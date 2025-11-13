Lider Polski 2050 Szymon Hołownia powiedział dzisiaj, że - jeśli zostanie zgłoszony na wicemarszałka Sejmu - chętnie podejmie się tej funkcji. Przekonywał również, że Polska 2050 otrzyma w najbliższym czasie stanowisko wicepremiera.
Hołownia podpisał dziś rezygnację ze stanowiska marszałka Sejmu; poinformował, że jego decyzja wchodzi w życie 18 listopada.
Co kombinuje Hołownia?
Podczas dzisiejszej konferencji prasowej pytany był m.in. o to, czy Polska 2050 otrzyma stanowisko wicemarszałka Sejmu i wicepremiera. Hołownia zapewnił, że dojdzie do tego „w najbliższym czasie”.
Umówiliśmy się bardzo jasno, że jeżeli dojdzie do tej zmiany, którą przewiduje umowa koalicyjna, a więc Polska 2050 straci funkcję marszałka Sejmu, będzie miała funkcję wicepremiera i będzie miała funkcję wicemarszałka
— powiedział.
Myśmy się umówili na pewne rzeczy, te pewne rzeczy są oczywiste dla nas wszystkich. Nie musicie nas dopytywać co pięć minut
— dodał.
Hołownia oświadczył także, że - jeżeli zostanie zgłoszony przez posłów na stanowisko wicemarszałka Sejmu - „chętnie się tej funkcji podejmie”.
