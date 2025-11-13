Prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego byłego szefa MS i posła Zbigniewa Ziobry. O skierowaniu wniosku poinformował rzecznik neo-Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak.
Jak przekazał prok. Nowak, „prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy wobec podejrzanego Zbigniewa Z.”. Wniosek trafił do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa.
Konieczność zastosowania tymczasowego aresztowania wynika z zachodzącej w sprawie uzasadnionej obawy ucieczki lub ukrycia się, obawy bezprawnego utrudniania postępowania, a nadto z realnej groźby wymierzenia surowej kary
— poinformowała neo-PK.
Uchylenie immunitety Zbigniewowi Ziobrze
W ostatni piątek 7 listopada Sejm uchylił immunitet posłowi Zbigniewowi Ziobrze w odniesieniu do wszystkich 26 zarzutów, które chce mu postawić neo-Prokuratura Krajowa, w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości. W odrębnym 27. głosowaniu Sejm wyraził zgodę na zatrzymanie i ewentualne tymczasowe aresztowanie posła.
Wówczas, jeszcze tego samego dnia wieczorem, prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu Ziobrze zarzutów oraz postanowienie o jego zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu do siedziby Prokuratury Krajowej. Wykonanie postanowienia o zatrzymaniu powierzono funkcjonariuszom ABW.
Funkcjonariusze ustalili, że podejrzany przebywa obecnie na Węgrzech, wobec czego nie udało się go zatrzymać
— przekazał prok. Nowak.
Jak przypomniał rzecznik PK w wydanym komunikacie, zgodnie z Regulaminem urzędowania sądów powszechnych, „jeżeli przesłuchanie podejrzanego przed zastosowaniem środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania jest niemożliwe z powodu jego ukrywania się lub jego nieobecności w kraju, posiedzenie przeprowadza się nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia wpływu wniosku”.
Rzekoma troska prokuratury o zdrowie Ziobry
Jeśli będzie zachodziło poważne niebezpieczeństwo dla zdrowia lub życia Zbigniewa Ziobry, prokurator natychmiast zwolni go z zatrzymania, odstąpi od tymczasowego aresztowania – podkreślił rzecznik neo-PK prok. Przemysław Nowak.
Nowak podkreślił w trakcie konferencji, że prokurator „nie będzie kontynuował wnioskowania o tymczasowe aresztowanie, czy nie będzie kontynuował zatrzymania i stosowania tego środka, jeżeli jakikolwiek materiał dowodowy wykaże, że jego (Zbigniewa Ziobry) zdrowie na to nie pozwala”.
Chciałbym to bardzo wyraźnie podkreślić. Jeśli będzie zachodziło poważne niebezpieczeństwo dla jego zdrowia lub życia, prokurator natychmiast zwolni go z zatrzymania, odstąpi od tymczasowego aresztowania
— mówił Nowak.
Podkreślił jednak, że musi to wynikać z materiału dowodowego, „a nie na przykład z oświadczeń medialnych samego podejrzanego”. Jak dodał, na ten moment z posiadanej przez prokuraturę opinii, która „wymaga uzupełnienia, poprzez bezpośrednie zbadanie podejrzanego wynika, że stan Ziobry jest „dobry i może on brać udział w czynnościach procesowych”.
W sytuacji, gdy będzie zatrzymany, pierwszym krokiem będzie zlecenie jego przebadania przez odpowiedniego lekarza (…). Odstąpimy od tymczasowego aresztowania, jeśli zdrowie na to nie będzie pozwalać
— zaznaczył.
Jak mówił, jest to tak zwana przesłanka negatywna, która obliguje prokuratora do odstąpienia od tymczasowego aresztowania.
Europejski Nakaz Aresztowania
Rzecznik neo-PK był również pytany, kiedy może zostać wydany Europejski Nakaz Aresztowania (ENA) wobec Ziobry. Prok. Nowak przypomniał, że najpierw sąd musiałby się zgodzić na wniosek prokuratury o tymczasowy areszt polityka.
Jak tłumaczył prok. Nowak, po takiej zgodzie prokurator mógłby wszcząć poszukiwanie Ziobry listem gończym.
Następnie prokurator musiałby ponownie wnioskować o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania. Czyli tutaj są dwa elementy z udziałem sądu
— powiedział rzecznik neo-PK.
Dopytywany, kiedy taki wniosek o ENA do sądu mógłby być zrealizowany, rzecznik neo-PK odpowiedział, że „teoretycznie w dniu, gdy sąd zgodzi się na areszt, hipotetycznie byłaby możliwość wniosku prokuratora o wydanie ENA”.
To jest moja ocena, ale ta przesłanka do ścigania za pomocą ENA jest już zrealizowana, czyli podejrzenie przebywania za granicą
— dodał prok. Nowak
