje o 19 wetach, fakty - 13 odmów podpisania ustaw” - skomentował, za pomocą platformy X. PAP zdążyła już skorygować nieprawdziwą informację.
Dziś mija 100 pierwszych dni prezydentury Karola Nawrockiego. Z tej okazji przygotowany został materiał, który pokazuje, co udało się zrobić w tym krótkim czasie.
Prezydent Nawrocki zapowiadał w kampanii wyborczej, że jego służba dla Polski będzie niezwykle aktywna i sprawcza. Jak zapowiedział, tak zrobił. Od samego początku prezydent Nawrocki przedstawia swoje projekty ustaw, wśród nich znajduje się m.in. CPK w pierwotnej formie czy obniżenie cen prądu o 33 proc. Również na arenie międzynarodowej prezydent Nawrocki pokazuje się, jako osoba, z którą liczą się światowi liderzy. Wystarczy wspomnieć choćby pierwszą wizytę zagraniczną, którą prezydenta Nawrocki odbył do USA.
Jest też zła wiadomość, ale dla strony lewicowo-liberalnej dowodzonej przez Donalda Tuska. Głowa państwa nie daje się zepchnąć do politycznej defensywy, co denerwuje Koalicję 13 Grudnia, która próbuje oczerniać prezydenta Nawrockiego. Jedną z łatek, którą ekipa Tuska chce przykleić prezydentowi Nawrockiemu, jest to, że ten wetuje na potęgę ich ustawy.
Szefernaker prostuje błąd PAP ws. prezydenckich wet
W depeszy Państwowej Agencji Prasowej pojawiło się podsumowanie 100 dni prezydentury Nawrockiego. Według ich wyliczeń głowa państwa zawetowała 19 ustaw, co oczywiście jest nieprawdą…
Do sprawy odniósł się szef Gabinetu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Paweł Szefernaker.
Dziś mija 100 dni Prezydenta Karola Nawrockiego! Rządowe media od rana kłamią: PAP podaje informacje o 19 wetach, fakty - 13 odmów podpisania ustaw. Kłamali, kłamią i będą kłamać! Polska to widzi! Zero cofania. Jedziemy dalej!
— skomentował na portalu X.
W poprawionej depeszy PAP skorygowała swój błąd.
W akapicie 1. zamiast: „19 razy złożył weto i odbył 10 wizyt zagranicznych” powinno być: „13 razy złożył weto i odbył 11 wizyt zagranicznych”; poprawiamy też liczbę wet w 2. akapicie. Przepraszamy
— przekazała PAP.
xyz/PAP/X
