Sensacyjny wynik głosowania w PE! Prawica przeforsowała ważne zmiany w Zielonym Ładzie. "Ważny precedens"; "Krok w dobrą stronę"

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: PAP/EPA/OLIVIER HOSLET/X
autor: PAP/EPA/OLIVIER HOSLET/X

Europosłowie PO i PiS poinformowali, że w głosowaniu w Parlamencie Europejskim udało się przeforsować korzystne dla Polski zapisy w sprawie unijnych przepisów o obowiązkach sprawozdawczych małych i średnich firm. PE chce ograniczenia tych obowiązków dla przedsiębiorstw tego typu. „Socjaliści, lewica i liberałowie zostali zepchnięci na bok i przegrali to głosowanie. Wygraliśmy je dla polskich pracowników i polskich pracodawców, broniąc polskich firm przed absurdalnymi propozycjami, które zostały przegłosowane w zeszłej kadencji przez rządzącą koalicję” - napisał na platformie X europoseł PiS Tobiasz Bocheński.

W lutym Komisja Europejska zaproponowała pakiet uproszczeń unijnych przepisów, tzw. Omnibus I. Ma on na celu zmniejszenie obciążeń regulacyjnych i administracyjnych dla przedsiębiorstw w UE w obszarze tzw. zrównoważonego rozwoju (ESG). W praktyce raportowanie ESG oznacza, że firmy dokumentują i ujawniają, jak działają na rzecz środowiska i społeczeństwa.

Parlament Europejski poparł zmniejszenie obowiązków sprawozdawczych i wymogów dla przedsiębiorstw, przy 382 głosach za, 249 przeciw i 13 wstrzymujących się.

Posłowie do PE uznali w przyjętym stanowisku, że sprawozdania dotyczące oddziaływania społecznego i środowiskowego powinny sporządzać wyłącznie przedsiębiorstwa zatrudniające średnio ponad 1750 pracowników i osiągające roczny obrót netto powyżej 450 mln euro. Wprowadzono też szereg wyjątków dla firm.

PE chce, by standardy sprawozdawczości zostały jeszcze bardziej uproszczone i ograniczone, wymagając od firm mniej szczegółowych informacji. Mniejsze przedsiębiorstwa byłyby chronione przed wymogami sprawozdawczymi swoich dużych partnerów biznesowych.

Inna większość w tej izbie jest możliwa”

Europoseł Adam Bielan (PiS) powiedział na konferencji prasowej, że do korzystnych dla Polski rozwiązań przyczyniła się koalicja grup w PE: Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR), Europejskiej Partii Ludowej (EPL), Patriotów dla Europy i Europy Suwerennych Narodów. Do pierwszej frakcji należy PiS, do drugiej PO.

Dzisiejszy dzień pokazał, że inna większość w tej izbie jest możliwa. To ważna wiadomość dla małych i średnich przedsiębiorców

— podkreślił Bielan.

Zadowolenia z wyniku głosowania nie krył również eurodeputowany Dariusz Joński (PO).

Parlament Europejski zgodził się zwolnić większą liczbę firm z przepisów dotyczących sprawozdawczości ekologicznej. Omnibus to kluczowy krok w kierunku ponownego ożywienia europejskiej gospodarki

— ocenił we wpisie na platformie X. W rozmowie z PAP dodał, że w głosowaniu zostały przyjęte wspólne poprawki EPL i EKR, zdejmujące obowiązki sprawozdawcze z bardzo wielu firm.

Europoseł Tomasz Bocheński (PiS) powiedział na konferencji prasowej, że w tej sprawie zagłosowały razem „cała prawica i centrum”.

Socjaliści, lewica i liberałowie zostali zepchnięci na bok i przegrali to głosowanie. Wygraliśmy je dla polskich pracowników i polskich pracodawców, broniąc polskich firm przed absurdalnymi propozycjami, które zostały przegłosowane w zeszłej kadencji przez rządzącą koalicję. Jest to mały krok w dobrą stronę

— podkreślił.

Ważny precedens w PE”

Ważny precedens w Parlamencie Europejskim: po raz pierwszy większość złożona z centroprawicy i alternatywnej prawicy przegłosowała centrolewicę i lewicę w sprawie dwóch elementów Zielonego Ładu! Oznacza to upadek „kordonu sanitarnego” wokół autentycznej prawicy i osłabienie kartelu sił, sterującego dotychczas wspólnie UE, wbrew interesom Europejczyków. Poszerza się pole do demokratycznej gry w UE i zaklęcia o „populistach” i „eurosceptykach” przestały mieć już znaczenie

— podkreślił we wpisie na X Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu z Konfederacji.

Warto podkreślić, dlaczego stało się to możliwe: tylko dlatego, że coraz bardziej skompromitowane siły starej centroprawicy utraciły popularność i zaczęły ustępować przed wolą europejskich narodów, zyskujących nową reprezentację polityczną. Stara centroprawica utraciła już pierwszą pozycję na prawicy w Niemczech, we Francji, we Włoszech, a w pozostałych państwach ten proces jest w toku. Sformowanie większości w Europarlamencie z partiami nowej prawicy to znak kapitulacji przed tym procesem i wyraz świadomości, że w sojuszu z lewicą i progresywnymi liberałami stara centroprawica idzie na dno

— analizował Bosak.

Głos w tej sprawie zabrał również sprawozdawca komisji prawnej PE, europoseł Joergen Warborn (EPL). Jak ocenił, głosowanie pokazuje, że Europa może być zarówno zrównoważona, jak i konkurencyjna.

Upraszczamy przepisy, obniżamy koszty i zapewniamy przedsiębiorstwom jasność, której potrzebują, aby się rozwijać, inwestować i tworzyć dobrze płatne miejsca pracy

— poinformował.

Mandat PE został przyjęty przy 382 głosach za, 249 przeciw i 13 wstrzymujących się.

Negocjacje z rządami państw UE, które przyjęły już swoje stanowisko w tej sprawie, rozpoczną się 18 listopada, a ich celem jest sfinalizowanie przepisów do końca 2025 r.

CZYTAJ TAKŻE:

Prezes PiS: PE przegłosował zaostrzenie celów klimatycznych jak chciała minister Zielińska. To jedyne europejskie „sukcesy” tego rządu

„Zielony Ład przyspiesza!”. Parlament Europejski zaakceptował redukcję emisji CO2 o 90 proc. do 2040 roku! „Zero emisji, zero rozumu”

tkwl/PAP/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych