Przez pierwsze 100 dni swojej prezydentury Karol Nawrocki podpisał 70 ustaw, 13 razy złożył weto, odbył 11 wizyt zagranicznych i złożył w Sejmie 11 inicjatyw ustawodawczych, w dużej mierze wypełniając swoje obietnice wyborcze i realizując tzw. „Plan 21”. Wśród nich znalazły się m.in. projekty dotyczące realizacji inwestycji CPK czy waloryzacji emerytur.
W orędziu wygłoszonym 6 sierpnia przed Zgromadzeniem Narodowym Prezydent Karol Nawrocki obiecał Polakom, że Polska będzie: suwerenna, bezpieczna, praworządna, normalna, będzie państwem dobrobytu i odważnych wielkich inwestycji. Taką wizję Polski Prezydent Nawrocki realizuje każdego dnia.
W ciągu stu dni Prezydent złożył 11 inicjatyw ustawodawczych, 13 ustaw zawetował i 70 podpisał. Prezydent mianował 22 oficerów na stopnie generalskie, powołał 64 sędziów i asesorów sądowych. Odbył 11 wizyt zagranicznych, w tym dwukrotnie do Stanów Zjednoczonych, a także przyjął 6 prezydentów i premierów państw. Złożył ponad 20 wizyt krajowych. Przyznał ponad 24 tys. odznaczeń.
Pierwsze weto
Karol Nawrocki złożył 6 sierpnia 2025 r. przed Zgromadzeniem Narodowym przysięgę prezydencką. Od tego czasu podpisał 70 ustaw i 13 razy złożył weto. Pierwsze, z 21 sierpnia dotyczyło nowelizacji tzw. ustawy wiatrakowej.
Kolejnym głośnym wetem Nawrockiego była odmowa podpisania noweli o pomocy obywatelom Ukrainy, argumentowana tym, że „800 plus” powinni dostawać tylko Ukraińcy pracujący w Polsce. Jak podała kancelaria prezydenta, do Sejmu trafił prezydencki projekt zakładający m.in dostęp do świadczeń i ochrony zdrowia tylko dla pracujących i opłacających składki w Polsce. Zawetował również nowelizację tzw. ustawy Lex Kamilek; ustawę o deregulacji w zakresie energetyki; nowelizację ustawy o zapasach ropy i gazu; nowelizację ustawy o środkach ochrony roślin oraz ustawę ws. utworzenia Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry.
Inicjatywy ustawodawcze
Zgodnie z obietnicą złożoną w kampanii, Prezydent przed upływem stu dni od początku kadencji złożył w Sejmie projekt ustawy obniżającej ceny energii o 33 proc. To trwała reforma upraszczająca system i obniżająca rachunki za prąd, a jej celem jest realna ulga dla rodzin i firm.
Oprócz tej inicjatywy, Prezydent Nawrocki złożył jeszcze dziesięć innych projektów, w tym dwa dotyczące wielkich inwestycji: Centralnego Portu Komunikacyjnego i polskich portów, trzy inicjatywy społeczne: „PIT Zero. Rodzina na plus” zwalniająca z podatku dochodowego rodziny z dwójką i większą liczbą dzieci, „Ochrona polskiej wsi”, zobowiązująca rząd do ochrony polskiego rolnictwa przed napływem zboża z Ukrainy i efektami umowy z Mercosur oraz zakazująca sprzedaży ziemi cudzoziemcom przez 10 lat, a także projekt przewidujący coroczną rewaloryzację emerytur o minimum 150 zł.
Wśród złożonych przez Prezydenta projektów są także: ustawa powołująca Fundusz Rozwoju Technologii Przełomowych, projekt zmian w procesie przyznawania polskiego obywatelstwa i projekt ustawy przeciwdziałającej rozpowszechnianiu w Polsce szkodliwej ideologii bandytyzmu. Prezydent przedstawił również projekty korygujące ustawy zawetowane – tak było z regulacją aktualizującą zasady pomocy publicznej dla Ukraińców, a także z projektem przedłużającym mrożenie cen energii elektrycznej.
Prezydent powołał także nowych przedstawicieli w skład Rady Dialogu Społecznego, a pierwsze posiedzenie tego gremium z udziałem głowy państwa poświęcono transformacji energetycznej Polski.
