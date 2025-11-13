„Premierze Kosiniak-Kamysz, od wielu lat promujesz się przy okazji takich wydarzeń. Tobie wolno? Jak patrzysz rano w lustro i widzisz obłudnego cynika, nie masz mdłości?” - zapytał w mediach społecznościowych lidera PSL poseł Zbigniew Ziobro. Były minister sprawiedliwości odniósł się do radosnego wpisu Kosiniaka-Kamysza, który pochwalił się pozyskaniem tomografu dla jednego z krakowskich szpitali. Przykładów lansowania się polityków koalicji Donalda Tuska przy okazji pozyskania różnego rodzaju sprzętu, w tym na rzecz straży pożarnej, ujawniano w sieci wiele. „Wy macie czelność nas atakować?” - napisał na X poseł PiS Michał Wójcik, autor wielu wpisów.
Niemal natychmiast po przejęciu władzy przez koalicję Donalda Tuska prokuratura kierowana wówczas przez Adama Bodnara, a dziś przez ministra Waldemara Żurka rozpoczęła pościg za byłym kierownictwem resortu sprawiedliwości. To grupa polityków Suwerennej Polski, która przyłączyła się później do PiS.
„Bodnarowcy” i „żurkowcy” zarzucają im nieprawidłowe wykorzystanie środków z Funduszu Sprawiedliwości, z których Ochotniczym Strażom Pożarnym kupowano sprzęt ratujący życie, finansowano ośrodki zajmujące się pomocą ofiarom przestępstw, czy koła gospodyń wiejskich. Nie spodobało się nawet sfinansowanie zakupu oprogramowania śledzącego Pegasus dla CBA. Drastycznym przykładem było szybkie uwięzienie ks. Michała Olszewskiego i zatrzymanie ukończenia budowy „Archipelagu - Wysp Wolnych od Przemocy” przy użyciu wydumanych zarzutów.
„Premierze Kosiniak-Kamysz… Jak patrzysz rano w lustro?”
Zarzuty związane z niewłaściwym wydatkowaniem pieniędzy pochodzących z Funduszu Sprawiedliwości usłyszeli m.in. poseł Zbigniew Ziobro, Marcin Romanowski (był aresztowany), Michał Woś, Dariusz Matecki (był aresztowany). Prokuratura twierdzi, że rozdając środki z FS, uzyskali oni osobistą korzyść polityczną, choć takiego przestępstwa w polskim prawie karnym nie ma, a politycy z założenia mają działać na rzecz określonych społeczności. Tych pieniędzy nie ma także na kontach oskarżanych polityków.
Co będzie ze strażakami i gospodyniami, które miały skorzystać z niby nielegalnego przekazania środków z FS? Choć zgodnie z prawem sprzęt pozyskany w drodze „przestępstwa” powinien być odebrany i zabezpieczony, to minister Żurek zapewnił, że tak nie zrobi i pozwolił gospodyniom dalej gotować.
Politycy obozu rządzącego mogą jednak mieć poważne kłopoty z prokuraturą, być za chwilę ścigani za to samo, co zarzucają posłom PiS. Wśród posłów koalicji Donalda Tuska pełno jest tych, którzy przekazują publiczne środki lokalnym społecznościom - także z KPO -lansując się politycznie przy tej okazji. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz pochwalił się niedawno na X tym, że ze środków z KPO zakupiono tomograf dla 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie - miasta prezesa PSL.
Wydarzenie było również okazją do wręczenia przeze mnie medali oraz aktów mianowań na wyższe stopnie Oficerskie żołnierzom służącym w szpitalu. To wyraz naszej wdzięczności za ich trudną, ale niezwykle ważną służbę
— napisał w mediach społecznościowych Kosiniak-Kamysz.
Na górze zdjęcie z uroczystego przekazania tomografu szpitalowi w Czarnowie. Na dole przekazanie tomografu szpitalowi w Krakowie.
Posłów z górnego zdjęcia ściga prokuratura. Posła z dolnego nie ściga. Posłowie na górze odnoszą korzyść osobistą z przestępstwa, a poseł na dole nie odnosi. Premierze Kosiniak-Kamysz, od wielu lat promujesz się przy okazji takich wydarzeń. Tobie wolno? Jak patrzysz rano w lustro i widzisz obłudnego cynika, nie masz mdłości?
— napisał w mediach społecznościowych były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, którego prokuratura chce wsadzić do aresztu mimo ciężkiej choroby onkologicznej. Wniosek o jego uwięzienie poparł w sejmowym głosowani m.in. szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.
