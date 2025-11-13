Prezes PSL, szef MON i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podczas 12. Dolnośląskiego Kongresu Samorządowego zapowiedział, że jego partia… zaproponuje budowę metra w aż 10 miastach w Polsce. Szczegóły pomysłu mają zostać ogłoszone w sobotę podczas wyboru nowych władz PSL. Propozycja Kosiniaka-Kamysza wywołała lawinę komentarzy w sieci. „A zapytała go Pani po co? i za co?” - napisał skarbnik Partii Razem zwracając się do przeprowadzającej wywiad z szefem MON dziennikarki.
PSL od dłuższego czasu ma ogromny problem, ponieważ sytuacja partii w sondażach jest bardzo zła. Ludowcy coraz bardziej muszą liczyć się z tym, że mogą nie znaleźć się w nowym Sejmie. Mimo to partia jest zdeterminowana, by wystartować w wyborach samodzielnie. W dotarciu do wyborców zapewne będą miały pomóc m.in. głośne propozycje programowe.
Fala komentarzy w sieci
Władysław Kosiniak-Kamysz proponuje, by zbudować metro w aż 10 miastach w Polsce. Do tej pory metro istnieje tylko w Warszawie. To propozycja o ogromnym rozmachu i dedykowana elektoratowi miejskiemu, co w przypadku ludowców może zaskakiwać. Wielu komentatorów w sieci - i trudno się dziwić - nie traktuje propozycji szefa PSL poważnie. Czy ten pomysł został jakoś policzony? Po co budować stacje metra w aż tylu miastach, czy te kosztowne inwestycje rzeczywiście powinny być priorytetem? Takie komentarze przewijają się poza opiniami tych, którzy propozycję PSL-u uznają po prostu za całkowicie niewiarygodną.
Cóż szkodzi zaproponować
— napisał Marcin Kędryna, dziennikarz, były dyrektor Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy.
Ahhh dobrze, że mamy odpowiednio ogarnięte priorytety
— ironicznie odniósł się do słów szefa PSL Adam Czarnecki, inicjator akcji „Stoimy za CPK”, załączając infografikę, na której widać, że zagrożone ubóstwem transportowym są obszary Polski położone z dala od największych miast.
Ubiegnę Was. Teraz proponuję budowę metra w 10 miastach w Polsce
— podkreślił Marek Wróbel, prezes Fundacji Republikańskiej.
A zapytała go Pani po co? i za co?
— zapytał Bartosz Grucela, skarbnik Partii Razem.
Tylko w 10? A może od razu w 50? Każde stare miasto wojewódzkie zasługuje na metro. Np. Metro Sieradz, albo Metro Ciechanów, to brzmi dumnie
— kpił z propozycji PSL Tomasz Wojtkowiak, użytkownik X.
A zapytała Pani, ile to będzie kosztowało i skąd weźmie pieniądze?
— zapytał Andrzej Tarwid, użytkownik X.
Zaczyna się poszukiwanie naiwnych w mieście, bo na wsi już są spaleni. Kosiniak-Kamysz to piękna katastrofa dla PSL
— napisał Marek Wydra.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/745657-psl-proponuje-budowe-metra-w-10-miastach-fala-komentarzy
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.