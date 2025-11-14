Ponad połowa, bo 55,8 proc. uczestników badania przeprowadzonego na zlecenie piątkowej „Rzeczpospolitej” jest zadowolona z Karola Nawrockiego. Odmienne zdanie wyraziło 30,8 proc., a 13,4 proc. nie ma w tej sprawie opinii.
Nie jest zaskoczeniem, że Nawrocki cieszy się pozytywnym odbiorem wśród wyborców PiS – 99 proc. i Konfederacji – 75 proc. (jedynie 5 proc. „raczej nie jest zadowolona”). Jednak nawet 12 proc. wyborców koalicji 15 października uważa, że po 100 dniach prezydentury Karol Nawrocki »sprawdził się jako głowa państwa«
— zauważyli dziennikarze gazety.
Jak podali, prezydenta bardziej pozytywnie oceniają mężczyźni (64 proc.), niż kobiety (43 proc.), mieszkańcy małych miast do 50 tys. mieszkańców (72 proc.) i wsi (52 proc.), niż większych aglomeracji (powyżej 250 tys. mieszkańców, 44 proc. pozytywnie, do 46 proc. negatywnie). Częściej są to też osoby podstawowym wykształceniem i zasadniczym zawodowym (63 proc.) oraz średnim (55 proc.) niż wyższym (47 proc.).
Bardziej zadowoleni z prezydenta są też badani czerpiący wiedzę głównie z internetu (71 proc.), YouTube i podcastów (75 proc.), Telewizji Republika (95 proc.), „Wiadomości” TVP (66 proc.), ale też „Faktów” TVN (50 proc.).
Badanie przeprowadził IBRiS w dniach 7-8 listopada br. na próbie 1067 osób.