Obrzydliwe w absurdalnych zarzutach neoprokuratorów Żurka jest atakowanie wsparcia dla szpitali, strażaków czy policji. Nazywanie złodziejami, grupą przestępczą i grożenie 25 latami więzienia politykom, którzy organizowali sprzęt dla ludzi ratujących mienie, zdrowie i życie Polaków. A jeszcze bardziej obrzydliwe jest to, że Kosiniak-Kamysz poparł te bzdurne oskarżenia, a sam robi to samo. Podłość to mało powiedziane…
— zauważył na X poseł Marcin Warchoł.
Panie Premierze Kosiniak-Kamysz - atakujecie nas za wsparcie strażaków i szpitali. Nazywacie nas złodziejami. Jak w takim razie nazwać poniższe wydarzenie? Środki z KPO, przypadkiem Pański okręg wyborczy. Czy Pan miał udział, Panie Premierze, w pozyskaniu tego sprzętu?
— skomentował poseł Michał Wójcik.
Panie Premierze Kosiniak-Kamysz, nowe PSL, promuje się Pan na sprzęcie zakupionym z pożyczki z KPO. Korzyść osobista i polityczna, według doktryny ukształtowanej za Adama Bodnara. Zespół śledczy nr 2 w Prokuraturze Krajowej będzie wiedział co z tym zrobić. Minister Zbigniew Ziobro jest za takie działania ścigany (por. zdjęcie obok)
— zauważył na X poseł Mariusz Gosek z PiS.
Niech pan Kosiniak-Kamysz uważa bo według Waldemara Żurka jest pan szefem zorganizowanej grupy przestępczej bo wręcza pan sprzęt medyczny i uzyskuje pan z tego korzyść polityczną!!! Absurd? Takie same zarzuty stawia się Ministrowi Ziobro!
— dodał Mariusz Kałużny.
„Przywłaszczenie mienia, korzyść polityczna, korupcja!”
Pytań do koalicjanta Donalda Tuska, Władysława Kosiniaka-Kamysza o stosowanie podwójnych standardów, a właściwe o zwykłą hipokryzję, politycy opozycji zadają znacznie więcej. Dotyczą głównie straży pożarnych.
Panie Premierze Kosiniak-Kamysz - ścigacie nas za wspieranie strażaków. Nazywacie nas złodziejami. Tymczasem w Gdowie pojawia się Pan na uroczystościach, w czasie których pojawia się nowy wóz strażacki. OSP oficjalnie Panu dziękuje za wsparcie. To jest w takim razie w porządku? To Pański okręg
— pyta na X poseł Sebastian Kaleta.
Premierze Kosiniak-Kamysz przywłaszczenie mienia, korzyść polityczna, korupcja! Promocja, kupowanie głosów i pytanie, czy wspólnie i w porozumieniu. Jeśli te wątki się potwierdzą, premier Kosiniak-Kamysz może mieć w przyszłości poważne problemy prawne.
A teraz małe podsumowanie: to wy tak to przedstawiacie. Skoro uważacie, że praca posła czy ministra może być traktowana jako korupcja lub przestępstwo, to naprawdę warto się zastanowić, w co właśnie weszliście
— podkreśla w mediach społecznoościowych poseł PiS Jacek Ozdoba.
„Prok. Woźniak, robota jest!”
Przykładów lansowania się polityków obozu Donalda Tuska jest znacznie więcej.
Ja tu widzę materiał na zarzuty za „korzyść osobistą i polityczną” jak u Zbigniewa Ziobro i u mnie
— ostrzegł ministra Marcina Kierwińskiego z KO poseł Michał Woś.
Pani poseł Joanna Frydrych (Koalicja Obywatelska) - w jaki sposób pomogła pani pozyskać wóz strażacki dla Ochotniczej Straży Pożarnej Warzyce? Gmina Jasło oficjalnie pani dziękuje. Opozycja za to jest ścigana. Proszę wyjaśnić opinii publicznej
— pyta poseł PiS Michał Wójcik.
Przecież to bezsprzecznie korzyść osobista! A z informacji wynika, że brała w tym procederze zorganizowana grupa! Prok. Woźniak, robota jest!
— dorzucił swój komentarz ws. poseł Frydrych Marcin Warchoł z PiS.
„Za pomoc w pozyskaniu samochodu pożarniczego dla OSP w Warzycach, władze samorządowe Gminy Jasło podziękowały poseł Jaonna Frydrych ” - to dowód przestępstwa pani poseł. Wszak za takie wsparcie strażaków neo-prokuratorzy Żurka stawiają dzisiaj zarzuty posłom opozycji
— uświadomił posłance koalicji 13 grudnia sytuację były minister sprawiedliwości
Zgadzam się z posłem Rzepą z PSL, że wsparcie dla kół gospodyń wiejskich jest niezwykle cenną inicjatywą. Również w takich sprawach jak zakup garnków, czy kuchenki. Łubudubu
— napisał na X poseł Dariusz Matecki.
