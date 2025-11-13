„Paktem migracyjnym objętych jest 27 krajów, ale tylko dziewięć jest w stanie na dzisiaj spełnić te wymogi prawne, które przygotował komisarz Brunner. Donald Tusk ogłosił, że Polska będzie zwolniona, ale tak nie jest, dlatego że tę decyzję może podjąć dopiero Rada Unii Europejskiej na wniosek. Zdaje się, że wczoraj ten wniosek pospiesznie minister spraw wewnętrznych wysłał, ale to wcale jeszcze nie znaczy, że będziemy zwolnieni” - mówił na antenie Telewizji wPolsce24 europoseł PiS Bogdan Rzońca.
Europoseł PiS Bogdan Rzońca skomentował na antenie Telewizji wPolsce24 sprawę rzekomego wyłączenia Polski na rok z przymusowych relokacji w ramach paktu migracyjnego.
Mam nadzieję, że wczoraj premier rządu polskiego oglądał debatę w Parlamencie Europejskim. Ona była poświęcona kwestiom migracyjnym…
