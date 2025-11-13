Według zakulisowych głosów i plotek Włodzimierz Czarzasty, gdy zostanie już marszałkiem Sejmu, ma powołać na stanowisko szefa Kancelarii Sejmu Marka Siwca. „36 lat po upadku komuny władzę w Sejmie przejmuje grupa rekonstrukcyjna PZPR. Gdyby Urban dożył, zrobiliby go rzecznikiem prasowym” - ocenił na platformie X poseł PiS Paweł Jabłoński.
Media społecznościowe huczą od nieoficjalnych doniesień, że Włodzimierz Czarzasty ma już plan na to, jak personalnie umeblować Kancelarię Sejmu. Otóż do wielkiej polityki wrócić ma Marek Siwiec - były poseł, były szef kancelarii prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, były szef BBN oraz były europoseł SLD, którego był kiedyś nawet wiceprzewodniczącym.
„Przywracamy ustawienia fabryczne III RP”
Pogłoski podają na platformie X przedstawiciele świata polityki i mediów, którzy nie kryją zdziwienia i rozczarowania.
Sejmowe wiewiórki twierdzą, że nowym Szefem Kancelarii Sejmu będzie Marek Siwiec (jeśli Włodzimierz Czarzasty zostanie Marszałkiem). Sam zainteresowany od wczoraj nie odpowiada na moje pytania w tej sprawie
— napisał na X Klaudiusz Slezak.
Usłyszałem o tym scenariuszu parę dni temu, ale wydawał mi się tak kosmiczny, że nie dałem mu wiary
— przyznał Marcin Fijołek.
36 lat po upadku komuny władzę w Sejmie przejmuje grupa rekonstrukcyjna PZPR. Gdyby Urban dożył, zrobiliby go rzecznikiem prasowym
— przewidywał Paweł Jabłoński.
Przywracamy ustawienia fabryczne III RP: „minister ucałował już ziemię kaliską?” A myślałem, że okrzyki „raz sierpem, raz młotem, czerwoną chołotę” na Marszu Niepodległości są nieco anachroniczne
— wskazywał Jan Pawlicki.
Towarzyszu wicemarszałku Czarzasty. Towarzyszki i towarzysze z koalicji rządowej (KO, PSL, Lewica, Polska 2050)! Prawda to, że towarzysz Marek Siwiec w szczerej partyjnej atmosferze ma zostać powołany na nowego szefa Kancelarii Sejmu? Tak trzymać!
— ironizował Jerzy Polaczek.
„PRL. Reaktywacja”
To byłaby bardzo dobra decyzja. Marek Siwiec jako szef Kancelarii Sejmu pokazałby niezdecydowanym wyborcom, że odnowiona, młoda Lewica, zupełnie oderwana od PZPR-owskiej przeszłości, to projekt, któremu warto zaufać. Mam nadzieję, że to nie plotka!
— żartował Patryk Słowik.
Gimby nie znajo. Siwiec w 97 parodiował papieża błogosławiąc ziemię w Kaliszu i całując ją - podpuszczany przez ówczesnego prezydenta Kwaśniewskiego
— przypominał Łukasz Zboralski.
PRL. Reaktywacja
— ocenił Grzegorz Lorek.
Marcelina Zawisza zamieściła wymownego GIF-a.