Na czym polegały „wspólne starania” pani poseł Burkiewicz z Polski 2050 dotyczące dofinansowania termomodernizacji szkół w Tarnobrzegu? I na czym polegały „wspólne działania” dotyczące dofinansowania wodociągów w Dębicy? Polityków opozycji za tego typu „działania” ścigają dzisiaj prokuratorzy. Czy tym też zajmie się Waldemar Żurek i Prokuratura Krajowa?
— spytał na X poseł Marcin Warchoł.
Truskolaski chwali się, że „może wspierać takie inicjatywy”, pozuje na tle busa kupionego z rządowej rezerwy budżetowej i oznajmia: „INWESTUJEMY”! Proszę wyjaśnić opinii publicznej: jaki miał Pan udział w zakupie tego pojazdu? Czy Pana biuro składało wniosek? Czy Pan finansował ten zakup? Czy po prostu przyszedł Pan na gotowe, żeby zrobić zdjęcie i uzyskać korzyść polityczną? Jak to w końcu jest? Raz „pomoc”, a raz „afera”?
— brzmi wpis na X polityka PiS Sebastiana Łukaszewicza.
„Wy macie czelność nas atakować?”
Całą serię wpisów o politykach obecnie rządzącej koalicji przygotował były wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Jest tu spora lista polityków.
Panie pośle Mateuszu Bochenek (Koalicja Obywatelska) - na komisji regulaminowej w sprawie uchylenia immunitetu, zaatakował pan bardzo mocno Zbigniewa Ziobro. Tymczasem chwali się pan, że załatwił karetkę. Lansuje się pan na jej tle. Proszę ujawnić opinii publicznej kulisy „załatwiania”. Za to ścigacie przecież opozycję. Proszę się pochwalić. Czy jest to korzyść polityczna? Rozumiem, że zupełnie przypadkowo jest to pański okręg. (Zdjęcie z pańskiego fb)
— pyta poseł Michał Wójcik z PiS.
Pani poseł Małgorzata Pepek (Koalicja Obywatelska) - przechodziła pani obok OSP Rycerka i stanęła przypadkowo do zdjęcia na tle tego pięknego pojazdu? Strażaków trzeba wspierać, to oczywiste. Tylko właśnie za taką korzyść polityczną ścigacie opozycję. Oczywiście zupełnie przypadkowo jest to w pani okręgu
— brzmi kolejny wpis na X posła Wójcika.
Panie Marszałku Marku Sawicki - proszę pochwalić się opinii publicznej, w jaki sposób pan pomógł? Nas za to nazywacie złodziejami, wy jesteście filantropami
— punktuje polityka PSL poseł Wójcik.
Panie pośle Wojciechu Król - może pan wyjaśnić swój udział w przekazaniu sprzętu strażakom? Za to niszczycie opozycję
— czytamy we wpisie polityka PiS.
Pani poseł Gabriela Lenartowicz - czy to pani z własnej kieszeni wsparła strażaków, czy podatnik? Bo lansuje się pani z tym środowiskiem
— pyta poseł Wójcik.
Wiecie co to jest? Kilka dni temu wsparto 161 jednostek straży pożarnej ze środków WFOŚ. Panie Mirosławie Suchoń - jaki miał pan w tym udział? Proszę wyjaśnić opinii publicznej. Co tam robił poseł. Lukasz Osmalak i Kamil Wnuk? Wy macie czelność nas atakować?
— wymienia w kolejnym wpisie były wiceminister sprawiedliwości.
Pani poseł Skowrońska z PO - to samochód Krynia. Czy to jest korzyść polityczna, że rozbija pani, zresztą nieudolnie, szampana o wóz strażacki?
— zauważa Michał Wójcik.
Panie pośle Jaskulski (Koalicja Obywatelska) - ojejku, zrobił pan sobie zdjęcia, podpisał kwoty i dał oznaczenia partyjne. To pan wychodził te środki czy tylko wprowadza w błąd ludzi? Czy to pański okręg wyborczy? Czy pan zabiegał o te środki konkursowe? Ludzie chcą wiedzieć, jaki pan ma związek z tymi inwestycjami. Na koniec dobra rada - mniej retuszu, żeby ludzie pana poznali
— zwrócił się do polityka koalicji Donalda Tuska poseł Wójcik.
koal/X
