„Uzasadnieniem jest to, że wszyscy sędziowie, którzy są nominowani przez prezydenta RP, są sędziami i mają zajmować się wydawaniem orzeczeń i wyroków, a nie zamienianiem sal sądowych w salę sejmową” - powiedział prezydent Karol Nawrocki.
Prezydent Karol Nawrocki odmówił nominacji 46 sędziów, którzy podważają status swoich kolegów, traktując ich jako tzw. neosędziów, o co był pytany dziś podczas konferencji prasowej po spotkaniu z prezydent Szwajcarii Karin Keller-Sutter.
„Żurek nie zna konstytucji”
Prezydent był zwłaszcza pytany o to, czy uzasadnienie ws. postanowienia o odmowie nominacji sędziowskich wpłynie do Ministerstwa Sprawiedliwości.
To bardzo smutne, że minister sprawiedliwości Waldemar Żurek nie zna konstytucji, która jasno określa kompetencje prezydenta RP w zakresie nominacji sędziów. Podwójnie jest to smutne, że minister sprawiedliwości nie zna wyroku TK z 2012 roku
— powiedział prezydent Karol Nawrocki.
Rozumiem, że w swojej ekwilibrystyce prawnej p. minister Żurek stara się zwrócić uwagę na brak uzasadnienia. Nie musi być takiego formalnego uzasadnienia. Uzasadnieniem jest to, że wszyscy sędziowie, którzy są nominowani przez prezydenta RP, są sędziami i mają zajmować się wydawaniem orzeczeń i wyroków, a nie zamienianiem sal sądowych w salę sejmową. To jest rzecz konstytucyjna i odnosząca się do prerogatyw prezydenta, a minister sprawiedliwości powinien respektować polską konstytucję i wyroki TK
— dodał.
Ja tak samo mogę, jak moi poprzednicy, wszyscy prezydenci RP, którzy mogli nominować sędziów i mogą takich nominacji, zgodnie z polskim prawem i konstytucją, odmówić. Życzę p. ministrowi Żurkowi miłej gimnastyki, ekwilibrystyki prawnej, bo mam wrażenie, że już zaczyna powoli zjadać w tej ekwilibrystyce swój ogon
— podkreślił prezydent Nawrocki.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/745607-prezydent-zycze-ministrowi-zurkowi-milej-gimnastyki-prawnej
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.