W zajęciach z edukacji zdrowotnej w tym roku szkolnym uczestniczy 920 tys. 925 uczniów, czyli ok. 30 proc. wszystkich uprawnionych. Najwięcej w Wielkopolsce – 38,59 proc., a najmniej na Podkarpaciu – 17,19 proc. – poinformowało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Szefowa resortu Barbara Nowacka poniosła druzgocącą klęskę, ponieważ jeszcze 25 września sądziła, że ponad połowa Polaków chce wprowadzenia tych zajęć.
Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało szczegółowe dane o udziale uczniów w zajęciach z edukacji zdrowotnej w poszczególnych województwach i większych miastach. Porażająco niska frekwencja jest klęską Nowackiej, która za mimo oporu środowisk nauczycielskich, rodziców i episkopatu przeforsowała w prowadzenie do szkół demoralizującej dzieci i młodzież edukacji zdrowotnej. Jak pokazują dane MEN z zajęć tych zrezygnowało ponad 70 proc. uczniów, a w wielu szkołach w ogóle nie było chętnych do udziału w nich.
Dane z prawie 100 proc. szkół pokazują, że najwięcej uczestników jest w szkołach podstawowych – 804 539 uczniów (40,36 proc. uprawnionych), w liceach ogólnokształcących 55 003 (10,08 proc.), a w technikach 30 729 (7,78 proc.), w branżowych szkołach I stopnia 27 457 (14,40 proc.), szkołach artystycznych 3083 (18,33 proc.)
— poinformował resort Nowackiej.
Frekwencja w województwach
Najwięcej uczniów – 122 054 (38,59 proc.) – uczestniczy w zajęciach z edukacji zdrowotnej w woj. wielkopolskim, z kolei najmniej w woj. podkarpackim – 28 804 (17,19 proc.).
Dane frekwencji w województwach są zróżnicowane i przedstawiają się następująco:
Dolnośląskie – 69 317 uczniów (29,90 proc.)
Kujawsko-Pomorskie – 60 403 (37,26 proc.)
Lubelskie – 34 362 (21,72 proc.)
Lubuskie – 31 378 (38,31 proc.)
Łódzkie – 61 646 (32,66 proc.)
Małopolskie – 65 385 (22,27 proc.)
Mazowieckie – 128 639 (25,80 proc.)
Opolskie – 22 576 (32,30 proc.)
Podkarpackie – 28 804 (17,19 proc.)
Podlaskie – 18 749 (21,53 proc.)
Pomorskie – 62 045 (29,51 proc.)
Śląskie – 111 283 (31,70 proc.)
Świętokrzyskie – 25 054 (28,54 proc.)
Warmińsko-Mazurskie – 34 332 (32,00 proc.)
Wielkopolskie – 122 054 (38,59 proc.)
Zachodniopomorskie – 44 883 (34,60 proc.)
Frekwencja w miastach
Udział uczniów uczęszczających na zajęcia edukacja zdrowotna w wybranych miastach oscyluje w większości miast między około 20 proc. a 35 proc. Najwyższy odsetek uczestników odnotowano w Gorzowie Wielkopolskim (35,66 proc.), a najniższy w Rzeszowie (14,49 proc.).
Wrocław: 16 929 uczniów (26,32 proc.)
Bydgoszcz: 9 619 uczniów (31,31 proc.)
Włocławek: 2 859 uczniów (31,08 proc.)
Lublin: 7 628 uczniów (21,39 proc.)
Gorzów Wielkopolski: 4 632 uczniów (35,66 proc.)
Zielona Góra: 3 905 uczniów (26,98 proc.)
Łódź: 17 944 uczniów (33,23 proc.)
Kraków: 21 884 uczniów (29,77 proc.)
Warszawa: 51 455 uczniów (27,92 proc.)
Opole: 3 938 uczniów (27,69 proc.)
Rzeszów: 3 612 uczniów (14,49 proc.)
Białystok: 6 515 uczniów (20,82 proc.)
Gdańsk: 12 640 uczniów (29,11 proc.)
Katowice: 7 806 uczniów (31,54 proc.)
Kielce: 4 258 uczniów (19,81 proc.)
Olsztyn: 4 515 uczniów (24,70 proc.)
Poznań: 20 691 uczniów (32,93 proc.)
Szczecin: 10 474 uczniów (28,77 proc.)
A miało być tak tęczowo
Jeszcze pod koniec września MEN pokazał napompowany sondaż, z którego wynikało, że ponad połowa Polaków jest za wprowadzeniem edukacji zdrowotnej do szkół. Resort upublicznił ankietę dokładnie w dniu, kiedy mijał termin złożenia rezygnacji z demoralizujących zajęć, które wcisnęła do szkół Barbara Nowacka. Jak to się stało, że sondaż różni się teraz od oficjalnej danych MEN o ponad 23 proc.? Przygotował go SW Research dla onet.pl.
