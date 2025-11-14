„Chcę w najbliższych dniach otworzyć fundację. (…) Będzie to działalność typowo społeczna. (…) Fundacja będzie miała cztery cele, na których chciałabym się skupić” - powiedziała Marta Nawrocka, która udzieliła telewizji wPolsce24 pierwszego telewizyjnego wywiadu w roli Pierwszej Damy.
W wyjątkowym wydaniu programu „Rozmowa Wikły” Marta Nawrocka przyznała, że nie do końca jej pasuje, jak ludzie się do niej zwracają „pani prezydentowo”.
Bardziej wolę jak zwracają się do mnie „pani Marto”. „Pani prezydentowo” jest dla mnie za bardzo wyniosłe. Czuję się nieswojo jeżeli tak do mnie mówią, chociaż wiem, że czasami tak trzeba
— przyznała.
Pytana, jak widzi siebie w roli Pierwszej Damy, Nawrocka powiedziała, że chciałaby się skupić na działalności społecznej. Poinformowała również, że niedługo założy swoją fundację.
Według mnie to jest przede wszystkim działalność społeczna. Nie wyobrażam sobie inaczej tej mojej działalności w tej zaszczytnej funkcji. Chcę w najbliższych dniach otworzyć fundację. To jest priorytet kadencji mojego męża. W najbliższych dniach to się stanie i będzie to działalność typowo społeczna
— podkreśliła.
Głównym założeniem fundacji jest działalność społeczna i to będą cztery cele, na których chciałabym się skupić. To będzie walka z hejtem, walka z przemocą w internecie, pomoc osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom, bo widzę, że system nie do końca działa jak trzeba. Widzę, że wsparcie dla rodzin osób niepełnosprawnych również jest potrzebne
— zaznaczyła.
Będzie taki program „Oddech dla bohaterek”, który będzie skierowany do matek dzieci czy osób z niepełnosprawnościami, które mogłyby odetchnąć od ciężkiej swojej pracy. Będą zajęcia terapeutyczne dla kobiet, gdzie będzie można zabrać za sobą swoje dzieci, będzie dla nich opieka, więc myślę, że to będzie fajny program i dużo dobra z niego popłynie. Kolejnym celem fundacji będzie wyrównywanie szans. Będzie to kierowane do biedniejszych dzieci, młodzieży z mniejszych ośrodków, które nie mają możliwości dla rozwijania swoich talentów. Chciałabym dać szansę dzieciom i młodzieży z mniejszych miejscowości
— powiedziała Marta Nawrocka.
Dopytywana przez red. Marcina Wikłę, czy pomysł na działalność fundacji zrodził się z codzienności, Nawrocka przyznała, że tak.
Od wielu lat wspieramy z mężem Fundację Świat Wrażliwych w Gdańsku. Prowadzi ją osoba, która ma córkę z niepełnosprawnością i bardzo dobrze wiemy, ile cała rodzina ciężkiej pracy wkłada, aby ta dziewczynka mogła wysoko funkcjonować
— powiedziała.
Innym polem działalności fundacji ma być walka z hejtem. Hejtem, który jak zauważył red. Wikło, również dotknął rodzinę Nawrockich.
Z hejtem mieliśmy do czynienia dużo wcześniej, kiedy mąż jeszcze pracował w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Była taka historia, kiedy wchodził do muzeum, gdy został już dyrektorem, to ścieżka była usłana zniczami. Nie był to słowny hejt, ale można było się domyśleć o co chodzi. Na bloku jego mamy były obraźliwe napisy pod jego nazwiskiem. Mierzymy się z tym więc od lat. Radzimy sobie z tym, wspieramy się, ale wiem, że są ludzie, którzy nie mają wsparcia w swoich domach. Nie mają tego wsparcia dzieci, ale nie maja go także często dorośli. Wiem, że są osoby, które są słabsze psychicznie i trzeba uświadamiać młodzież od najmłodszych lat, czym jest hejt i jak bardzo słowa mogą ranić, do jakiej tragedii mogą doprowadzić
— zaznaczyła.
Już w ten poniedziałek w Wiśle ma się odbyć pierwsze event poświęcony walce z hejtem. Wezmą w nim udział Filip Chajzer i ks. Tomasz Trzaska, a prowadzić go będzie Daniel Nawrocki.
Będą warsztaty dla dzieci i młodzieży. Będzie teatrzyk dla najmłodszych o hejcie, to będzie cykliczny program, który będzie skierowany do dzieci i młodzieży w całej Polsce. Będzie taki panel dyskusyjny o hejcie i będzie prowadzić go Daniel
— powiedziała.
