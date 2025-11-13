Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego składa pozew o unieważnienie umów z fundacją Lux Veritatis i domaga się zwrotu 210 mln zł z odsetkami na rzecz Skarbu Państwa. Sprawa dotyczy Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II i umów zawartych przez resort za rządów PiS, kiedy szefem MKiDN był prof. Piotr Gliński.
Wobec braku woli do zawarcia ugody ze strony Fundacji Lux Veritatis ws. budowy Muzeum Pamięć i Tożsamość w Toruniu, złożyliśmy pozew do sądu
— napisał w czwartek na X wiceszef MKiDN Maciej Wróbel.
Wnosimy o unieważnienie umów zawartych pomiędzy ministrem kultury a fundacją oraz zasądzenie kwoty 210 mln zł z odsetkami na rzecz skarbu państwa. Muzeum - TAK - ale na jasnych i transparentnych zasadach
— dodał.
Buńczuczny wpis Cienkowskiej
Wróbel, zapytany przez PAP o szczegóły, doprecyzował, że przed sądem doszło do próby ugodowej, jednak przedstawiciele fundacji Lux Veritatis nie zgodzili się na warunki przedstawione przez resort kultury.
Odnosząc się do sprawy, minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska napisała na platformie społecznościowej, że „państwo polskie odzyskuje kontrolę nad publicznymi pieniędzmi”.
Po miesiącach bezskutecznych prób porozumienia z Fundacją Lux Veritatis składamy pozew o unieważnienie umów dotyczących Muzeum »Pamięć i Tożsamość« i zwrot 210 mln zł z odsetkami
— napisała na X.
Zaznaczyła, że „era nietykalności i prywatnych projektów finansowanych z publicznych środków dobiegła końca”.
Prawo obowiązuje wszystkich – bez wyjątków, nawet jeśli niektórym przez lata wydawało się, że są ponad nim. Działamy po to, by odzyskać to, co należy do obywateli. I doprowadzimy tę sprawę do końca
— zaznaczyła Cienkowska.
Kto odrzucił ugodę?
Przypomnijmy, że według informacji pełnomocnika Fundacji Lux Veritatis, mec. Karola Prawdy, MKiDN również odrzuciło propozycję ugody.
Działamy po to, by odzyskać to, co należy do obywateli. I doprowadzimy tę sprawę do końca
— powiedział w sierpniu tego roku w rozmowie z „Naszym Dziennikiem”.
Resort kultury chciał, aby to Skarb Państwa stał się właścicielem nieruchomości, w której działa Muzeum. Fundacja „Lux Veritatis” proponowała ustanowienia hipoteki. Miałaby ona dodatkowo chronić Skarb Państwa, gwarantując MKiDN, że nie poniesie żadnych strat, nawet w sytuacji gdy placówka przestałaby działać. Kwota takiej hipoteki miała odpowiadać wysokości środków, jakie resort wydał na budowę Muzeum. Jednak ministerstwo kultury tę propozycję Fundacji „Lux Veritatis” odrzuciło.
Pod koniec października Dyrektor Radia Maryja, o. Tadeusz Rydzyk CSsR apelował o wsparcie Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im św. Jana Pawła II. W tej sprawie odbywała się zbiórka podpisów, których w momencie publikacji apelu było już 500 tysięcy.
Co więcej, Zespół ds. Wspierania Radia Maryja przygotował obszerny raport o bezzasadności zarzutów w sprawie Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II w Toruniu.
Pełna treść apelu
Kochana Rodzino Radia Maryja,
w dalszym ciągu prosimy Was bardzo o wsparcie w obronie Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II w Toruniu. To muzeum jest pomyślane tak, by pokazywać chętnym piękną chrześcijańską historię naszej Ojczyzny, bo historia to „magistra vitae”, nauczycielka życia. Przez tę historię odwiedzających muzeum przeprowadzać będzie największy z naszego rodu, wielki Polak, uczony, pasterz i wielki święty – Jan Paweł II. Muzeum jest zorganizowane według umowy o współprowadzeniu Fundacji „Lux Veritatis” i ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
Takich muzeów i podmiotów kultury w Polsce jest wiele. Pierwszym, które powstało, jeszcze za czasów rządu komunistów, to Muzeum POLIN – Historii Żydów w Polsce. I żaden z tych podmiotów nie jest gnębiony przez rządzących, tak jak nasz przypadek.
Chwała Panu, że są takie muzea. Nam zatrzymali na samym finiszu realizację wystawy stałej. Cały czas nas nękają ci, którzy likwidują wiele ważnych dziedzin dla naszego narodu, dla istnienia państwa. Chcą zlikwidować także to ważne muzeum. Czy dlatego, że to Jan Paweł II ma przeprowadzać zwiedzających przez nasze dzieje? Czy nie dlatego, że chodzi o pamięć o naszej Ojczyźnie? Bo wiemy, że naród, który nie pamięta przeszłości ginie i nie ma przyszłości, jak uczył nas św. Jan Paweł II.
Czy dlatego, że chodzi w nim o budowanie naszej tożsamości? Odpowiedź nasuwa się sama. Kochani, nie pozwólcie zniszczyć tego muzeum. Nie pozwalajcie na niszczenie wielu ważnych dla Polski dziedzin. To działanie przeciw polskiej racji stanu. Presja ma sens.
Już jest 500 tysięcy podpisów, protestów wspierających istnienie muzeum. Prosimy o zbieranie tych podpisów dalej. Prosimy o pomoc wszystkich polskich patriotów: robotników, rolników, inteligencję, duchownych, katolików. Rozprowadzajcie w waszych środowiskach raport o bezzasadności zarzutów wobec Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II w Toruniu. Rozprowadzajcie ten raport w waszych wspólnotach, w parafiach.
Prosimy o zgłaszanie się po ten raport do Fundacji Nasza Przyszłość w Szczecinku od poniedziałku do piątku, w godzinach urzędowania. Telefon 094 373 11 60 oraz końcówki 61 i 62. Kochani rodacy, pilnujmy tego, co polskie. Pilnujmy tego, co katolickie.
Nie bądźmy obojętni. Nie mów, że nie ja. Tu chodzi o wielkie sprawy, tu chodzi o Ojczyznę.
Nie bądźmy obojętni wobec tego, co polskie i katolickie. Nie stójmy z boku.
Wzór tego protestu, o którym mówię, można znaleźć na portalu Radia Maryja – radiomaryja.pl. Rozprowadzajcie, kopiujcie, dawajcie w swoich środowiskach. I kopie wysyłajcie również do nas. Wysyłajcie do Muzeum „Pamięć i Tożsamość”, Toruń, ulica Starotoruńska. Dlaczego tu do muzeum też? Bo chcemy wiedzieć, ile jest tych protestów. Chcemy znać prawdę. Nie możemy liczyć na prawdę ze strony rządzących.
aja/PAP, Radio Maryja.pl
