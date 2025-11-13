„Bezrobocie znowu rośnie - i to kolejny miesiąc z rzędu. Już mamy o kolejne 103 tysiące osób więcej bezrobotnych, a wszystkich bezrobotnych razem to już więcej niż 800 tysięcy ludzi. To są prawdziwe ludzkie dramaty” - powiedział Mateusz Morawiecki, wiceprezes PiS, szef EKR i były premier w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.
Dlaczego rodzinom kończą się oszczędności? Dlaczego jest coraz mniej miejsc pracy? Bo rząd, zamiast przeznaczać przetargi na polskich przedsiębiorców, tak konstruuje kryteria, że trafiają one, te polskie pieniądze, dla zagranicznych dostawców
— zaznaczył Mateusz Morawiecki.
„Przecież może być inaczej”
Wskazał, że „przecież może być inaczej”.
Można dbać o firmy, żeby tworzyły nowe miejsca pracy, przyciągać nowych inwestorów. Można tworzyć specjalne strefy po to, aby tam lokowały się nowe polskie fabryki i powstawały nowe, dobrze płatne miejsca pracy
— powiedział wiceprezes PiS.
To podstawowa różnica między nimi a taką polityką gospodarczą, jaka była prowadzona przez mój rząd. My budowaliśmy miejsca pracy, oni je tracą
— podsumował były premier.