W pierwszych tygodniach swojej prezydentury Karol Nawrocki rozpoczął też powoływanie rad eksperckich, których członkowie będą opracowywać i przedstawiać Prezydentowi rozwiązania we właściwych im obszarach. Listę gremiów otwiera powołana w październiku Rada Młodzieży.
Próba wyjścia z chaosu w wymiarze sprawiedliwości
W trosce o stan polskiej praworządności już w orędziu wygłoszonym 6 sierpnia Prezydent zapowiedział powołanie Rady do spraw naprawy ustroju państwa. Jej prace zostaną zainaugurowane w najbliższych tygodniach. Będzie to odpowiedź na pogłębiający się chaos w sądownictwie i jawne – w ocenie Prezydenta – łamanie prawa przez obecnego ministra sprawiedliwości. Prezydent Karol Nawrocki od początku jasno akcentuje brak zgody na podważanie statusu sędziów, którzy swoje nominacje otrzymali z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Dlatego też Prezydent zdecydował się skierować do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 29 września 2025 r. zmieniającego rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych. Dodatkowo, szef Kancelarii Prezydenta RP – w następstwie tego wniosku do TK – podjął kolejny krok: skierował do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o możliwości popełnienia przez szefa resortu sprawiedliwości przestępstwa z art. 231 § 1 Kodeksu karnego.
Wręczając nominacje sędziowskie i asesorskie ponad sześćdziesięciu prawnikom, mówił:
Sędziami są ci, których nominuje każdy kolejny Prezydent RP. Nie dajcie sobie wmówić, że wśród sędziów są jakiekolwiek kategorie. Tego nie ma i na to się nigdy nie zgodzimy. Ten pogłos bezprawia zobowiązuje mnie do tego, żeby walczyć z każdą próbą łamania polskiego systemu konstytucyjnego.
Prezydent Karol Nawrocki poinformował ponadto 12 listopada, że odmówił awansów dla 46 sędziów, którzy kwestionują porządek konstytucyjno–prawny RP. Jasno przy tym akcentował, że powoływanie sędziów jest wyłączną prerogatywą Prezydenta.
Również w geście sprzeciwu wobec motywowanego politycznie odrzucenia przez Sejm i Senat sprawozdania KRRiTV z działalności w 2024 roku, Prezydent nie potwierdził wygaśnięcia kadencji członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Karol Nawrocki jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych
Zwierzchnik Sił Zbrojnych Prezydent Karol Nawrocki wręczył do dziś 22 awanse generalskie żołnierzom Wojska Polskiego, a także oficerom Policji, Straży Granicznej oraz Państwowej Straży Pożarnej. Uroczystości miały miejsce w przeddzień Święta Wojska Polskiego oraz w Narodowe Święto Niepodległości.
W Święto Wojska Polskiego, podczas defilady „Dziękujemy za Waszą służbę”, Prezydent zaprosił rząd do współpracy nad nową Strategią Bezpieczeństwa Narodowego oraz nad konstytucją bezpieczeństwa RP. Mówił także o ambicjach 300–tysięcznej, dobrze wyposażonej armii, a także potrzebie realnego przeznaczania 5 proc. PKB na obronność.
Aktywna troska o bezpieczeństwo Polski to nie tylko postulaty. Gdy miał miejsce pierwszy w historii NATO przypadek ataku dronowego na państwo członkowskie, na Polskę, Prezydent Karol Nawrocki uczestniczył w odprawie w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych i zwołał naradę w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, a już dwa dni później w Pałacu Prezydenckim odbyła się Rada Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem przedstawicieli wszystkich sił politycznych w polskim parlamencie. Prezydent złożył też wizytę w 31 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu–Krzesinach i pozostawał w stałym kontakcie z sojusznikami.
