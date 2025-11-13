KOMENTARZE

Kosiniak-Kamysz w imieniu PSL proponuje budowę... metra w 10 miastach. Fala komentarzy. "Cóż szkodzi zaproponować"

Prezes PSL, szef MON i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podczas 12. Dolnośląskiego Kongresu Samorządowego zapowiedział, że jego partia… zaproponuje budowę metra w aż 10 miastach w Polsce. Szczegóły pomysłu mają zostać ogłoszone w sobotę podczas wyboru nowych władz PSL. Propozycja Kosiniaka-Kamysza wywołała lawinę komentarzy w sieci. „A zapytała go Pani po co? i za co?” - napisał skarbnik Partii Razem zwracając się do przeprowadzającej wywiad z szefem MON dziennikarki.

PSL od dłuższego czasu ma ogromny problem, ponieważ sytuacja partii w sondażach jest bardzo zła. Ludowcy coraz bardziej muszą liczyć się z tym, że mogą nie znaleźć się w nowym Sejmie. Mimo to partia jest zdeterminowana, by wystartować w wyborach samodzielnie. W dotarciu do wyborców zapewne będą miały pomóc m.in. głośne propozycje programowe.

Fala komentarzy w sieci

Władysław Kosiniak-Kamysz proponuje, by zbudować metro w aż 10 miastach w Polsce. Do tej pory metro istnieje tylko w Warszawie. To propozycja o ogromnym rozmachu i dedykowana elektoratowi miejskiemu, co w przypadku ludowców może zaskakiwać. Wielu komentatorów w sieci - i trudno się dziwić - nie traktuje propozycji szefa PSL poważnie. Czy ten pomysł został jakoś policzony? Po co budować stacje metra w aż tylu miastach, czy te kosztowne inwestycje rzeczywiście powinny być priorytetem? Takie komentarze przewijają się poza opiniami tych, którzy propozycję PSL-u uznają po prostu za całkowicie niewiarygodną.

Cóż szkodzi zaproponować

— napisał Marcin Kędryna, dziennikarz, były dyrektor Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Ahhh dobrze, że mamy odpowiednio ogarnięte priorytety

— ironicznie odniósł się do słów szefa PSL Adam Czarnecki, inicjator akcji „Stoimy za CPK”, załączając infografikę, na której widać, że zagrożone ubóstwem transportowym są obszary Polski położone z dala od największych miast.

Ubiegnę Was. Teraz proponuję budowę metra w 10 miastach w Polsce

— podkreślił Marek Wróbel, prezes Fundacji Republikańskiej.

A zapytała go Pani po co? i za co?

— zapytał Bartosz Grucela, skarbnik Partii Razem.

Tylko w 10? A może od razu w 50? Każde stare miasto wojewódzkie zasługuje na metro. Np. Metro Sieradz, albo Metro Ciechanów, to brzmi dumnie

— kpił z propozycji PSL Tomasz Wojtkowiak, użytkownik X.

A zapytała Pani, ile to będzie kosztowało i skąd weźmie pieniądze?

— zapytał Andrzej Tarwid, użytkownik X.

Zaczyna się poszukiwanie naiwnych w mieście, bo na wsi już są spaleni. Kosiniak-Kamysz to piękna katastrofa dla PSL

— napisał Marek Wydra.

