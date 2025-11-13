Jest nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków i trybu obejmowania oraz zwalniania lokali przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe. Dotychczas rozporządzenie to zapewniało prezydentowi, premierowi oraz marszałkom Sejmu i Senatu prawo do darmowego mieszkania służbowego. W myśl nowego projektu grono najważniejszych osób w państwie, którym przysługuje darmowe mieszkanie na czas pełnienia obowiązków, zostało poszerzone o wicepremierów i ministrów. Wywołało to falę krytyki wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości.
„Przerażająca pazerność ekipy Tuska”
Sprawę nagłośnili politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy nie kryją oburzenia.
Przerażająca pazerność ekipy Tuska. Zgodnie z nowym rozporządzeniem premiera, rozszerza się katalog osób uprawnionych do bezpłatnego korzystania z państwowych mieszkań! Za lokum dla wicepremierów i ministrów zapłaci społeczeństwo. Uśmiechnięci?
— zapytał Mariusz Kamiński, europoseł PiS i były szef MSWiA.
Właśnie premier rozwiązał problemy mieszkaniowe Polaków. A nie przepraszam, dotyczy to tylko jego ministrów, którym przyznał nieodpłatnie mieszkania
— podkreślił Waldemar Buda, europoseł PiS.
To powinien być game changer: Tusk dał właśnie UKRYTĄ PODWYŻKĘ swoim ministrom i wice. Teraz za ich mieszkania w Warszawie będziemy płacić my wszyscy, z budżetu! Co miesiąc przytulą parę tysięcy. Złodzieje!
— zaznaczył prof. Piotr Gliński, były minister kultury i dziedzictwa narodowego.
Ze spraw średnio ważnych: darmowe mieszkania dla ministrów stały się faktem. Nie będę z tego powodu robił cyrku, ale pamiętam, jak ówcześni posłowie opozycji z KO robili histerię i kontrole w KPRM, ponieważ te lokale były wynajmowane np. byłym ministrom - oczywiście odpłatnie
— dodał Łukasz Schreiber, poseł PiS.
„Mieszkanie na start”, ułatwienia w budowie mieszkań na wynajem, reforma zasad kredytowania czy zwiększenie dostępności mieszkań dla osób z niepełnosprawnościami - to niektóre z propozycji ze 100 konkretów na 100 dni. Tylko jedno z tych rozwiązań, czyli „Mieszkanie na start” jest w trakcie procesu legislacyjnego, ale nie weszło jeszcze w życie. Pozostałe mają status niezrealizowanych.
