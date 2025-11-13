W tegorocznym Marsz Niepodległości wzięło udział według organizatorów 300 tys. osób, a nawet Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa, które można podejrzewać o zaniżanie liczby uczestników, naliczyło się w nim 100 tys. osób. Podczas Marszu prezentowano m.in. transparent o treści: „Polska dziś się upomina: zwrócić Tuska do Berlina!”. Najwyraźniej dotknęło to Donalda Tuska, bo postanowił zamieścić na platformie X odnoszący sie do tego wpis, przy okazji pośrednio uderzając generalnie w uczestników Marszu Niepodległości. Jego komentarz wywołał burzę w sieci.
To, że na marszu partie posłów Mentzena, Wiplera, Brauna i Fritza wysyłały mnie do Berlina, było nawet zabawne. Mniej zabawne jest to, że dla maszerujących wrogami były Zachód, Unia Europejska i Ukraina, nie Rosja. A ponurym żartem jest to, że na ich czele szedł prezydent RP
— napisał na platformie X Donald Tusk.
Burza w sieci
Na złośliwy wpis Donalda Tuska odpowiedziało wiele osób na platformie X. Przy okazji widać, że lider PO jest najwyraźniej przejęty tym, że wiele działań Koalicji 13 grudnia jest skutecznie blokowanych przez głowę państwa.
Pan Prezydent RP - Karol Nawrocki
— zaznaczył Bogdan Rzońca, europoseł PiS.
Kiedy był czas na odstraszanie i powstrzymywanie Rosji - Pan się do niej przymilał. Kiedy był czas na wzmacnianie sił zbrojnych, Pan populistycznie likwidował jednostki i ograniczał liczebność armii. Kiedy trzeba było na Rosje nakładać sankcje, to Pańscy ludzie podpisywali długoletnie kontrakty z Gazpromem. A Pańska polityczna patronka przesyłała Putinowi MILIARDY euro za gaz. To z tych środków finansuje on dziś swoją wojnę przeciwko nam wszystkim. To nie był ponury żart. To była rzeczywistość Pańskich rządów
— podkreślił Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP.
Wyglądają jak kumple!
— napisał Michał Urbaniak, poseł Konfederacji, załączając zdjęcie z Donalda Tuska z Władimirem Putinem na molo w Sopocie.
Ponurym żartem jest premier-żart, kierujący rządem-żart, popieranym przez koalicję-żart
— stwierdził Stanisław Janecki, dziennikarz portalu wPolityce.pl, Telewizji wPolsce24 i tygodnika „Sieci”.
Czy taki ponury ten żart? Niektórzy mówią, że to typowo niemieckie poczucie humoru
— napisał Piotr Gursztyn, dziennikarz Telewizji wPolsce24 i tygodnika „Sieci”.
To tylko jeden z wielu transparentów antyrosyjskich, który się pojawił na Marszu
— ocenił Bartłomiej Górka, użytkownik X.
Wiadomo, w końcu przyśpiewki „ruska ku*wa aea ea o” definitywnie wskazują na wielką miłość do Putina. A co najzabawniejsze, to w wypadku faktycznej wojny z Rosją to właśnie uczestnicy Marszu by za Polskę walczyli - a Pana ekipa gnałaby na złamanie karku na zachód…
— napisał Adam Czarnecki, inicjator akcji „Stoimy za CPK”.
Co ze służbą zdrowia i deficytem? Kobiety nie chcą rodzic na SOR-ach. To nas interesuje. Nie wojna polityczna
— podkreśliła Agata Jagodzińska, przewodnicząca Związkowej Alternatywy w Krajowej Administracji Skarbowej.
Żartem to jest, że premier nie bierze udziału w obchodach państwowych
— zaznaczyła Marta, użytkowniczka X.
Panie Premierze, nie może Pan udawać że zagrożenie jest tylko i wyłącznie z jednej strony. Rosja jest zagrożeniem fizycznym, jednak UE jest zagrożeniem równie istotnym jeżeli chodzi o naszą suwerenność i niepodległość. Te dwa czynniki są nierozerwalne od wieków, zmieniają się tylko narzędzia
— napisał Jakub Rybak, użytkownik X.
Ponurym żartem jest to, że tworzysz Czarzasty, członek PZPR zostanie marszałkiem Sejmu
— ocenił Wojt, użytkownik X.
Kiedy wreszcie popelni Pan wpis, że list gończy z Moskwy za Prezydentem jest dla zmylenia opinii publicznej?
— napisał Daniel, użytkownik X.
CZYTAJ TAKŻE:
— Co za absurd! Policja chce, by Mentzen stracił immunitet i odpowiedział za… odpalenie racy. Przesłuchiwani są świadkowie, zbierane dowody
— Organizatorzy Marszu Niepodległości protestują przeciw zakazowi rac 11 listopada: To próba zepsucia Święta Niepodległości przez rząd
— „Jeden naród, silna Polska”. Prezydent Karol Nawrocki z biało-czerwoną flagą na ramieniu dołączył do Marszu Niepodległości!
tkwl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/745629-tusk-atakuje-uczestnikow-marszu-niepodleglosciburza-w-sieci
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.