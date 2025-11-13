Nieoczekiwany zwrot akcji. Szymon Hołownia nie wyklucza, że zostanie wicemarszałkiem Sejmu. "Chętnie się tej funkcji podejmę"

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Szymon Hołownia / autor: PAP/Marcin Obara
Szymon Hołownia / autor: PAP/Marcin Obara

Lider Polski 2050 Szymon Hołownia powiedział dzisiaj, że - jeśli zostanie zgłoszony na wicemarszałka Sejmu - chętnie podejmie się tej funkcji. Przekonywał również, że Polska 2050 otrzyma w najbliższym czasie stanowisko wicepremiera.

Hołownia podpisał dziś rezygnację ze stanowiska marszałka Sejmu; poinformował, że jego decyzja wchodzi w życie 18 listopada.

Co kombinuje Hołownia?

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej pytany był m.in. o to, czy Polska 2050 otrzyma stanowisko wicemarszałka Sejmu i wicepremiera. Hołownia zapewnił, że dojdzie do tego „w najbliższym czasie”.

Umówiliśmy się bardzo jasno, że jeżeli dojdzie do tej zmiany, którą przewiduje umowa koalicyjna, a więc Polska 2050 straci funkcję marszałka Sejmu, będzie miała funkcję wicepremiera i będzie miała funkcję wicemarszałka

— powiedział.

Myśmy się umówili na pewne rzeczy, te pewne rzeczy są oczywiste dla nas wszystkich. Nie musicie nas dopytywać co pięć minut

— dodał.

Hołownia oświadczył także, że - jeżeli zostanie zgłoszony przez posłów na stanowisko wicemarszałka Sejmu - „chętnie się tej funkcji podejmie”.

CZYTAJ TEŻ:

To koniec! Hołownia po 2 latach żegna się z laską marszałkowską. Podpisał dziś rezygnację ze stanowiska marszałka Sejmu

Ostatnie posiedzenie Sejmu marszałka Hołowni: „Konstytucji nie mam przy sobie, bo bym się rozbeczał”; „Chcę, żebyście trzymali kciuki”

Cios w Hołownię? Petru promuje swoją kandydaturę na szefa Polski 2050: Musimy przejść z etapu wodzowskiego na demokratyczny

maz/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych