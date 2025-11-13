Donald Tusk w swoim niedawnym wpisie na X postanowił zaatakować uczestników Marszu Niepodległości, a przy tym prezydenta Karola Nawrockiego, który „szedł na ich czele”. Na jego złośliwy wpis odpowiedzieli prezydenccy ministrowie. „Przepełniony goryczą wpis niegdysiejszego króla Europy, dopełnia obraz rozgoryczenia, że mimo tylu wysiłków nie udało się zniechęcić naszych Rodaków do świętowania” - odpowiedział na wpis Tuska Rafał Leśkiewicz.
To, że na marszu partie posłów Mentzena, Wiplera, Brauna i Fritza wysyłały mnie do Berlina, było nawet zabawne. Mniej zabawne jest to, że dla maszerujących wrogami były Zachód, Unia Europejska i Ukraina, nie Rosja. A ponurym żartem jest to, że na ich czele szedł prezydent RP
— napisał na platformie X Donald Tusk, nagle odnosząc się do Marszu Niepodległości, który po raz kolejny okazał się wielkim sukcesem, będąc największą patriotyczną imprezą 11 listopada.
Riposta ze strony prezydenckich ministrów
Na wpis Tuska zareagowali prezydenccy ministrowie.
Podczas, gdy setki tysięcy Polaków radowały się na ulicach Warszawy, celebrując Narodowe Święto Niepodległości, premier Donald Tusk po 48 godzinach kontemplacji postanowił znów zwrócić na siebie uwagę
— zaznaczył Rafał Leśkiewicz, rzecznik prasowy prezydenta.
Przepełniony goryczą wpis niegdysiejszego króla Europy, dopełnia obraz rozgoryczenia, że mimo tylu wysiłków nie udało się zniechęcić naszych Rodaków do świętowania. Pan Prezydent Karol Nawrocki szedł w Marszu Niepodległości wśród tysięcy uśmiechniętych i dumnych z bycia Polakami ludzi. Tak! Dumnych z bycia Polakami
— dodał.
Kiedy był czas na odstraszanie i powstrzymywanie Rosji - Pan się do niej przymilał. Kiedy był czas na wzmacnianie sił zbrojnych, Pan populistycznie likwidował jednostki i ograniczał liczebność armii. Kiedy trzeba było na Rosje nakładać sankcje, to Pańscy ludzie podpisywali długoletnie kontrakty z Gazpromem. A Pańska polityczna patronka przesyłała Putinowi MILIARDY euro za gaz. To z tych środków finansuje on dziś swoją wojnę przeciwko nam wszystkim. To nie był ponury żart. To była rzeczywistość Pańskich rządów
— ocenił z kolei Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP
