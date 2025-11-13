Marta Nawrocka udzieliła Telewizji wPolsce24 pierwszego wywiadu telewizyjnego w roli Pierwszej Damy. W programie „Rozmowa Wikły” mówiła m.in. o hejcie, który dotyka także rodziny prezydenta. Cały wywiad zostanie wyemitowany na antenie TV wPolsce24 jutro (14 listopada) o godz. 8:15.
Podczas wywiadu został poruszony temat hejtu, który w czasie kampanii wyborczej wymierzony był także w rodzinę obecnej Pary Prezydenckiej.
My się z tym już mierzymy od lat, radzimy sobie z tym, wspieramy się nawzajem, ale wiem, że są ludzie, którzy nie mają wsparcia dzieci w swoich domach, od swoich rodziców, czy są z niepełnych domów, czy z domów dziecka, czy też nawet dorośli, wiem, że są takie osoby, które po prostu są słabsze psychiczne i trzeba uświadamiać młodzież, nawet i dzieci, czym jest hejt i jak słowa mogą ranić, do jakiej tragedii mogą doprowadzić
— powiedziała Marta Nawrocka, Pierwsza Dama, w rozmowie z red. Marcinem Wikło.
