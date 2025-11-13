„Pan minister Żurek wobec braku sukcesów, które byłyby oparte w prawie, konstytucji, zapatrzony w premiera Tuska, który lubi różnego rodzaju takie filmiki nagrywać, idzie drogą takiego infantylizmu politycznego” - ocenił szef KPRP Zbigniew Bogucki.
Szef Kancelarii Prezydenta zaznaczył w „Porannym Ringu Super Expressu”, że lider Konfederacji Sławomir Mentzen powinien przemyśleć swoje bardzo ostre stanowisko wobec PiS.
Zawsze jest czas na to, żeby też przemyśleć pewne ruchy. Czy ta taka dosyć agresywna polityka wobec Prawa i Sprawiedliwości jest dobra
— powiedział.
Myślę, że można to rozgrywać zdecydowanie lepiej, bo to jest w interesie polskiego państwa, to jest w interesie Polski, żeby środowiska konserwatywne, prawicowe jednak w tych zasadniczych kwestiach mówiły bardzo podobnie jednym głosem
— dodał.
„Infantylizm” Żurka
W kontekście działań, podejmowanych przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, Zbigniew Bogucki zaznaczył, że podąża on ścieżką „infantylizmu politycznego”.
Pan minister Żurek wobec braku sukcesów, które byłyby oparte w prawie, konstytucji, zapatrzony w premiera Tuska, który lubi różnego rodzaju takie filmiki nagrywać, idzie drogą takiego infantylizmu politycznego
— podkreślił.
„Tusk jest nihilistą”
Szef prezydenckiej kancelarii obarczył też winą premiera Donalda Tuska za ataki wymierzone w głowę państwa.
Brzmi niepoważnie. Nihilistą jeżeli chodzi w tym znaczeniu jeżeli chodzi o atakowanie polityczne jest premier Tusk. Atakuje pana prezydenta Nawrockiego właściwie przy każdej okazji, bo wtedy kiedy nominował pan prezydent sędziów, to nie było tak dawno, około 60 sędziów powołanych przez pana prezydenta, to wtedy z KPRM był głos, że to jest pogłębianie chaosu, w momencie kiedy pan prezydent odmawia powołania, mamy ten tweet pana premiera Tuska, żeby nie było niczego, niech się pan premier zdecyduje
— apelował Bogucki.
Niech nie stoi w rozkroku, niech wreszcie powie czy prezydent ma powoływać, czy nie powoływać. Oczywiście to nie będzie wiążące zdanie dla prezydenta tylko nam na miły Bóg jakoś konsekwencję
— podkreślał.
„Orzekali i będą orzekać”
O odmowie nominacji dla 46 sędziów prezydent Karol Nawrocki poinformował wczoraj wczesnym popołudniem. Zapowiedział wówczas, że żaden sędzia, który kwestionuje konstytucyjne uprawnienia prezydenta, polską konstytucję i polski system prawny, nie może liczyć na nominację.
W dzisiejszej rozmowie w Porannym Ringu Super Expressu Zbigniew Bogucki powiedział, że sędziów tych „przez długi czas” nie powoływał w trakcie swojej prezydentury Andrzej Duda.
Najstarsze akta wpłynęły jeszcze pod koniec 2020 roku. Ostatnie akta, dotyczące ostatniego z tych (46) sędziów wpłynęły w pierwszej połowie 2025 roku
— mówił.
Jak zaznaczył, sędziowie ci orzekają, a prezydent Nawrocki odmówił im nominacji do sądów wyższej instancji.
Ci sędziowie są w sądach rejonowych i okręgowych. Oni orzekali i będą orzekać, bo pan prezydent stoi na straży art. 180 konstytucji, sędziowie są nieusuwalni. Natomiast odmówił im powołania na wyższe stanowiska, do sądów wyższych instancji. Odpowiednio z sądów rejonowych do okręgowych i z okręgowych do apelacyjnych
— powiedział Bogucki.
Zauważył też, że choć prezydent Duda nie powoływał tych 46 sędziów, to nie wydawał też postanowienia o odmowie nominacji.
Pan prezydent Nawrocki przeciął tę sytuację. Kierując się swoim uznaniem stwierdził, że ci sędziowie, którzy podpisywali różnego rodzaju apele, które podważały porządek ustawowy (…) powinni zająć się orzekaniem, a nie próbą działań o charakterze quasi politycznym
— stwierdził szef KPRP.
maz/”Super Express”
