Prezydent Karol Nawrocki zaproponował niedawno swój projekt ustawy obniżający cenę prądu o 33 proc. Czy poprze go większość rządząca? Rafał Komarewicz, poseł Polski 2050, w komentarzu na platformie X pochwalił projekt prezydenta, co pozwala przypuszczać, że może on liczyć na poparcie przynajmniej części posłów tworzących koalicję Donalda Tuska.
Wydaje się, że Projekt Prezydenta RP obniżający ceny energii to wreszcie krok w dobrą stronę! Od lat branża mówiła o konieczności zmian: obniżenie VATu i opłat, a w szczególności opłaty dystrybucyjnej. To byłaby realna ulga dla ludzi i firm
— napisał na platformie X Rafał Komarewicz, poseł Polski 2050.
Ale… czemu oba rządy, ten poprzedni i obecny, same tego nie zrobiły? Czas skończyć z absurdalnie wysokimi kosztami energii w Polsce!
— podkreślił poseł Polski 2050.
„Liczę na współpracę prezydenta i rządu”
Mimo wszystko Komarewicz wskazał na wątpliwości w całej sprawie, które pozostają do rozwiązania.
Pozostaje kilka wątpliwości, między innymi:
czy KE zgodzi się na finansowanie opłaty mocowej z ETS
jak rząd pokryje nowy deficyt
— wymienił poseł Polski 2050.
Liczę na współpracę prezydenta i rządu, by ten projekt naprawdę zadziałał. Musimy w końcu zakończyć nadmiarowe opłaty i VAT na energii, które są jednymi z najwyższych (jako procent udziału w całkowitej cenie) w Unii Europejskiej!
— zaznaczył Komarewicz.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/745660-posel-polski-2050-chwali-projekt-prezydenta-ws-cen-energii
