„Tak, jak mówiłem, Polska nie będzie przyjmować migrantów w ramach Paktu Migracyjnego. Ani płacić za to. To już decyzja. Robimy, nie gadamy!” - napisał premier Donald Tusk. Teraz Demagog jednoznacznie demaskuje kłamstwo szefa rządu.
Przypomnijmy, Komisja Europejska ogłosiła decyzję ws. paktu migracyjnego, którą politycy koalicji 13 grudnia, w tym premier Donald Tusk ogłosili jako sukces dla Polski. Nie zwrócili jednak uwagi na kwestię pewnego warunku. „Bułgaria, Czechy, Estonia, Chorwacja, Austria i Polska zmagają się z poważną sytuacją migracyjną i będą mogły wystąpić o pełne lub częściowe zwolnienie z relokacji migrantów na nadchodzący rok w ramach unijnego paktu azylowo-migracyjnego” – poinformowała bowiem Komisja Europejska.
Każde z tych państw, jak podała Komisja, może wystąpić w tej sprawie do Rady UE. Decyzję Rada UE będzie musiała podjąć w głosowaniu większością kwalifikowaną. Jeśli tak się stanie, wyłączenie będzie obowiązywać na rok.
Tak, jak mówiłem, Polska nie będzie przyjmować migrantów w ramach Paktu Migracyjnego. Ani płacić za to. To już decyzja. Robimy, nie gadamy!
— napisał tymczasem 11 listopada Donald Tusk na platformie X.
Wczoraj wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk poinformował dziennikarzy w Brukseli, że wniosek Polski o pełne zwolnienie z mechanizmu solidarnościowego w pakcie migracyjno-azylowym dotarł do Komisji Europejskiej. Czekamy na jego zatwierdzenie - powiedział.
Jak sytuacja wygląda naprawdę?
Teraz Demagog stanowczo podkreśla, że wpis szefa rządu z 11 listopada to fałsz.
Komisja Europejska uruchomiła pierwszy roczny cykl zarządzania migracją i zaproponowała tzw. pulę solidarnościową – czyli zbiór zobowiązań państw członkowskich. Komisja nie uznała Polski za kraj znajdujący się pod presją migracyjną, lecz ze „znaczącą sytuacją migracyjną”. Możemy dopiero złożyć wniosek o częściowe lub całkowite zwolnienie z dokładania się do puli. Ostateczną decyzję podejmie Rada Unii Europejskiej, po ocenie Komisji
— wyjaśniono.
Jak wyjaśnił unijny komisarz ds. migracji Magnus Brunner: „Polska może zwrócić się do Rady o całkowite lub częściowe zwolnienie z obowiązku solidarności, a Rada podejmie decyzję w tej sprawie”. Komisarz nie stwierdził więc, że już zapadła decyzja w sprawie zwolnienia Polski z wkładu do puli solidarnościowej. Dlatego wypowiedź Donalda Tuska oceniamy jako fałsz
— dodał Demagog.
„Demagog nokautuje Donalda Tuska”
Analiza Demagoga w sprawie słów szefa polskiego rządu wywołała cięte komentarze w mediach społecznościowych.
Wszystko, co robi ten rząd, jest oparte na fałszu. A Tusk jest arcykapłanem kłamstwa i manipulacji
— podkreślił Mateusz Morawiecki, wiceprezes PiS, szef EKR i były premier.
Demagog nokautuje Donalda Tuska. Niby nic nowego, ale warto odnotować
— wskazał Błażej Poboży, doradca prezydenta Karola Nawrockiego.
Donald Tusk = FAŁSZ
— dodał Arkadiusz Mularczyk, europoseł PiS.
Bez komentarza
— napisał Jacek Łęski, dziennikarz Telewizji wPolsce24.
CZYTAJ WIĘCEJ:
— Gra pozorów czy rzeczywiste działanie? MSWiA złożyło do Komisji Europejskiej wniosek o „pełne zwolnienie” z paktu migracyjnego
— Farsa w sprawie paktu migracyjnego! Jarosław Kaczyński: Nic nowego. Jesteśmy zdani na łaskę Brukseli. Tak będzie co roku
— TYLKO U NAS. Rząd mydli oczy Polakom ws. paktu migracyjnego. Szydło: Tusk zawsze opowiada, czego oczekuje aktualnie opinia publiczna
tt/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/745635-nawet-demagog-jednoznacznie-demaskuje-klamstwo-premiera
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.