Wizyty zagraniczne
To właśnie zapewnieniu Polsce bezpieczeństwa w głównej mierze poświęcona jest agenda spotkań międzynarodowych Prezydenta Karola Nawrockiego. Zgodnie z obietnicą, celem pierwszej wizyty zagranicznej był Waszyngton, gdzie miały miejsce historyczne rozmowy sprawującego swój urząd niespełna miesiąc Prezydentem Polski Karolem Nawrockim z Prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Efekty rozmów poznaliśmy jeszcze tego samego dnia: Polska otrzymała od Prezydenta Trumpa deklarację o braku redukcji wojsk amerykańskich w naszym kraju, a Prezydent – w uznaniu rozwoju gospodarczego Polski – został zaproszony do udziału w szczycie grupy G20.
Ponowną wizytę w Stanach Zjednoczonych Karol Nawrocki złożył z okazji 80. Sesji Zgromadzenia Ogólnego w Nowym Jorku, podczas której wystąpił na Debacie Generalnej i debacie Rady Bezpieczeństwa ONZ. Oprócz tego Prezydent utrzymuje częsty kontakt z przywódcą Stanów Zjednoczonych, co potwierdził chociażby udział w dwóch telekonferencjach związanych z rozmowami na Alasce.
Spotkanie z Prezydentem Donaldem Trumpem w Waszyngtonie poprzedził szereg konsultacji z liderami państw Europy Środkowej i Wschodniej: wizyta liderów regionu Morza Bałtyckiego (prezydentów Litwy, Łotwy, Estonii i premier Danii) w Belwederze, a także rozmowy telefoniczne z prezydentem Bułgarii i prezydent Mołdawii.
Sprawy regionu były także szczegółowo omawiane podczas wizyt dwustronnych prezydenta w: Wilnie, Helsinkach i Tallinnie. Z naszymi partnerami Prezydent rozmawiał o współpracy w ramach takich formatów, jak Bukaresztańska Dziewiątka czy Trójmorze.
Wizytą w Bratysławie Prezydent rozpoczął z kolei zacieśnianie więzi w ramach państw Grupy Wyszehradzkiej. Jeszcze w tym roku Karol Nawrocki odwiedzi Czechy oraz Węgry.
W stolicach europejskich: Berlinie, Paryżu i Rzymie Prezydent oprócz spraw bezpieczeństwa i współpracy w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, poruszał również kwestie unijne. Z liderami Włoch i Francji rozmawiał o zgubnych dla polskiej gospodarki skutkach umowy z Mercosur. Z kanclerzem Niemiec z kolei między innymi o polityce klimatycznej.
W geście sprzeciwu wobec unijnej polityki migracyjnej Prezydent Karol Nawrocki wystosował list do przewodniczącej Komisji Europejskiej w sprawie odmowy stosowania postanowień paktu migracyjnego w Polsce.
Dyplomacja historyczna
Ważnym elementem działalności Prezydenta na arenie międzynarodowej jest dyplomacja historyczna. Podkreśleniem wagi tej misji było powołanie przez Prezydenta Karola Nawrockiego Ambasadora – Specjalnego Przedstawiciela Prezydenta RP do spraw dyplomacji historycznej prof. Grzegorza Berendta.
W miesiącach sierpniu i wrześniu raz jeszcze od głowy państwa polskiego popłynął w świat przekaz prawdy o walce i męczeństwie Polaków w czasie II wojnie światowej oraz o narodzinach i zwycięstwie Solidarności. Oprócz tego z udziałem Prezydenta miały miejsce różnego rodzaju upamiętnienia dziesiątek wybitnie zasłużonych Polaków – od św. Jana Pawła II, bł. ks. Jerzego Popiełuszki i Fryderyka Chopina, aż po wydobywanych z otchłani niepamięci i ponownie, uroczyście grzebanych Żołnierzy Wyklętych–Niezłomnych i innych bohaterów oporu przeciwko zniewoleniu komunistycznemu.
Prezydent Karol Nawrocki upominał się u władz ukraińskich w sprawie ekshumacji ofiar zbrodni wołyńskiej, a przed władzami niemieckimi jasno postawił temat reparacji wojennych od Niemiec, przedstawiając propozycję powiązania spłaty z wsparciem polskiego przemysłu zbrojeniowego.
W ciągu tych stu dni prezydent przyjął listy uwierzytelniające od 15 ambasadorów rozpoczynających misję dyplomatyczną w Polsce.
kk/X/PAP/KPRP
