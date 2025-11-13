TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Bogdan Rzońca: Donald Tusk bardzo mija się z prawdą. Polska nie jest zwolniona z paktu migracyjnego

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Bogdan Rzońca / autor: Telewizja wPolsce24
Bogdan Rzońca / autor: Telewizja wPolsce24

Paktem migracyjnym objętych jest 27 krajów, ale tylko dziewięć jest w stanie na dzisiaj spełnić te wymogi prawne, które przygotował komisarz Brunner. Donald Tusk ogłosił, że Polska będzie zwolniona, ale tak nie jest, dlatego że tę decyzję może podjąć dopiero Rada Unii Europejskiej na wniosek. Zdaje się, że wczoraj ten wniosek pospiesznie minister spraw wewnętrznych wysłał, ale to wcale jeszcze nie znaczy, że będziemy zwolnieni” - mówił na antenie Telewizji wPolsce24 europoseł PiS Bogdan Rzońca.

Europoseł PiS Bogdan Rzońca skomentował na antenie Telewizji wPolsce24 sprawę rzekomego wyłączenia Polski na rok z przymusowych relokacji w ramach paktu migracyjnego.

Mam nadzieję, że wczoraj premier rządu polskiego oglądał debatę w Parlamencie Europejskim. Ona była poświęcona kwestiom migracyjnym…

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych