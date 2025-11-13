WIDEO

Sprzeczka Brauna z wiceszefową PE. "Reichsführerin von der Leyen powinna zostać umieszczona w domu wariatów". Wyłączono mu mikrofon

  • Polityka
  • opublikowano:
Sprawdź Grzegorz Braun / autor: PAP/EPA/OLIVIER HOSLET/X
Grzegorz Braun / autor: PAP/EPA/OLIVIER HOSLET/X

Europoseł Grzegorz Braun przemawiał w Parlamencie Europejskim i w dosadnych słowach odniósł się do polityki dekarbonizacji przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, nazywając ją „reichsführerin”. W związku z tymi słowami zareagowała prowadząca obrady wiceprzewodnicząca PE Pina Picierno, która po krótkiej sprzeczce z polskim politykiem wyłączyła mu mikrofon.

Grzegorz Braun w mocnych słowach podsumowywał politykę szefowej KE Ursuli von der Leyen.

Słyszeliście, jak pani reichsführerin von der Leyen po raz kolejny wyraziła przekonanie, że  przez szaloną politykę dekarbonizacji, to dewastacja i ubóstwo, ona naprawdę zmienia temperatury na całym kontynencie. Myśli, że jest jakimś zaklinaczem deszczu, jakimś czarodziejem. Jest niebezpieczna. Powinna zostać umieszczona w jakimś domu wariatów zamiast… to jest moja polityczna diagnoza i rekomendacja

— mówił Braun.

Sprzeczka z Picierno

W tym momencie prowadząca obrady wiceprzewodnicząca PE, włoszka Pina Picierno z Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów, przerwała Grzegorzowi Braunowi.

Nie wolno panu obrażać tej osoby. Chciałabym przywołać pana do porządku i używać odpowiedniego języka w tej Izbie. W przeciwnym razie wyłączę mikrofon

— ostrzegła.

Pani przewodnicząca, jeszcze raz, nie mogłem usłyszeć tłumaczenia

— powiedział Braun.

Mówiłam, że albo niech pan używa odpowiedniego języka w tej sali, albo wyłączę mikrofon. Nie można obrażać ludzi w tej instytucji w sposób, jaki pan to robi. Proszę o zabranie głosu, ale niech pan używa odpowiedniego języka

— powtórzyła Picierno.

Proszę, pani przewodnicząca, o poradę, które konkretne słowo, którego użyłem, jest nieodpowiednie

— zaznaczył polski europoseł.

Nazwał pan przewodniczącą von der Leyen nazistką. To niedopuszczalne i niemożliwe

— podkreśliła wiceszefowa PE.

Odniosłem się do jej stanowiska tutaj. Nazywam ją reichsführerin von der Leyen, ponieważ to jest sposób, w jaki nadużywa superwładzy, które jej daliście, co jest złe

— oświadczył Grzegorz Braun.

Dobrze, odłączam mikrofon

— skwitowała Pina Picierno.

maz/X

