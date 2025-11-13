Europoseł Grzegorz Braun przemawiał w Parlamencie Europejskim i w dosadnych słowach odniósł się do polityki dekarbonizacji przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, nazywając ją „reichsführerin”. W związku z tymi słowami zareagowała prowadząca obrady wiceprzewodnicząca PE Pina Picierno, która po krótkiej sprzeczce z polskim politykiem wyłączyła mu mikrofon.
Grzegorz Braun w mocnych słowach podsumowywał politykę szefowej KE Ursuli von der Leyen.
Słyszeliście, jak pani reichsführerin von der Leyen po raz kolejny wyraziła przekonanie, że przez szaloną politykę dekarbonizacji, to dewastacja i ubóstwo, ona naprawdę zmienia temperatury na całym kontynencie. Myśli, że jest jakimś zaklinaczem deszczu, jakimś czarodziejem. Jest niebezpieczna. Powinna zostać umieszczona w jakimś domu wariatów zamiast… to jest moja polityczna diagnoza i rekomendacja
— mówił Braun.
Sprzeczka z Picierno
W tym momencie prowadząca obrady wiceprzewodnicząca PE, włoszka Pina Picierno z Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów, przerwała Grzegorzowi Braunowi.
Nie wolno panu obrażać tej osoby. Chciałabym przywołać pana do porządku i używać odpowiedniego języka w tej Izbie. W przeciwnym razie wyłączę mikrofon
— ostrzegła.
Pani przewodnicząca, jeszcze raz, nie mogłem usłyszeć tłumaczenia
— powiedział Braun.
Mówiłam, że albo niech pan używa odpowiedniego języka w tej sali, albo wyłączę mikrofon. Nie można obrażać ludzi w tej instytucji w sposób, jaki pan to robi. Proszę o zabranie głosu, ale niech pan używa odpowiedniego języka
— powtórzyła Picierno.
Proszę, pani przewodnicząca, o poradę, które konkretne słowo, którego użyłem, jest nieodpowiednie
— zaznaczył polski europoseł.
Nazwał pan przewodniczącą von der Leyen nazistką. To niedopuszczalne i niemożliwe
— podkreśliła wiceszefowa PE.
Odniosłem się do jej stanowiska tutaj. Nazywam ją reichsführerin von der Leyen, ponieważ to jest sposób, w jaki nadużywa superwładzy, które jej daliście, co jest złe
— oświadczył Grzegorz Braun.
Dobrze, odłączam mikrofon
— skwitowała Pina Picierno.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/745627-sprzeczka-brauna-w-pe-reichsfuhrerin-von-der-leyen
