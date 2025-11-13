Poseł PiS i były minister sprawiedliwości Marcin Warchoł na antenie Telewizji wPolsce24 tłumaczył, że działania prokuratury wymierzone w byłego szefa MS Zbigniew Ziobrę mają tak naprawdę charakter polityczny. „Wyrok został już wydany przez Donalda Tuska, ma być już tylko ogłoszony przez usłużnego sędziego” - stwierdził Warchoł.
Jest to wykonanie zlecenia politycznego, bo wyrok został już wydany przez Donalda Tuska, ma być już tylko ogłoszony przez usłużnego sędziego. Nie słyszeliśmy jeszcze jednej bardzo ważnej kwestii – otóż biegła onkolog powołana przez neo-prokuratorów Waldemara Żurka, absolutnie wykluczyła areszt w sytuacji śmiertelnie chorego pana ministra Zbigniewa Ziobry
— mówił Marcin Warchoł, odnosząc się do działań prokuratury wymierzonych w Zbigniewa Ziobrę.
Tu chodzi o ustawkę, nie oszukujmy się. Donald Tusk wyciągnął wnioski z porażek sądowych, uchylenia aresztu wobec Dariusza Mateckiego, uchylenia zakazu kontaktowania się wobec posła Mateckiego, uchylenia spraw ws. posła Marcina Romanowskiego, uznania, że ma immunitet międzynarodowy. Donald Tusk zapowiedział z trybuny sejmowej, że on do tego już nie dopuści. I nie dopuścił, przygotował się w ten sposób, że wprowadził ręczne sterowanie sędziami
— stwierdził gość red. Emilii Wierzbicki i red. Wojciecha Biedronia.
„Minister Ziobro dla patowładzy jest wrogiem numer jeden”
Zdaniem Warchoła Zbigniew Ziobro nie może liczyć na obiektywny proces w Polsce.
Nie ma możliwości liczenia na to, że będzie obiektywny proces, rzetelny w Polsce. Pan minister Ziobro dla patowładzy jest wrogiem numer jeden, bo wypowiedział wojnę środowisku przestępczemu wokół Donalda Tuska. Za to się na nim mszczą
— ocenił.
Zbigniew Ziobro obecnie przebywa w Budapeszcie, lata też do Brukseli w związku ze swoim leczeniem. Czy podległa Waldemarowi Żurkowi prokuratura może doprowadzić do wydania za Ziobrą Europejskiego Nakazu Aresztowania?
Europejski Nakaz Aresztowania jest wykluczony w sytuacji groźby naruszenia praw obywatelskich, a tutaj ewidentnie mamy do czynienia właśnie z taka sytuacją. Prawa obywatelskie pana ministra Zbigniewa Ziobry bezwzględnie zostały naruszone, choćby poprzez cała tę sytuacje związaną z uchyleniem immunitetu, gdzie wnioskowaliśmy do marszałka Hołowni, by nie głosować tego puntu dotyczącego aresztu w sytuacji tak jednoznacznej opinii, na którą zresztą się powołali w samym wniosku o uchylenie immunitetu. To nie jest biegła od ministra Ziobry czy ode mnie, to jest biegła od nich, ona wykluczyła areszt
— powiedział Warchoł.
Jeżeli tylko ktokolwiek będzie w sposób minimalny respektował zasady prawa, to nie może być pan minister Ziobro w tej sytuacji ścigany
— podkreślił.
