Prezydent Karol Nawrocki spotkał się dziś z głową szwajcarskiego państwa Karin Keller-Sutter. Rozmowy dotyczyły m.in. stosunków gospodarczych obu państw, relacji z UE. W czasie rozmowy okazało się, że prezydentów łączy wspólna pasja. „Pani prezydent od czterech lat trenuje boks. Więc widzimy drodzy państwo, że także sport potrafi łączyć nasze narody, nasze państwa i głowy państw Polski i Szwajcarii” - mówił prezydent Karol Nawrocki.
— mówił prezydent Karol Nawrocki.
Wyznajemy w Polsce i w Szwajcarii te same wartości: przywiązanie do suwerenności, wolności i demokracji, które przekładają się na konkretne rozwiązania gospodarcze i ekonomiczne. Serdecznie dziękuję Pani Prezydent Karin Keller-Sutter za wizytę i merytoryczną rozmowę. Cieszy mnie również, że oprócz wspólnych wartości łączy nas pasja do boksu – symbolu determinacji, szlachetności i wytrwałości naszych narodów
— napisał z kolei polski prezydent na platformie X, załączając symboliczne zdjęcie.
W natłoku wielu postulatów, spraw najważniejszych czasami uda się złapać kontekst „ludzki”, mniej oficjalny, który w mojej opinii łączy. Pan Prezydent Karol Nawrocki podczas konferencji poruszył szereg aspektów łączących Polskę i Szwajcarię, a na końcu dodał, że jest coś jeszcze, czyli wspólna pasja - boks. Chyba udało się to wyłuskać z mowy ciała
— zaznaczył Mikołaj Bujak, prezydencki fotograf, który wykonał wspomniane zdjęcie.
Spotkanie prezydentów Polski i Szwajcarii
Prezydent Karol Nawrocki po spotkaniu z prezydent Szwajcarii Karin Keller-Sutter poinformował, że głównym tematem ich rozmowy były m.in. stosunki gospodarcze obu państw, polsko-szwajcarski program, dzięki któremu w Polsce powstaje szereg inwestycji, oraz kwestie związane z Unią Europejską.
Prezydent Szwajcarii Karin Keller-Sutter rozpoczęła roboczą wizytę w Polsce. Przed południem spotkał się z nią prezydent Nawrocki.
Podczas wspólnej konferencji po spotkaniu prezydent zaznaczył, że relacje polsko-szwajcarskie są od lat bardzo dobre, a oba kraje wyznają te same wartości - przywiązanie do suwerenności, wolności i demokracji. Te wartości, ocenił, przekładają się też na konkretne rozwiązania ekonomiczne i dobrą współpracę w dziedzinie gospodarki.
Rozmawialiśmy w czasie naszego spotkania także o polsko-szwajcarskim programie, za sprawą którego już w latach 2007-2017 udało się dotować wiele ważnych inwestycji w Polsce, przygotowujemy się do drugiej edycji tego programu. Kilkanaście polskich miast skorzysta z tej współpracy, z funduszy szwajcarskich. Wiemy, że stanie się to do końca roku. Zakończyły się już aplikacje, a trwa procedura realizacji tych zadań
— powiedział Nawrocki, odnosząc się do programu funduszy szwajcarskich dla Polski.
Dziękował Szwajcarii też za to, że choć jest państwem neutralnym, to w kwestii ataku Rosji na Ukrainę jasno wyraziła swój pogląd, a także reagowała na naruszenie przez rosyjskie drony polskiej granicy.
Wśród tematów rozmowy, jak relacjonował Nawrocki, była też kwestia relacji Szwajcarii z UE oraz jego własne stanowisko dotyczące współpracy gospodarczej w Unii, ale i jego obawy dotyczące podejścia UE do m.in. kwestii migracji i Zielonego Ładu.
Szacunek prezydent Szwajcarii do Polski
Prezydent Szwajcarii podkreśliła swój szacunek do Polski i wspomniała o historii swoich dziadków, którzy w czasie II wojny światowej przyjęli internowanych żołnierzy i obywateli naszego kraju. Dodała, że oba kraje łączą dobre relacje a celem wizyty jest omówienie wspólnych perspektyw na przyszłość.
Jak zaznaczyła, współpraca gospodarcza między Polską a Szwajcarią w ostatnich latach zwiększyła się czterokrotnie, ale współpraca obejmuje również obszary kultury, nauki czy edukacji.
Prezydent Keller-Sutter przekazała, że rozmowy dotyczyły również drugiego etapu naboru dla miast w ramach funduszy szwajcarskich, który w marcu ma być przedłożony do decyzji szwajcarskiego parlamentu.
Podczas rozmów poruszono również kwestie gospodarcze i bezpieczeństwa, w tym konkurencyjność Europy czy relacje transatlantyckie - przekazała prezydent Szwajcarii. Rozmowa dotyczyła również sytuacji bezpieczeństwa w Europie i działań Szwajcarii na rzecz pokoju w Ukrainie oraz integralności europejskich państw.
Mamy wspólne wartości i perspektywy łączące nasze kraje
— powiedziała Keller-Sutter, wyrażając przekonanie, że relacje polsko-szwajcarskie pogłębią się podczas prezydentury Nawrockiego.
tkwl/X/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/745650-wspolne-hobby-prezydentow-polski-i-szwajcarii-trenuje
