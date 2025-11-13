Europosłowie PO i PiS poinformowali, że w głosowaniu w Parlamencie Europejskim udało się przeforsować korzystne dla Polski zapisy w sprawie unijnych przepisów o obowiązkach sprawozdawczych małych i średnich firm. PE chce ograniczenia tych obowiązków dla przedsiębiorstw tego typu. „Socjaliści, lewica i liberałowie zostali zepchnięci na bok i przegrali to głosowanie. Wygraliśmy je dla polskich pracowników i polskich pracodawców, broniąc polskich firm przed absurdalnymi propozycjami, które zostały przegłosowane w zeszłej kadencji przez rządzącą koalicję” - napisał na platformie X europoseł PiS Tobiasz Bocheński.
W lutym Komisja Europejska zaproponowała pakiet uproszczeń unijnych przepisów, tzw. Omnibus I. Ma on na celu zmniejszenie obciążeń regulacyjnych i administracyjnych dla przedsiębiorstw w UE w obszarze tzw. zrównoważonego rozwoju (ESG). W praktyce raportowanie ESG oznacza, że firmy dokumentują i ujawniają, jak działają na rzecz środowiska i społeczeństwa.
Parlament Europejski poparł zmniejszenie obowiązków sprawozdawczych i wymogów dla przedsiębiorstw, przy 382 głosach za, 249 przeciw i 13 wstrzymujących się.
Posłowie do PE uznali w przyjętym stanowisku, że sprawozdania dotyczące oddziaływania społecznego i środowiskowego powinny sporządzać wyłącznie przedsiębiorstwa zatrudniające średnio ponad 1750 pracowników i osiągające roczny obrót netto powyżej 450 mln euro. Wprowadzono też szereg wyjątków dla firm.
PE chce, by standardy sprawozdawczości zostały jeszcze bardziej uproszczone i ograniczone, wymagając od firm mniej szczegółowych informacji. Mniejsze przedsiębiorstwa byłyby chronione przed wymogami sprawozdawczymi swoich dużych partnerów biznesowych.
„Inna większość w tej izbie jest możliwa”
Europoseł Adam Bielan (PiS) powiedział na konferencji prasowej, że do korzystnych dla Polski rozwiązań przyczyniła się koalicja grup w PE: Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR), Europejskiej Partii Ludowej (EPL), Patriotów dla Europy i Europy Suwerennych Narodów. Do pierwszej frakcji należy PiS, do drugiej PO.
Dzisiejszy dzień pokazał, że inna większość w tej izbie jest możliwa. To ważna wiadomość dla małych i średnich przedsiębiorców
— podkreślił Bielan.
Zadowolenia z wyniku głosowania nie krył również eurodeputowany Dariusz Joński (PO).
Parlament Europejski zgodził się zwolnić większą liczbę firm z przepisów dotyczących sprawozdawczości ekologicznej. Omnibus to kluczowy krok w kierunku ponownego ożywienia europejskiej gospodarki
— ocenił we wpisie na platformie X. W rozmowie z PAP dodał, że w głosowaniu zostały przyjęte wspólne poprawki EPL i EKR, zdejmujące obowiązki sprawozdawcze z bardzo wielu firm.
Europoseł Tomasz Bocheński (PiS) powiedział na konferencji prasowej, że w tej sprawie zagłosowały razem „cała prawica i centrum”.
Socjaliści, lewica i liberałowie zostali zepchnięci na bok i przegrali to głosowanie. Wygraliśmy je dla polskich pracowników i polskich pracodawców, broniąc polskich firm przed absurdalnymi propozycjami, które zostały przegłosowane w zeszłej kadencji przez rządzącą koalicję. Jest to mały krok w dobrą stronę
— podkreślił.
„Ważny precedens w PE”
Ważny precedens w Parlamencie Europejskim: po raz pierwszy większość złożona z centroprawicy i alternatywnej prawicy przegłosowała centrolewicę i lewicę w sprawie dwóch elementów Zielonego Ładu! Oznacza to upadek „kordonu sanitarnego” wokół autentycznej prawicy i osłabienie kartelu sił, sterującego dotychczas wspólnie UE, wbrew interesom Europejczyków. Poszerza się pole do demokratycznej gry w UE i zaklęcia o „populistach” i „eurosceptykach” przestały mieć już znaczenie
— podkreślił we wpisie na X Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu z Konfederacji.
Warto podkreślić, dlaczego stało się to możliwe: tylko dlatego, że coraz bardziej skompromitowane siły starej centroprawicy utraciły popularność i zaczęły ustępować przed wolą europejskich narodów, zyskujących nową reprezentację polityczną. Stara centroprawica utraciła już pierwszą pozycję na prawicy w Niemczech, we Francji, we Włoszech, a w pozostałych państwach ten proces jest w toku. Sformowanie większości w Europarlamencie z partiami nowej prawicy to znak kapitulacji przed tym procesem i wyraz świadomości, że w sojuszu z lewicą i progresywnymi liberałami stara centroprawica idzie na dno
— analizował Bosak.
Głos w tej sprawie zabrał również sprawozdawca komisji prawnej PE, europoseł Joergen Warborn (EPL). Jak ocenił, głosowanie pokazuje, że Europa może być zarówno zrównoważona, jak i konkurencyjna.
Upraszczamy przepisy, obniżamy koszty i zapewniamy przedsiębiorstwom jasność, której potrzebują, aby się rozwijać, inwestować i tworzyć dobrze płatne miejsca pracy
— poinformował.
Mandat PE został przyjęty przy 382 głosach za, 249 przeciw i 13 wstrzymujących się.
Negocjacje z rządami państw UE, które przyjęły już swoje stanowisko w tej sprawie, rozpoczną się 18 listopada, a ich celem jest sfinalizowanie przepisów do końca 2025 r.
CZYTAJ TAKŻE:
— Prezes PiS: PE przegłosował zaostrzenie celów klimatycznych jak chciała minister Zielińska. To jedyne europejskie „sukcesy” tego rządu
— „Zielony Ład przyspiesza!”. Parlament Europejski zaakceptował redukcję emisji CO2 o 90 proc. do 2040 roku! „Zero emisji, zero rozumu”
tkwl/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/745654-sensacyjny-wynik-glosowania-w-pe-prawica-wygrala
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.