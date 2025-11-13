Szymon Hołownia, lider Polski 2050, podpisał dziś rezygnację z funkcji marszałka Sejmu - poinformowała Kancelaria Sejmu. Wybór nowego marszałka ma nastąpić na kolejnym posiedzeniu izby, tj. 18 listopada.
O podpisaniu przez Hołownię rezygnacji Kancelaria Sejmu poinformowała na platformie X.
Zgodnie z umową koalicyjną, od 14 listopada do końca kadencji funkcję marszałka Sejmu przejąć miał współprzewodniczący Nowej Lewicy i obecny wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
Wybór na kolejnym posiedzeniu Sejmu
Jednak w zeszłym tygodniu Hołownia poinformował, że wspólnie z Czarzastym podjął decyzję, by wybór nowego marszałka odbył się na kolejnym posiedzeniu Sejmu, które rozpoczyna się 18 listopada o godz. 11.
Tutaj drobny niuans, który się pojawił, czyli taki, że następny Sejm musimy zrobić czterodniowy, czyli 18, 19, 20 i 21 listopada. I tutaj z panem marszałkiem Włodzimierzem Czarzastym podejmiemy decyzję, czy ta zmiana ma się dokonać 18 listopada, czyli jeżeli złożę rezygnację 13 listopada, a złożę ją 13, zgodnie z umową koalicyjną, wypełniając jej zapisy, to czy wybór dokona się na samym początku posiedzenia, czyli 18, czy drugiego dnia posiedzenia 19, a ja bym jeszcze wtedy to posiedzenie otwierał
— powiedział Hołownia na konferencji prasowej.
Hołownia przekazał podczas briefingu, że pełniący obowiązki marszałka Czarzasty we wtorek o godz. 8.30 zwoła posiedzenie Prezydium Sejmu, na którym jego członkowie wyznaczą termin zgłaszania kandydatur na stanowisko marszałka Sejmu; upłynie on o godzinie 10.30 tego samego dnia. Hołownia dodał, że nie będzie brał udziału w tych spotkaniach.
O godz. 9 natomiast, w międzyczasie, zaraz po tym, jak oni zaczną obrady, będzie posiedzenie Konwentu Seniorów w celu zaopiniowania, uzupełnienia porządku dziennego o punkt obejmujący wybór marszałka. (…) O godz. 11 otwarcie posiedzenia Sejmu, o 11.05 - przystąpienie do punktu wybór marszałka Sejmu. Od 11.05 do 11.20 prezentacja kandydatur. Wnioskodawca będzie miał 15 minut na prezentację kandydatur, następnie dyskusja (…) i następnie głosowanie, które jest przewidziane na około 11.45.
— przekazał Hołownia.
Jak wskazał, później, jeśli zostanie wybranie marszałek, o godz. 13 wybierani będą wicemarszałkowie.
Jeżeli marszałek Czarzasty zostanie marszałkiem, to będą dwa wakaty na stanowiskach wicemarszałków. Sejm na początku kadencji uchwalił na „sztywno” liczbę wicemarszałków - jedno miejsce jest wakujące, bo nie obsadził go do tej pory PiS.(…) W związku z powyższym będzie możliwość zgłoszenia dwóch kandydatur
— podkreślił. Jak dodał, cała procedura - jeśli przejdzie pomyślnie - ma zakończyć się około godziny 13 lub 14.
Płynne przekazanie obowiązków
Hołownia podkreślił podczas ostatniej konferencji w roli marszałka Sejmu, że jego podstawowym zadaniem, z którego starał się wywiązać, było zapewnienie stabilności państwu, „nie tej czy innej koalicji, nie tej czy innej partii politycznej”. Jak mówił, dlatego zaprzysiągł Karola Nawrockiego na Prezydenta RP, bo taki był jego obowiązek, bo „państwo jest czymś więcej niż partią polityczną, partia to coś więcej niż partia”.
Zadeklarował, że chce przekazać w jak najbardziej płynny sposób obowiązki marszałka Sejmu następcy wskazanemu w umowie koalicyjnej - Włodzimierzowi Czarzastemu.
