„Oczywiście pan prezydent nie może nominować sędzią tego, kogo sobie zażyczy. Kandydat na sędziego musi przejść całą drogę i spełniać szereg wymogów. Natomiast decyzja pana prezydenta jest ostateczna i nieodwoływalna, niezależnie od tego, co twierdzą międzynarodowe trybunały” - powiedział w programie „Kontra” Tadeusza Płużańskiego na antenie Telewizji wPolsce24 sędzia Bartłomiej Sochański, wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego.
Trybunał Konstytucyjny orzekł wczoraj, że nowelizacja rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, w zakresie systemu losowego przydziału spraw sędziom, jest niezgodna z konstytucją. Wnioski do TK w tej sprawie złożyli w październiku prezydent Karol Nawrocki oraz Krajowa Rada Sądownictwa.
Pogwałcenie zasady losowania sędziów
Powyższą kwestię skomentował w programie „Kontra” Tadeusza Płużańskiego na antenie Telewizji wPolsce24 sędzia Bartłomiej Sochański, wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego.…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/745617-sedzia-sochanski-decyzja-prezydenta-jest-nieodwolywalna