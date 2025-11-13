„Czy kiedykolwiek spotykał się z Rubcowem? O jakim ważnym hiszpańskim dziennikarzu mówił? Jaki był charakter jego relacji z białoruskim szpiegiem Szmydtem?” - takie pytania do ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka skierował poseł PiS Michał Woś na konferencji prasowej z Marcinem Warchołem.
Michał Woś wskazał, że „9 listopada w mediach społecznościowych ukazał się film z ministrem Żurkiem, wówczas sędzią, gdzie w wywiadzie z 2016 mówi, że miał telefon od ważnego hiszpańskiego dziennikarza”.
Wczoraj w MS pojawił się ten sam wątek i pytanie o ten telefon. Jak wszyscy wiemy, wśród hiszpańskich dziennikarzy było nazwisko Pablo Gonzaleza. Jak się później okazało - szpieg, oficer GRU - Rubcow, który na lotnisku w Moskwie był osobiście witany przez Putina
— mówił poseł PiS.
Żurek spotykał się z Rubcowem?
Przypomniał, że „kiedy dziennikarze wczoraj zapytali o tego dziennikarza, zobaczyliśmy roztrzęsionego Żurka, wręcz grożącego dziennikarzom pozwami”.
To rodzi bardzo poważne pytania, bo wczoraj nie padło na konferencji twarde „nie”. Co padło ze strony pana Żurka? „Jeśli są dowody, to pokażcie”, „jeśli miałem kontakt z Rubcowem, to ja się do tego odniosę”, „pokażcie, co wiecie, a ja coś o tym powiem”, każdy prawnik widzi, że coś na rzeczy jest
— zaznaczył.
Chcemy publicznie postawić kilka pytań. Konkretne pytania do Waldemara Żurka. Niech odpowie, czy kontaktował się kiedykolwiek z Rubcowem, czy nie. Niech publicznie Waldemar Żurek potwierdzi albo zaprzeczy, czy ten znany, ważny hiszpański dziennikarz w 2016, który się z nim kontaktował, to był Rubcow, czy kto inny, jeśli kto inny, niech poda konkretne nazwiska
— mówił Michał Woś.
Jaki był charakter jego relacji z białoruskim szpiegiem Szmydtem?
— dodał polityk.
Warchoł: „Oczekujemy odpowiedzi”
Marcin Warchoł wskazał, że „w sytuacji, w której dochodzi do tego, że białoruski agent, zdrajca Tomasz Szmydt opowiada we wschodnich mediach o tym, że spotykał się z Waldemarem Żurkiem, także ustalali inne wyjścia, żeby nikt się o tym nie dowiedział, żeby ich nie powiązać ze sobą, że Waldemar Żurek miał się obawiać polskich służb, w szczególności CBA - jest cisza”.
Dlaczego w tej sprawie wciąż nie ma śledztwa? Dlaczego nie zostały zabezpieczone komputery i telefony Waldemara Żurka? Dlaczego wciąż nie ma wniosku o areszt Żurka? To nie chodzi już o prywatne sprawy poszczególnych ministrów, to chodzi o bezpieczeństwo wszystkich Polaków
— podkreślił poseł PiS.
Dlatego odpowiedzi na te pytania, czy był sprawdzany przez służby Waldemar Żurek, czy ma poświadczenie bezpieczeństwa osobowego, czy był weryfikowany, czy służby dokonywały sprawdzenia jego relacji, jego kontaktów? Te pytania dziś stawiamy i oczekujemy odpowiedzi
— dodał Marcin Warchoł.
Żurek zaprzecza
W Poznaniu Żurek był pytany o zarzuty polityków PiS, że miał mieć kontakty z Pawłem Rubcowem - pracującym dla rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU, który podawał się za dziennikarza hiszpańskiego o nazwisku Pablo Gonzalez. W ubiegłym roku Rubcow został zwolniony z polskiego aresztu w ramach wymiany więźniów między krajami Zachodu a Rosją. Rubcow vel Gonzalez działał m.in. w Polsce, wykorzystując status dziennikarza do zbierania informacji w Ukrainie dla rosyjskich służb specjalnych.
Można powiedzieć, że tak się często bronią przestępcy: obrzucają błotem wszystkich dookoła. Ja nie chcę tego komentować, my po prostu robimy swoje
— odpowiedział Żurek.
Dodał też, że nie zna Rubcowa.
Nie miałem kontaktu z człowiekiem o takim nazwisku
— mówił. Dodał, że w czasie „kryzysu praworządnościowego” w Polsce rozmawiał z różnymi zagranicznymi dziennikarzami, m.in. z hiszpańskiego dziennika, ale to nie była ta osoba.
Mam na pewno numer telefonu do dziennikarza czy dziennikarki, tego nie wiem, trzeba by sprawdzić - z największego dziennika hiszpańskiego, ale z tego, co wiem, to nie był ten pan
— dodał.
CZYTAJ WIĘCEJ:
— Żurek i Rubcow? Romanowski zawiadomił prokuraturę. „Dotyczy działalności na rzecz obcego wywiadu poprzez prowadzenie dezinformacji”
— Żurek kontaktował się z Rubcowem? Padają pytania w sieci. Szefowa KRS: „To powinno być porządnie zbadane”
— Żurek odgraża się ws. Rubcowa. „Koledzy Ziobry się wystraszyli”; „Pudło panowie”; „To Zbyszek podaje sobie ręce z Orbanem”
tt/X/PiS
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/745625-zurek-spotykal-sie-z-rubcowem-politycy-pis-zadaja-wyjasnien
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.