Nie dlatego, że to łatwy dla mnie proces, bo znacie mnie, jestem szczery i to nie jest łatwy dla mnie proces, ale dlatego, że się do tego zobowiązaliśmy. (…) Że tak to powinno wyglądać, że jeżeli do czegoś się zobowiązujemy, to to wypełniamy
— zaznaczył Hołownia.
Oświadczył, że zrobi wszystko, żeby jego następca jak najpłynniej wszedł w wypełnianie swoich obowiązków, gdyż - jak wskazał - Polsce jest potrzebna stabilność.
Hołownia wymienił też swoje osiągnięcia jako marszałka Sejmu. Podkreślił, że dbał o to, żeby wszyscy posłowie mieli równe prawa i że jako pierwszy marszałek zaczął zapraszać koła poselskie na Konwenty Seniorów.
Jestem z tego dumny, że dopuszczałem opozycję do głosu. (…) To jest jedno z podstawowych praw demokracji
— zaznaczył. Zwrócił też uwagę na otwarcie Sejmu na zwiedzających i wprowadzenie konsultacji społecznych projektów ustaw.
Wyraził nadzieję, że zostawia po sobie Sejm bardziej stabilny.
Zajmowaliśmy się tutaj budowaniem, cementowaniem, naprawianiem fundamentów tej instytucji polskiego państwa. Niezależnie od tego, kto będzie marszałkiem, niezależnie od tego, jaka będzie większość, państwo musi działać, bo jest państwem wszystkich nas
— powiedział Hołownia.
Jednocześnie przyznał, że za jego urzędowania nie udało się uregulować m.in. kwestii tzw. kilometrówek ani badania alkomatem posłów podejrzanych o nietrzeźwość podczas obrad Izby. Podziękował też swoim współpracownikom w Kancelarii Sejmu za współpracę.
Hołownia podsuwuje dwa lata swojego marszałkowania
Na stronie Sejmu opublikowano raport „Sejm bez barierek”, podsumowanie dwóch lat sprawowania urzędu marszałka Sejmu przez Szymona Hołownię. Wśród dokonań marszałka wymieniono m.in. większe otwarcie Sejmu na społeczeństwo i zlikwidowanie „sejmowej zamrażarki”.
Hołownia został wybrany przez Sejm na marszałka Izby 13 listopada 2023 r., na pierwszym posiedzeniu Sejmu X kadencji. W czwartek, 13 listopada, marszałek ma ogłosić rezygnację. 19 listopada Sejm wybierze marszałka na drugą kadencję. Zgodnie z umową koalicyjną, ma nim zostać Włodzimierz Czarzasty, współprzewodniczący Nowej Lewicy.
W podsumowaniu dwóch lat swojej pracy marszałek Hołownia wskazał, że symbolem początku nowej kadencji Sejmu było „spontaniczne usunięcie przez obywatelki i obywateli policyjnych barierek sprzed gmachu Sejmu”. Jak podkreślił, wypracowane zostały nowe możliwości odwiedzania Sejmu; przywrócono też możliwość zapisu na indywidualną wycieczkę po gmachu przy Wiejskiej, z której skorzystało niemal 20 tysięcy osób. Jak podał, od początku kadencji Sejm odwiedziło ponad 8 tysięcy grup i ponad 313 tysięcy zwiedzających.
Marszałek Hołownia podkreślił też, że dotrzymał obietnicy zlikwidowania tzw. „sejmowej zamrażarki”.
Przez pierwsze dwa lata tej kadencji do pierwszego czytania na plenarnym posiedzeniu Sejmu skierowałem 38 projektów ustaw złożonych przez kluby opozycyjne. Do „zamrażarki” nie chowałem także inicjatyw prezydenckich. Dla porównania – w ciągu całej poprzedniej kadencji ugrupowania opozycyjne mogły zaprezentować swoje projekty w Izbie zaledwie ośmiokrotnie
— zauważył Hołownia.
Poinformował, że Sejm obradujący pod jego przewodnictwem uchwalił do końca października 2025 roku 337 ustaw. Dodał, że aż 7 proc. ustaw uchwalonych przez obecny skład parlamentu nie weszło w życie na skutek decyzji Prezydenta RP.
