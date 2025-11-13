„Poznajesz ich? To oni odpalili race na Marszu Niepodległości” - grzmi w tytule artykułu nielegalnie przejęte przez obecne władze Polskie Radio 24. Publiczna rozgłośnia w likwidacji udostępniła zdjęcia osób, które odpaliły race podczas MN. Noszenia i używania wyrobów pirotechnicznych zakazał wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. Z kolei warszawska policja zamieściła w mediach społecznościowych skandaliczny komunikat: „Jeśli rozpoznajesz te osoby - zadzwoń!”, który po fali krytyki zdecydowano się „poprawić” i teraz na profilach KSP jedynie „zwraca się z prośbą o pomoc w identyfikacji osób przedstawionych na załączonych do komunikatów fotografiach”. „Tusk zamienia Polskę w państwo policyjne, gdzie każdy gest obywatela ma być pod lupą władzy a każdy kto się z nim nie zgadza, nawet w tak drobnej sprawie jak race, potencjalnym przestępcą” - skomentował na portalu X Maciej Wąsik, europoseł PiS i były wiceszef MSWiA.
Policja opublikowała zdjęcia osób, które - mimo zakazu - odpaliły race podczas Marszu Niepodległości.
JESLI ROZPOZNAJESZ TE OSOBY ZADZWON! Policjanci z Wydziału ds. Wykroczeń i Postępowań Administracyjnych Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII prowadzą postępowania w sprawach wykroczeń z art. 54 kw. w związku z par 1 Rozporządzenia Porządkowego Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 października 2025 roku w sprawie wprowadzenia zakazu noszenia, przemieszczania i używania wyrobów pirotechnicznych na terenie m. st. Warszawy w dniu 11 listopada 2025 roku
— głosił komunikat opublikowany w mediach społecznościowych (pisownia oryginalna).
„Państwo policyjne”
Skąd czas przeszły? Ponieważ po fali krytyki komunikat zniknął. Niektórym jednak udało się zachować zrzuty ekranu.
Policja publikuje wizerunki osób, które używały rac na Marszu Niepodległości tak jakby byli groźnymi terrorystami. Tusk zamienia Polskę w państwo policyjne, gdzie każdy gest obywatela ma być pod lupą władzy a każdy kto się z nim nie zgadza, nawet w tak drobnej sprawie jak race, potencjalnym przestępcą
— napisał na portalu X Maciej Wąsik, europoseł i były wiceszef MSWiA.
Może szybciej będzie jak napiszę tu zamiast dzwonić. Mam kiepski wzrok a zdjęcia są słabej jakości ale chyba rozpoznałem Donalda Tuska, Marcina Kierwińskiego, Tomasza Siemoniaka, Barbarę Nowacką, reszty nie kojarzę. Wnoszę o przesłuchanie ww. osób
— ironizował Robert Winnicki, były poseł.
Ministrze Kierwiński i wojewodo mazowiecki Frankowski - ośmieszacie w ten sposób mundur Policjanta. Przez wasze idiotyczne rozporządzenia Polski policjant musi ścigać obywateli za coś, co co do zasady nie jest zakazane. Brawo, więcej takich działań, a braków kadrowych w Policji i podobnych służbach będzie więcej. Młodzi, którzy myślą o służbie w Polskiej Policji liczą na ściganie prawdziwych przestępców, a potem okazuje się, że jeden czy drugi polityk ładuje ich na takie coś. Hej, Policjo, naprawdę nie czuliście zażenowania, publikując ten wpis?
— pytał Bartosz Malewski, prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości.
Podobno z badań wyszło, że prestiż policji jest zbyt wysoki. Podjęto środki zaradcze
— skomentował Marek Wróbel, prezes Fundacji Republikańskiej.
Donoszenie, bo ktoś miał racę i minister się zezłościł. Nowy standard w policji. Zajęlibyście się poważnymi sprawami, a nie zachciankami polityka
— napisał publicysta Grzegorz Wszołek.
JEŚLI ROZPOZNAJESZ TE OSOBY ZADZWOŃ
— kpi Wojciech Sumliński, załączając zdjęcie polityków KO odpalających race na „Marszu Wolności”.
Nowy komunikat policji
Osoba odpowiedzialna za media społecznościowe Komendy Stołecznej Policji najwyraźniej doznała pewnej refleksji i usunęła wpis, zamieszczając kolejny - bez krzykliwego nagłówka.
Policjanci z jednostek na Pradze Południe oraz w Śródmieściu prowadzą postępowania w sprawach wykroczeń z art. 54 kw. w związku z par 1 Rozporządzenia Porządkowego Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 października 2025 roku w sprawie wprowadzenia zakazu noszenia, przemieszczania i używania wyrobów pirotechnicznych na terenie m. st. Warszawy w dniu 11 listopada 2025 roku. W trakcie czynności zabezpieczono wizerunki dotychczas nieustalonych uczestników Marszu Niepodległości, którzy 11 listopada 2025 roku naruszyli obowiązujące w tym dniu przepisy porządkowe o zachowaniu się w miejscach publicznych tj. posiadanie, przemieszczanie i używanie wyrobów pirotechnicznych. Zwracamy się z prośbą o pomoc w identyfikacji osób przedstawionych na załączonych do komunikatów fotografiach.
„Wiecie, czym zajmuje się PR w likwidacji? Donosikami!”
To jednak nie jedyna skandaliczna sytuacja związana z wykroczeniem - podkreślamy: wykroczeniem! - popełnionym przez kilka osób podczas Marszu Niepodległości. Oto bowiem do donoszenia zachęca obywateli także… Polskie Radio (w likwidacji).
Wiecie czym zajmuje się Polskie Radio w likwidacji? Donosikami! Publikuje wizerunki osób które w radosnym dniu odpalały flary. Nikomu nic złego się nie stało, ale posłuszne radio publikuje wizerunki. Co na to Rzecznik Praw Obywatelskich? Przecież to nie bandyci tylko radośni uczestnicy patriotycznej manifestacji. Bandytów wypuszcza się z więzień, a ściga się patriotów
— skomentował na Facebooku Tadeusz Deszkiewicz, były prezes Polskiego Radia Dla Ciebie.
Panie Majcher! Przez osiem lat byłem prezesem publicznego radia i nie wyobrażam sobie bym zgodził się na taką publikację. Chyba ze to byłby morderca, pedofil, bandyta. Zdjęć nie pokazuje bo włączyłbym się w ten haniebny proceder donosicielstwa
— zwrócił się Deszkiewicz do likwidatora Polskiego Radia, tak jak i inne media publiczne bezprawnie przejętego przez obecne władze.
Poznajesz ich? To oni odpalili race na Marszu Niepodległości
— grzmi już w tytule PR24.
Stołeczni policjanci poszukują uczestników Marszu Niepodległości, którzy 11 listopada złamali zakaz dotyczący noszenia i używania wyrobów pirotechnicznych na terenie Warszawy. Opublikowano wizerunki sześciu osób
— czytamy.
